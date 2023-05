Mariana Fabbiani anunció su regreso a la televisión y su inesperada compañía llamó la atención de todos

escuchar

A finales de abril, Marcelo Tinelli anunció la incorporación de dos figuras para la nueva programación de América: Mariana Fabbiani y Mirtha Legrand. La conductora de televisión se despidió de los televidentes en 2021, tras el inesperado rating de Bailando por un sueño (eltrece). Ahora, la presentadora se mostró emocionada al revelar detalles de su estreno, que se especuló que será en junio, y acudió con una compañía que se llevó todas las miradas: “Estoy muy contenta”.

“Estoy muy contenta”, expresó Fabbiani en diálogo con Ángel de Brito, en Los Ángeles a la Mañana (LAM) este lunes. Y apuntó, sobre estos dos años que se alejó de la pantalla chica: “Estaba laburando, no es que estuviera parada. Que cuando uno no está en la tele, parece que no está trabajando”.

Mientras el conductor recibió a la mediática junto a Marcelo Tinelli, Fabbiani destacó que acudió al plató acompañada de sus dos hijos, Matilda y Máximo, de 13 y 8 años respectivamente, fruto de su relación desde hace 17 años con Mariano Chihade. “¿Dónde están?”, advirtió, mientras la cámara enfocó a los dos pequeños, que lanzaron un beso a su madre en la distancia.

Mariana Fabbiani anunció su regreso a la televisión

En tanto, Mariana Fabbiani expresó: “La tele me gusta, la quiero y la extraño. Echo de menos la comunicación con la gente”. Y precisó: “En la televisión, llega un punto que, cuando estás todos los días, es una picadora de carne. Pero ahora estoy renovada”.

Mariana Fabbiani asistió con sus dos hijos, Matilda y Máximo Instagram: marianafabbiani

De qué tratará el ciclo televisivo

Fabianni regresará a América con El diario de Mariana. “Ahora volvés, ¿con quién? No sabemos”, apuntó De Brito, aunque la conductora se mostró reservada. “Aún no puedo contar. Todavía tengo un par de puestos por cerrar y no puedo decir nada”, señaló.

Y agregó: “Hay un poco de todo: gente que quería, gente que quiere y no puede porque ya está en otros lugares y no le quiero robar a nadie. Estoy para robarme un montón de gente, pero no lo voy a hacer”. En tanto, confirmó la presencia de Elba Marcovecchio: “Elbita ya lo dijo el otro día y la tengo. Estoy re contenta y, aparte, nos llevamos muy bien, así que nos vamos a divertir al aire”.

Fabbiani dio detalles de su nuevo proyecto Instagram: marianafabbiani

En cuanto a de qué tratará su nuevo proyecto, la conductora anticipó: “Estoy en pleno proceso de edición. Vengo de hacer un laburazo y de viajar un montonazo. Estuve en Nueva York, en Milan y en París. En todas las capitales de la moda”. “Es un documental-serie que tiene que ver con la moda, pero no es de colecciones y tendencias, sino por el hecho de que la moda refleja lo que pasa en la sociedad todo el tiempo”, añadió.

“Vamos a hablar de los temas que están en la conversación pública a través de la moda: edad, talles, inclusión, género... Las cosas que nos están interpelando y, que si no lo están haciendo, deberían interpelarnos”, destacó.

En tanto, señaló, a través de su cuenta de Instagram: “Feliz de volver a América, con mi querido Diario de Mariana. ¡Muy pronto nos vemos en la tele otra vez!”.

