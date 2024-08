La explosiva sospecha del hermano de Beatriz Salomón: “Quiero sacarme esta mochila que me pesa”

Escuchar

En las últimas horas trascendió una noticia que dejó en shock a la familia de Beatriz Salomón, quien murió el 15 de junio de 2019 debido a un cáncer colon. Según Guillermo Salomón, ella no sería su hermana mayor sino su madre. Esta sospecha generó que el hombre exigiera que exhumaran los restos de la actriz para poder hacerse una prueba de ADN.

Guillermo y Beatriz Salomón (Foto: captura)

Todo comenzó cuando este jueves en Entrometidos en la tarde (Net TV), Débora D´Amato reveló lo que nadie hubiera imaginado. “Guillermo, el hermano menor de Isabel, Daniel y Beatriz pide una exhumación del cuerpo de Beatriz Salomón para hacer un ADN porque él asegura que no es hermano de Beatriz, sino el hijo”, expresó la periodista.

A raíz de esto, y con intención de indagar sobre el tema, este viernes, Lulian, una amiga íntima de la vedette, visitó A la tarde (América TV) y reveló detalles impactantes. “Si bien yo fui muy amiga de Beatriz, yo me enteré casi al final, cuando ella ya estaba enferma. Ella nunca habló de ese tema, jamás. Yo sé que su exmarido, o sea Alberto (Ferriols), se había enterado”, expresó.

Beatriz Salomón murió el 15 de junio de 2019 de un cáncer de colon

Al escucharla, Damián Rojo le preguntó si era verdad que Beatriz no podía tener hijos, que era lo que se había instalado desde un principio en los medios. “Esto no es así. Tengo que decir la verdad, vine para decir la verdad”, respondió la mujer y dejó a todos en suspenso.

Y siguió: “Lamento que Beatriz no esté y que no se pueda defender, pero yo voy a decir lo que ella me manifestó. Ella me dice que quería tener un hijo con Alberto y no quedaba embarazada. Entonces ella se sometió a muchos tratamientos, pero que el problema no era de ella, sino de él”.

Guillermo Salomón: “Lamentablemente se hizo público”

Tras sus declaraciones, la conductora Karina Mazzocco presentó la entrevista que le hicieron a Guillermo. “Estoy muy sensible porque salió a la luz todo esto y lamentablemente se hizo público, pero ya está. Ahora tengo que seguir así”, manifestó.

Una vez que el menor de los Salomón dijo que el tema lo están llevando los abogados, el periodista indagó sobre si tiene relación con sus hermanos y el resto de la familia. “Tengo una relación excelente con mi hermano Daniel, mi cuñada Liliana y con Betina (Ferriols), que es la más chica”, indicó. Además, dijo que la noticia es un “shock”, no solo para todos sino para él. “Terrible, muy fuerte esto de hablar cosas tan íntimas y privadas, estoy shockeado”, agregó.

Alberto Ferriols junto a las dos hijas que adoptaron con Beatriz Salomón Archivo

Por último, reveló el motivo por el que habló recién ahora. “No me quedó otra porque salió esto a la luz, algo que era muy privado. Aparte es una lucha que yo tengo y voy a seguir sí o sí, es una mochila muy fuerte que me la quiero sacar de encima. Quiero que se sepa la verdad, es lo único que me interesa. Sacarme esta mochila que es muy pesada”, cerró.

De vuelta al piso, el periodista Luis Bremer informó: “Beatriz habría tenido una pareja siendo muy joven, por lo que se mudó a Mendoza. Habría sido víctima, supuestamente, de violencia de género y volvió con un bebé muy pequeño que sería él (por Guillermo) a la casa de sus padres en San Juan”.

Por su parte, Luis Ventura completó: “A los 16 años quedó embarazada. La familia no sabía cómo dibujar la historia. La mamá de Beatriz era muy severa, decirle que era un hijo era muy difícil, así que se elucubraron una historia que era un secreto de familia”.

