escuchar

Britney Spears volvió a generar revuelo en las redes sociales este miércoles con un posteo en sus redes sociales que despertó la preocupación de sus fans y seguidores. Al igual que en anteriores oportunidades, la princesa del pop apareció en público totalmente desnuda con un detalle particular. A pesar de la controversia, más tarde dejó en claro su estado anímico y continuó con las habituales imágenes que ya son una rutina en su perfil oficial.

Legalmente, en 2021, Spears recuperó su libertad tras 13 años bajo la tutela de su padre, James Parnell, y fue reconocida como apta para llevar por sí misma el control de su vida privada, espectáculos y custodia de sus hijos. Sin embargo, luego del triunfo del “Free Britney” por la Justicia de California, la cantante utilizó su cuenta de Instagram para hacer posteos subidos de tono que rápidamente pusieron en duda su estado anímico. Si bien, siempre utilizó ropa interior, en un video reciente, se dejó ver sin nada.

A través de su cuenta de Instagram, Britney subió un reel en el que posó desnuda en la cama. Solo utilizó un collar de encaje negro y enseñó a su fiel mascota, su perro Snow, junto a ella. “Buenos días”, dijo a modo de saludo para sus más de 42 millones de seguidores y a continuación, hizo una serie de muecas con su boca.

Horas más tarde posó con dos atuendos diferentes, uno con una camisa blanca y una pollera, el cual recordó al videoclip de su autoría: “Toxic”. ¡Retroceso 2023! ¡2023 apestó! ¡Estoy tan lista para el 2024!”, expresó, en referencia al mal curso de este período en donde preparó el casamiento con Sam Asghari, pero se vio frustrado tras su angustiosa separación.

Primer carrusel de imágenes que publicó Britney luego del controversial video (Fuente: Instagram/@britneyspears)

En la segunda opción de vestuario, publicó una postal desde el living de su casa con un sombrero, un chaleco, camisa blanca, botas bucaneras y pantalón oscuro engomado. “No estoy segura de por qué me veo increíblemente pequeña con esta ropa puesta”, señaló de forma irónica.

Britney publicó un segundo carrusel de imágenes tras el video sin ropa (Fuente: Instagram/@britneyspears)

Cabe destacar que Britney tiene la caja de comentarios bloqueada debido al sin fin de mensajes ofensivos que recibió una vez que inició este tipo de publicaciones de estilo erótico, en donde su principal objetivo siempre fue mostrarse tal cual es, luego de más de una década de responder a su padre.

La oriunda de McComb, Misisipi, Estados Unidos, está próxima a festejar su nacimiento. El sábado 2 de diciembre celebrará su cumpleaños número 42. Tras un largo sometimiento paternal, según reveló en la autobiografía que publicó este 2023 y que rápidamente se convirtió en best seller, Spears inició un camino de liberación interna y externa, en la cual decidió hacer valer sus verdaderos gustos e imagen frente a quienes la apoyaron desde siempre.

En su libro: Britney Spears, la mujer que soy, se refirió a los posteos que a diario hace en las redes sociales y al contenido subido de tono que podría ser malinterpretado para algunos, pero que, para ella, se transformó en una bandera del amor propio.

“Sé que mucha gente no entiende por qué me encanta hacerme fotos desnuda o con vestidos nuevos. Pero creo que si hubieran sido fotografiados por otras personas miles de veces, pinchados y posados para la aprobación de otras personas, entenderían que me da mucha alegría posar como me siento sexy y hacerme mis propias fotos”, redactó la intérprete de “Baby, one more time”.