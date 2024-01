escuchar

En julio de 2023, se conoció una noticia que convulsionó al mundo del espectáculo. Wanda Nara estuvo internada en el Sanatorio Los Arcos y, si bien la familia se manejó con total hermetismo durante varias semanas, hubo muchas hipótesis sobre qué le ocurría. Ante esto, ella regresó a Estambul junto a Mauro Icardi y sus cuatro hijos menores, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella y retomó su vida allí. Tres meses después, confirmó que tiene Leucemia.

En los últimos días, en tanto, publicó por primera vez el parte médico expedido por Fundaleu donde se especificaron los detalles de su enfermedad. Esta decisión de hacerlo público ahora generó sorpresa entre sus seguidores. Sin embargo, fue Ángel de Brito quien reveló los motivos por los cuales lo hizo.

Para terminar el año, Wanda Nara hizo un posteo con algunos recuerdos de su 2023. Sumó fotos de su familia, de su paso por MasterChef y del Ballando con le stelle (Bailando por las estrellas), además del premio Martín Fierro que ganó, de sus emprendimientos y de su lanzamiento como cantante. Pero, la imagen que más sorprendió fue la última: un documento firmado por Fundaleu, el centro médico en el cual se atiende en la ciudad de Buenos Aires, con fecha del 24 de octubre, donde se especificaba su diagnóstico.

El parte médico que confirma el tipo de leucemia que tiene Wanda Nara (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

“Comunicamos que la paciente Wanda Solange Nara desde el mes de julio de 2023 se encuentra en seguimiento en Fundaleu, por leucemia mieloide crónica con respuesta satisfactoria al tratamiento administrado”, se pudo leer en el documento. “Realiza estudios periódicos en Argentina y Turquía para el control de su enfermedad”. Si bien el parte médico databa de hace poco más de dos meses, el martes en LAM (América), Ángel de Brito contó que se comunicó con ella para consultarle sobre por qué hizo la publicación.

“Wanda me dijo que lo subió ahora porque no quería dar pena, ni lástima, ni generar toda esa cosa en el Bailando italiano, donde estaba trabajando, que finalmente lo ganó”, reveló el periodista. “Ella me decía ‘si yo lo hubiese hecho público antes, iban a decir que daba lástima para ganar el Bailando’. Quería no mezclar esta situación”, agregó.

En esa misma línea, contó qué más le dijo Nara sobre su posteo: “Lo publiqué yo. Es viejo, nunca lo quise publicar y ahora sí, porque muchos seguían diciendo que mi enfermedad es mentira. Pero bueno, hay gente que es así. Entonces cuando terminó el Bailando lo puse. Antes no quería porque estaba compitiendo y no me parecía”.

Cabe mencionar que la mediática y su bailarín, Pasquale La Rocca, ganaron el certamen de danza, imponiéndose con el 70 por ciento de los votos telefónicos contra sus rivales, Simona Ventura y Samuel Peron.

Así como Nara sintió que ahora era el momento de dar más detalles de su salud, fue ella misma quien también consideró, en octubre, que quería confirmar su diagnóstico para poner fin a las especulaciones. “¿Qué enfermedad tenés?”, le preguntó una cuenta de Instagram que la sigue y ella, sin evadir la consulta, respondió: “Leucemia”.

En octubre, Wanda Nara confirmó que tiene leucemia (Captura Instagram @wanda_nara)

En ese sentido, se explayó: “Al principio le decía ‘esa cosa que tengo yo’. Después pude decirle ‘esa enfermedad’. Y ahora lo llamo por su nombre. Perdón a quien sintió que debía adelantar mis propios tiempos”. Esto último estuvo indirectamente dirigido a Jorge Lanata quien, en medio de las especulaciones sobre qué le pasaba a la mediática, en su programa de radio reveló que tenía leucemia.