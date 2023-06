Participó del programa de Darío Barassi y una pregunta del conductor expuso lo que no quería contar: “Me ponés nervioso”

escuchar

Darío Barassi volvió a la pantalla con la nueva propuesta de El Trece, Ahora Caigo. El ciclo propone un juego de preguntas y repuestas con un líder que debe demostrar sus conocimientos sobre cultura general, en el que las ironías y el ida y vuelta con el conductor forman parte de la dinámica diaria del programa.

Luego del éxito de 100 Argentinos dicen (eltrece), Darío Barassi fue elegido nuevamente por el canal para ser la cara de una de sus apuestas de la tarde. A diferencia de otros concursos de preguntas y respuestas, en Ahora caigo hay un líder entre los diez participantes que debe enfrentarse al resto para ganar una suma de dinero. ¿El riesgo? Cae a un pozo desde una gran altura, de ahí el nombre del certamen.

Darío Barassi tuvo un jugoso ida y vuelta con un participante de Ahora caigo Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Siempre con humor característico, el conductor sabe cómo llevar diversas situaciones que le dan un condimento a su interacción con los participantes, un talento que lo llevó a posicionarse como uno de los conductores más queridos por el público. Este jueves un participante apodado Rada fue el líder de la jornada y, entre nervios y risas, tuvo un particular ida y vuelta con el conductor.

“¿Por qué estás solo, Rada?”, preguntó sin filtros Barassi, mientras el participante se encontraba en el centro del estudio, a la espera de responder la pregunta que le permitiría o no seguir en el juego. “Creo que no conseguí a la persona indicada”, respondió. Estas palabras alertaron al conductor, quien remarcó que el participante cargaba de responsabilidad en el otro.

La pregunta de Darío Barassi que incomodó a un participante

Entre risas, el líder reflexionó y aseguró que bien podría ser “el problema” él. “Me ponés nervioso”, se sinceró. Rápidamente, Darío redobló la apuesta: “Contame cuándo fue la última vez que estuviste en pareja”. Con escuetas palabras, el participante indicó que su última relación fue aproximadamente hace un año, cuyo vínculo dura el mismo tiempo.

No conforme a la información brindada, el conductor continuó con preguntas incisivas hacia el joven, que se mostraba reacio a hablar sobre cuestiones del corazón, aunque trató de no mostrarse incómodo, y lo logró. “Fueron discrepancias en la relación”, contó al ser consultado sobre por qué finalizó este último vínculo. La respuesta no fue suficiente para el hombre, quien continuó indagando y girando alrededor del participante.

El participante contestó las preguntas del conductor (Captura video)

“Me estás indagando mucho, me ponés nervioso. ¿Seguimos jugando? A los demás los ayudás y a mí me ponés tenso, Darío”, sentenció Rada, quien una vez más respondió a la pregunta del humorista al indicar que esta persona con quien se relacionó se llama Ruth. “Un aplauso para recibir a Ruth la ex de Rada”, bromeó al indicar que la mujer se presentaría en el estudio, lo cual no sucedió pero causo risa en todos los presentes.

“Ya que los participantes no te ponen nervioso, lo tengo que hacer yo. Estabas demasiado tranquilo”, fue la respuesta del conductor. “Parece nomás”, contestó el líder al referir a que en realidad si estaba inquieto por la posición que ocupada. Por supuesto que el ida y vuelta fue con humor y rápidamente se continuó con el juego.

LA NACION