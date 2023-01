¿Carrie y Aidan juntos? Sarah Jessica Parker y John Corbett se reúnen en el set de And Just Like That...

escuchar

Después del éxito de la primera parte, la segunda temporada de And Just Like That… ya está en marcha. Y, a juzgar por las imágenes que están circulando, se viene con muchas sorpresas. Mientras que en la primera entrega de esta secuela de Sex and the City vimos a una Carrie devastada por la muerte de su marido, Mr. Big, en esta nueva todo apunta a que la volveremos a ver sonreír. Es que un viejo amor volverá a su vida y los fanáticos ya empezaron a emocionarse. Se trata de Aidan, el hombre con el que (para muchos) Bradshaw debería haberse casado y a quien engañó precisamente con el abogado que componía Chris Noth.

“Shh. No se lo digas a nadie”, escribió la cuenta de Instagram de la serie al pie de varias fotos de Sarah Jessica Parker y John Corbett, tomados de la mano y caminando por la calle. Fiel a su estilo, la protagonista hipnotizó con su despampanante look, que incluyó botas altas y una capa con volados en color fucsia. Por su parte, el actor -que lleva muy bien el paso del tiempo- vistió un pantalón azul y una campera negra con bolsillos.

Como era de esperarse, la reacción del público no tardó en llegar e inmediatamente la publicación se llenó de likes y comentarios. “OMG”, escribió una usuaria mientras otra expresaba: “Aidan: el amor sano gana”. Sin embargo, hubo una respuesta en particular que sobresalió: “Shhhh. X, SJ”, lanzó Parker generando aún más expectativa.

Estas imágenes llegan cuatro meses después de que la actriz y productora confirmara que Corbett, de 61 años, volvería a interpretar su papel de carpintero en esta apuesta de HBO Max. “Podría ser, podría ser “, le dijo a Entertainment Tonight haciéndose la misteriosa cuando le preguntaron si su personaje volvería a encontrarse con este viejo amor. “Bueno, ya sabes, ya no puedo ser tan críptica”, agregó cuando le pedían más detalles.

Hace un tiempo el propio Corbett había contado erróneamente que sería parte de la primera temporada del programa. “Creo que podría estar en bastantes episodios. Me gusta toda esa gente, han sido muy amables conmigo”, le dijo a Page Six en 2021. Tras no verlo en ninguno de los episodios, Parker habló al respecto: “De hecho, se acercó muy amablemente, porque no es más que un caballero, y se disculpó por hacer eso como una broma”, confesó durante un capítulo de Watch What Happens Live con Andy Cohen.

El productor ejecutivo Michael Patrick King y las guionistas de la ficción Elisa Zuritsky y Julie Rottenberg también revelaron que nunca estuvo en los planes que Aidan fuera parte de la temporada 1. “John Corbett debería estar escribiendo notas personales de disculpa”, le dijo Rottenberg a Deadline, un tanto ofuscada. Sin embargo, cuando se le preguntó si la historia de amor entre Carrie y Aidan era cosa del pasado, King dejó la puerta entreabierta: “No, nada es viejo en Sarah Jessica Parker y John Corbett. Ni como actores, ni como seres humanos ni en lo que respecta a sus intereses”.

“El hecho es que nunca dijimos nada sobre Aidan, al igual que nunca dijimos que Steve [ David Eigenberg ] y Carrie [se están] juntando. Siempre tratamos de ser muy moderados y mirar la realidad de lo que la gente está experimentando y no tiene nada que ver con que Aidan aparezca o no. Realmente sentí que esto era mucho para Carrie”, explicó el productor sobre esta temporada donde la trama la llevó a vivir el duelo más grande de su vida.

“Esta temporada fue mucho. Queríamos ayudarla a superar esto y acercarse a la luz; el último episodio se llama ‘Viendo la luz’. Queríamos sacarla. [El regreso de Aidan] es una gran historia que todos en casa escribieron y que nunca habíamos tenido la intención de escribir”, agregó quién al parecer tomó la idea y la hizo realidad en esta nueva entrega que ya se encuentra en plena producción. Eso sí, hasta el momento nadie quiso anticipar si la periodista y el carpintero se darán una nueva oportunidad.

LA NACION