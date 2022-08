Darío Barassi compartió la primera foto de su hija en su casa con una tierna reflexión: “¿En qué momento pasó?”

Un par de días atrás, Darío Barassi compartió una feliz noticia que dejó a todos sus fans con una enorme sonrisa en el rostro: nació Inés, su segunda hija junto a Lucía Gómez Centurión. Tras recibir el alta, toda la familia regresó al hogar, momento que el humorista registró con una publicación acompañada de una tierna reflexión.

Hace seis años, Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión caminaron juntos hacia el altar e intercambiaron los anillos. Su relación, nacida mucho tiempo atrás, había pasado por muchas etapas: él tardó en declararse, una vez de novios cortaron durante un año y se volvieron a juntar. Finalmente, dándose cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro, tomaron la decisión de casarse.

Perdidamente enamorado de su esposa, no pierde oportunidad de dedicarle románticos mensajes a través de Instagram y de recordar los orígenes de su romance. “La conocía de toda la vida, yo estaba enamoradísimo desde el minuto uno. La esperé y remé como un campeón porque esta mujer valía la pena. Era muy muy muy claro para mí que era la mujer de mi vida. Hasta que lo fue claro también para ella y explotó el amor. Desde ese día me ama, cuida y banca como nunca nadie lo hará. Somos una pareja del ca**jo y estoy muy orgulloso de esa construcción”, expresó, en una ocasión, junto a una serie de fotos de su civil.

Dario Barassi y Lucía Gómez Centurión fueron padres por segunda vez (Foto: Instagram @dariobarassi)

Actualmente, la psicóloga no es la única protagonista de las extensas declaraciones de amor del conductor de 100 argentinos dicen, sino que sus hijas también se volvieron el foco de su adoración. Primero era solo Emilia, quien celebró su tercer año en junio del 2022, pero ahora también se le sumó Inés.

Darío Barassi anunció el nacimiento de Inés, su segunda hija con Lucía Gómez Centurión instagram @dariobarassi

El día de su nacimiento, el flamante padre escribió: “Llegó la segunda oruguita. Rompió esquemas, vino cuando ella lo decidió y eso ya habla de quién es y será mi nueva enana. Es básicamente adorable, tierna, pancha, duerme, come y hace unos ruiditos que enamoran. Muy parecida a su hermana mayor, que hoy la vino a conocer. Amor a primera vista, que duró 5 minutos y después las caricias dejaron de ser tan amorosas y se pusieron intensas por decirlo de alguna manera. No puedo creer verlas juntas, son mi mayor orgullo, no entiendo cómo con Lucía Gómez Centurión trajimos estas reinas al mundo”.

Y finalizó: “Inés, muñeca de papá, ya te amo con locura, bienvenida a este caos, que de mi mano va a ser un camino inolvidable, hasta que camines sola y veré tu arranque sintiendo el mismo orgullo que sentí hoy”.

Darío Barassi le dedicó un tierno mensaje a su segunda hija instagram @dariobarassi

Con la madre ya dada de alta, toda la familia volvió a la casa y su primer día en el hogar también fue merecedor de un profundo mensaje de parte del actor. Para esto, eligió una foto en donde se lo ve sentado en el sillón con la bebé acostada en su pecho mientras su esposa y su otra hija posan de fondo. “¿En qué momento pasó gorda? Estábamos bailando en Ruano ahogados en Campari y de repente papas de dos reinas. La vida, qué cosa linda”, tipeó, con un toque de humor, a modo de descripción.