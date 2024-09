Murió Guillermo, el hermano de Beatriz Salomón

Escuchar

Durante la noche de este jueves, en plena edición de LAM (América TV), Ángel de Brito dio a conocer la triste noticia de la muerte de Guillermo Salomón, el hermano de Beatriz Salomón. Según contó el periodista, el hombre de 50 años fue encontrado muerto en su domicilio, luego de no responder por tres días.

Cabe señalar que, hace unos meses, Guillermo se había convertido en noticia por la búsqueda de verdadera identidad, ya que él aseguraba ser hijo de la exvedette, y no su hermano, como su familia le hizo creer toda la vida. Esta sospecha generó que exigiera que exhumaran los restos de la actriz, quien falleció el 15 de junio de 2019, para poder hacerse una prueba de ADN.

“Ustedes recuerdan que en el último tiempo apareció uno de los hermanos de Beatriz, a decir que era el hijo y que buscaba hacerse el ADN para tratar de conseguir su identidad”, manifestó Ángel de Brito, y luego añadió: “Nos acabamos de enterar de que el hermano de Beatriz también falleció. Hace tres días no contestaba el teléfono. Encontraron muerto en su domicilio a Guillermo Salomón”.

La policía tuvo que romper la puerta porque no contestaba los llamados familiares; sin embargo, el comunicador recibió mensajes de varias personas que tuvieron contacto con él en los últimos días. “Fue Daniel, el hermano, con la policía y estaba al lado de su cama tirado. No encontraron nada sospechoso como rastros de violencia. Evidentemente, se descompuso”, continuó de Brito, quien no estaba seguro sobre si el hombre tenía alguna enfermedad.

Guillermo Salomón tenía la duda de si era hijo de Beatriz Salomón (Foto: Archivo / Instagram@guille.a.salomon)

Asimismo, el conductor, por contacto con la abogada de las hijas de Beatriz Salomón, Ana Rosenfeld, aseguró: “Seguía adelante con el tema de la identidad. Él estaba buscando encontrar su identidad o, por lo menos, saber si era el hijo, o no, de Beatriz”.

A principios de agosto de este año, Guillermo Salomón se presentó en A la tarde (América TV) para hablar sobre ese tema. Allí, contó que la relación con sus familiares era buena. “Tengo una relación excelente con mi hermano Daniel, mi cuñada Liliana y con Betina (Ferriols), que es la más chica (de las hijas de Beatriz)”, indicó.

