And Just Like That: cómo se gestó el incómodo regreso de Kim Cattrall como Samantha Jones

Los fans de Sex and the City se sorprendieron cuando, en el día de ayer, se difundió la noticia de que Kim Cattrall también será parte de la segunda temporada de And Just Like That, la secuela de la ficción que sigue la vida de cuatro amigas en la ciudad de Nueva York.

Sin embargo, a pesar de la alegría que generó entre los seguidores de la serie saber que Cattrall aparecerá interpretando a Samantha Jones en el último capítulo de la próxima entrega, RadarOnline confirmó en las últimas horas que su participación será a solas y que no grabó con ninguna de las protagonistas, entre ellas su rival, Sarah Jessica Parker.

“ Este cameo es un gran impulso publicitario para And Just Like That, pero no sirvió para cerrar ninguna herida abierta entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall ”, dijo una persona cercana a la producción, que también confirmó que Cattrall grabó su toma en Nueva York el 22 de marzo.

La escena se centra en el personaje de Samantha, sentada solo en el asiento de atrás de un auto mientras mantiene una conversación telefónica con Carrie Bradshaw, el papel que interpreta Parker. La estrella tampoco se cruzó con Cynthia Nixon (Miranda) y Kristin Davis (Charlotte).

El estreno de la segunda temporada de And Just Like That está previsto para el 22 de junio y se podrá ver en HBO Max. Para justificar la ausencia del personaje de Samantha en la primera temporada, los guionistas decidieron enviarla a Londres para dirigir su empresa de relaciones públicas que se estaba expandiendo a nivel internacional.

Decididos a mantener la sorpresa de su regreso hasta último momento, los guionistas y productores no dejaron ningún rastro documental de la escena. El nombre de la actriz no aparecía en las hojas de llamada del elenco y muchas de las personas del equipo de grabación se enteraron ese mismo día de la escena que iban a grabar, para evitar filtraciones.

Cattrall decidió no ser parte de la secuela de Sex and the City debido a su mala relación con Parker, la cual expuso públicamente en los últimos años llamándola “hipócrita y mentirosa” en las redes sociales. “Pasé todos los límites al interpretar a Samantha Jones porque me encantaba Sex and the City. La serie fue para mí una bendición en muchos sentidos, pero después de la segunda película sentí que ya había tenido suficiente”, dijo la actriz durante una entrevista con The Guardian en agosto de 2019.

Sarah Jessica Parker, durante el rodaje de la segunda temporada de la serie Grosby Group - Mega/The Grosby Group

“No podía entender por qué no me reemplazaban por otra actriz en lugar de perder el tiempo haciendo bullying. No significa no”, agregó en ese entonces, sobre el trato que recibía en el set.

Durante una entrevista en octubre de 2017 con Piers Morgan, Cattrall también afirmó que “nunca fue amiga” de sus coprotagonistas. “Hemos sido colegas y, de alguna manera, ese era un punto intermedio en donde todo se volvía saludable considerando el tiempo que pasábamos juntas”, explicó.

La actriz no fue la única en estar en desacuerdo con un posible regreso, Parker tampoco tenía intención de tener a Samantha de nuevo en la historia. “Creo que no estaría de acuerdo con que Kim se sume a And Just Like That. Hay demasiada historia pública”, dijo en febrero pasado a Variety, cuando anticipó detalles de la inminente segunda temporada.

Kim Cattrall, en 2022 Jamie McCarthy - Getty Images North America

En esa misma fecha, el productor ejecutivo King fue todavía más lejos al afirmar: “No volveremos a ver a Parker y a Cattrall juntas”, expresó y esa afirmación se mantiene en pie, ya que en la escena grabada las mujeres no se cruzan de forma física.

Finalmente, la actriz que saltó a la fama en el film Manequinn (1987), aceptó retomar el papel de Samanta Jones al menos por una sola vez, después de varias conversaciones con Casey Boyles, director ejecutivo de HBO. El acercamiento entre las partes se produjo hace algo menos de un año, mientras se grababa la primera temporada de la serie.

