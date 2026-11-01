La fuerte autocrítica de Andy Kusnetzoff en PH por la pelea de la China Ansa y Santi Maratea

El tenso momento que protagonizaron Josefina “la China” Ansa y Santiago Maratea en la edición de este sábado de PH: Podemos hablar (Telefe) sorprendió tanto al público como a los invitados del ciclo e incluso a Andy Kuznetzoff. A raíz de esto, el conductor hizo una fuerte autocrítica en uno de los momentos más emotivos del programa.

Santiago Maratea y la China Ansa protagonizaron un tenso cruce en PH

Minutos después de “El ritual del fuego”, el segmento de introspección donde los invitados deben reflexionar sobre sus vidas, errores o dolores del pasado, el conductor volvió sobre la discusión y cuestionó su propio desempeño. Incluso empezó con una fuerte expresión: “Me siento como el or**”. Y siguió: “No sé si estuve a la altura, no sé si hice lo que pude con la situación”, se sinceró abiertamente. Al dejar ver su inquietud por el malestar que se generó entre los invitados, remarcó: “Quiero decirles que di lo mejor para transitar esta situación. Mi tarea como conductor es que todos estén bien. Siento que no sé si lo pude manejar”.

Sin intenciones de ignorar el conflicto para pasar al siguiente bloque, justificó su descargo antes de cenar: “Me sentiría muy careta y odio la televisión careta, que es como: ‘Bueno, vamos a comer y no pasó nada’”. En ese sentido, respaldó la intervención de la panelista: “Yo podía haber preguntado como la China Ansa y capaz que no tenía respuesta”, dando a entender que él tampoco habría sabido cómo destrabar la situación.

Andy Kusnetzoff reflexionó acerca de lo sucedido este sábado en PH: Podemos hablar con dos de sus invitados (Foto: Captura TV)

El conductor buscó bajar la tensión con un gesto humorístico al simular que arrojaba su contrato a las llamas, tras lo cual remató: “Creo que es un programa honesto y no sé cómo nos irá después de esto”. Finalmente, con todos acomodados a la mesa, levantó la copa para proponer un brindis por la comunicación y concluyó: “Siempre creo que nos podemos sentar, charlar, estar en acuerdo, desacuerdo, como sea”.

Cabe destacar que el escándalo se desató en el segmento conocido como “careo” entre Ansa y Maratea luego de que la periodista le consultara sobre una colecta que no se habría completado. Molesto por la pregunta, el influencer arremetió contra las fuentes periodísticas de Ansa, lo que generó un clima de incomodidad tal en el estudio que obligó a Andy Kusnetzoff a intervenir y frenar la grabación.