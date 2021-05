“Sé cocinar todo”: More Rial y sus ganas de estar en MasterChef Celebrity

Morena Rial confesó que tiene ganas de participar de la próxima temporada de MasterChef Celebrity (Telefe). La hija de Jorge Rial aseguró que sus dotes en la cocina la ayudarían a catapultarse en lo más alto de la competencia y que la palabra “imposible” no cabe en su vocabulario.

“Ya tienen mi número o el de mi abogado, pero si voy sé que lo gano. Imposible es una palabra que no está en mi vocabulario”, aseguró en su cuenta de Instagram luego de dar una entrevista a DiarioShow, donde ahondó en detalles y se atrevió a revelar su participante favorito de la segunda edición del reality de cocina.

Desde sus Instagram stories, la cantante e influencer sostuvo que tiene muchas ganas de participar en el reality de cocina que convoca a los famosos de la farándula nacional Instagram @moreerial

“Me gustaría participar. Me parece súper divertido. Me gusta la competencia y me gusta ganar. Sé cocinar todo, así que no creo tener ningún problema”, dijo. Por otra parte, sostuvo que por su relación con Charlotte Caniggia, Alexander se convirtió en su “participante preferido” a lo largo de esta segunda edición del programa de cocina que convoca a famosos de la farándula nacional. “Es súper divertido. Siempre tiene esa chispa que lo hace gracioso”, añadió.

Morena aseguró que desde el lugar que le toque en la competencia, llegado el caso, las devoluciones y el respeto hacia el jurado integrado por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular siempre van a estar presentes. “No tengo problemas. Me tomaría las críticas como un aprendizaje porque de todo se aprende. Ellos son grandes en la cocina y saben más que todos, por eso son jurados”, sintetizó.

LA NACION