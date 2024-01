Se conocieron nuevos datos sobre la salud de Wanda Nara

escuchar

A seis meses de la noticia que devastó a la familia Nara, Zaira reveló nuevos datos sobre el estado de salud de Wanda Nara, quien padece leucemia, enfermedad que trata en Turquía y que Fundaleu, centro especializado en hematología en Buenos Aires, chequea desde Argentina.

Wanda Nara confirmó que tiene leucemia (Captura Instagram @wanda_nara)

En diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece), la novia de Facundo Pieres se refirió a cómo su hermana mayor transita el cuadro. “Ella está muy bien, se la ve muy bien y por suerte está muy bien”, afirmó.

Pese a que la mediática sigue con su trabajo como lo hacía antes, e incluso logró convertirse en campeona del Bailando con las estrellas Italia (Rai), la noticia impactó a sus allegados, quienes no sabían cómo acompañarla. “Me pegó como a todos, me parece que Wanda es de todos y a todos nos afectó el no saber qué tenía, qué le pasaba”, explicó Zaira.

Y siguió con una sonrisa: “Por suerte hoy está muy bien y está acompañada, está haciendo lo que más le gusta. No te diría que ya está (curada) porque es un tratamiento, pero sí que está pasando un muy buen momento y me pone muy feliz”.

Por otro lado, habló de la enseñanza que la aparición de la enfermedad dejó en la vida de ella y en la de toda la familia: “Uno nunca espera malas noticias de alguien cercano, uno piensa que las noticias malas pasan en el noticiero y nunca le tocan a uno y la verdad que cuando te llega algo cercano decís ‘ah, la p...’, a mí también me puede pasar ese dolor que uno ve en las redes sociales, en la tele...”.

Y concluyó: “Te hace más humano, como que te hace valorar a la familia, valorar los momentos, valorar cuando te enojás por una pavada. Para mí todo este tipo de cosas son como cachetazos que me da la vida que me hacen decir ‘y yo me estaba preocupando por esto...’”.

Zaira Nara recordó el día que Wanda Nara le quiso presentar a Mauro Icardi

Durante la emisión de Rumis de este jueves, el ciclo de streaming que reúne a distintas figuras que están en Punta del Este, Zaira Nara contó un dato desconocido del vínculo con su cuñado. “Lo que pasó es que Wanda quería presentarme a Mauro. Yo estaba soltera e íbamos a ir a la isla de Caras, porque ella iba a renovar los votos con Maxi. Y mi hermana me empieza a decir ‘Zai, hay un chico que te quiero presentar...’”, comenzó contando.

Y siguió: “Yo odio que me presenten a alguien, ya me cae mal de entrada. No tenía ganas de conocer a nadie. Encima yo ya estaba conociendo a un exnovio mío. ‘No sabés lo que es, es bueno, es tal cosa’... No sabés como me lo vendía (a Icardi). Y lo terminó llevando de sorpresa a la fiesta en la isla de Caras...”.

“Él no era amigo de Maxi, eran compañeros. Pero era el soltero del grupo y lo llevaban para todos lados. Yo estaba enganchada con otro. Y cuando lo vi ahí, la quería matar a Wanda”, completó.

La historia se remonta a junio de 2013, cuando la mayor de las Nara y López se mostraban felizmente casados y decidieron celebrar sus cinco años de matrimonio con un casamiento ficticio en la isla ubicada en la bahía de Angra dos Reis. Lo que no se imaginó es que tiempo después sería ella quien terminaría formando pareja con Icardi.