Martina ‘Tini’ Stoessel y Emilia Mernes son unas de las artistas y compositoras del momento, tan así que comparten las mismas fanáticas, las cuales las siguen en cada uno de sus pasos, no solo sobre el escenario sino también a través de las redes sociales.

En esta oportunidad, Tini mostró desde su Instagram, cuenta en la que tiene 21 millones de seguidores, el adelanto de su colaboración con la excantante de Rombai, y no solo enloqueció a todos los fanáticos porque se dio por terminada la espera, sino por el beso que se dan las cantantes.

“La original.mp3″, se estrenará este jueves 2 de noviembre a las 21 horas de Argentina. “Hoy vos vas a conocer la versión original”, describió la Triple T en la descripción del video, en el que se las ve bailar con diferentes atuendos y el cual culmina con la cara de sorprendida de la expareja de Rodrigo De Paul al recibir el beso de su compañera.

En cuestión de segundos, miles de likes y ciento de comentarios de sus admiradores no tardaron en visualizarse debajo del posteo. “La colaboración más esperada”; “Me caigo muerta con las dossss!!! Las amoooo!! Emilia sacalo yaaaa, daleeeee”; “Se viene el hitazo del año”; “Me vuelvo loco”; “Amarlas es poco”; “El beso a lo Britney y Madonna entendí esa referencia”, comentaron algunos.

El beso de Emilia Mernes y Tini Stoessel en el videoclip (Foto: captura video)

A pesar de que también varios famosos las halagaron y expresaron su emoción, fue el mensaje de Antonela Roccuzzo el que más llamó la atención. La esposa del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, utilizó los emojis del fueguito.

La reacción de Antonela Roccuzzo al ver el adelanto del nuevo lanzamiento de Emilia Mernes y Tini Stoessel (Foto: captura Instagram/@tinistoessel)

Cabe destacar que a principios de este mes, la novia de Duki decidió lanzar su segundo trabajo discográfico llamando Emilia MP3 y, aunque no brindó detalles de cuándo será el día que se podrá escuchar completo, sí mencionó que estará disponible antes de fin de año. Entre las canciones que lo componen, están “Jagger.mp3″, “No_Se_Ve.mp3″, “Guerrero.mp3″, y “GTA.mp3″, las cuales son características de los años 2000.

El día que Tini Stoessel disparó contra los haters

A principios de septiembre, la intérprete de “Miénteme” se convirtió en tendencia en las redes sociales al viralizarse un video en el que se la veía en una fiesta en España junto a su amiga Valentina Zenera y en el que miles de personas advirtieron que su entorno debería “cuidarla”.

A pesar de que una semana después de aquel episodio, la artista fue invitada a un evento de los Los40 en Madrid y no solo compartió parte de su música con los fanáticos españoles, sino que también aprovecho aquella ocasión para hablar sobre los haters.

“Desconectarme es algo que hago bastante. Intento seleccionar los momentos en los que me meto y aquellos en los que cierro la persiana y vivo el presente y lo que me está pasando en mi vida, porque a veces es un poco difícil esa dualidad constante. Y también la presión de salir a aclarar barbaridades, mentiras, cosas que duelen y que no son ciertas”, comentó en aquel momento.

“Durante toda mi vida me pasó. Y ojalá que toda la gente que sigue alimentando esas mentiras y esas cosas tan espantosas puedan hacer algo más productivo con sus vidas que estar hablando de los demás y, aparte, mintiendo”, sentenció.