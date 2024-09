Se conoció cuál fue la causa de muerte de Guillermo, el hermano de Beatriz Salomón

Escuchar

El pasado miércoles, Guillermo Salomón, el hermano de Beatriz Salomón, fue encontrado muerto en su domicilio, lo que desató una investigación por parte de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 9 que dio la orden de realizarle una autopsia al cuerpo.

A una semana de este hecho, la periodista Débora D´Amato obtuvo acceso a los estudios preliminares del cuerpo y contó los detalles en el programa Entrometidos (Net TV). “Lo voy a decir en potencial porque todavía no trascendió oficialmente. Sí, hubo un edema pulmonar y habrían encontrado una sobredosis”, señaló la comunicadora.

“La causa de la muerte y el edema pulmonar se habría dado a raíz de una sobredosis, algo que por supuesto a la mayoría llamó la atención porque no sabrían que consumía o que era consumidor”, remarcó Débora D’Amato. Además, también salieron a la luz a través de estos estudios las enfermedades que tenía el hombre de 54 años, entre ellas, VIH y artrosis.

Guillermo, el hermano de Beatriz Salomón, fue encontrado muerto en su propiedad el pasado miércoles (Foto: Instagram @guille.a.salomon)

Según se dijo, Guillermo fue encontrado tres días después de su muerte. Sus familiares habían querido contactarlo y, al no obtener respuesta, acudieron con la policía a su casa. Al llegar a la vivienda, los oficiales sintieron un olor fétido y, al ingresar, dieron con el cuerpo sin vida del músico. Según la pericia policial, el individuo “no presentaba signos de violencia” y tampoco el domicilio se encontraba “desordenado”.

Por qué Guillermo Salomón pedía la exhumación del cuerpo de su hermana

Un mes antes de su muerte, Guillermo fue noticia al dar a conocer que estaba interesado en exhumar el cuerpo de su hermana para comprobar si en realidad era su madre. “Sorpresiva aparición de un hermano de Beatriz Salomón, que se autopercibe hijo de Beatriz Salomón. Nos llamó mucho la atención, desconocíamos del tema”, comenzó diciendo Adrián Pallares en Socios del espectáculo (eltrece).

A lo que Rodrigo Lussich sumó que existía una leyenda familiar sobre el tema que había llegado a oídos de Guillermo de adulto. “Sería de una primera relación de Beatriz, siendo muy joven, que ejerció sobre ella violencia de género. Hicieron que se fuera de su casa a otro lugar y que, cuando volviera con esta criatura, se la haga pasar por su hermano y no por su hijo. Eso es lo que cuentan, y que todo habría sido a pedido de su madre”, contó el periodista sobre la trama familiar.

Guillermo Salomón había solicitado la exhumación de su hermana para conocer su verdadera identidad (Foto: Archivo / Instagram@guille.a.salomon)

“Esta es la historia que cuenta Guillermo. En vida, a Beatriz no se lo reclamó y Beatriz tampoco lo dijo. Pero cinco años después de su muerte viene el planteo que él personalmente hizo en el programa de (Carlos) Monti”, detalló el conductor, sobre la duda que le había pesado durante toda su vida al músico.

Actualmente, el único hermano vivo de la exvedette es Daniel, quien remarcó que no continuará con la búsqueda de identidad de su familiar. “Yo le pregunté a Daniel si iba a continuar con el legado del hermano, porque el hermano buscaba su verdad y él lo bancaba al hermano en esa búsqueda. Decidió que no, decidieron no continuar con esta búsqueda. El amparo que tenía el cuerpo de Beatriz ya no tiene lugar”, explicó Debora D’Amato.

