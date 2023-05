Flor Vigna rompió el silencio y se refirió a los rumores de crisis con Luciano Castro: “Prefiero no decir nada”

escuchar

Días después de que Flor Vigna anunciara oficialmente su renuncia a la obra El divorcio -en donde compartía escenario con Luciano Castro- y en medio de rumores de crisis de pareja, Estefi Berardi reveló la enigmática respuesta de la cantante cuando le preguntó sobre su relación.

Flor Vigna rompió el silencio y se refirió a los rumores de crisis con Luciano Castro

A finales del 2021 y apenas un par de meses tras haber hecho pública su separación de Sabrina Rojas -con quien estuvo en pareja durante más de una década-, trascendió que Luciano Castro había comenzado una relación con Flor Vigna.

Luego de semanas de rumores, finalmente los tórtolos se mostraron juntos por primera vez ante las cámaras y, a partir de ese momento, no desaprovecharon oportunidad de presumir el gran vínculo que los unía. Tal es así, que el actor dejó de lado su característico perfil bajo y se vio contagiado por las costumbres de influencer de su nueva novia, sacando a relucir algunos de los aspectos más íntimos de su noviazgo a través de las redes sociales.

Sin embargo, a un año y medio de que blanquearan su relación, comenzaron a sonar las alarmas de crisis que, según dieron a entender algunos periodistas dedicados a la farándula, eran un claro signo de la proximidad del anuncio de una separación.

Esto solo se vio aumentado cuando Flor Vigna informó que se bajaba de El Divorcio, la obra que protagonizaba junto a Castro. “Se baja después de dos meses. Debutó el 22 de marzo y termina el 28 de mayo”, detalló Maite Peñoñori en Intrusos (América) y aclaró que, según la misma actriz, lo hacía con el fin de enfocarse completamente en su carrera musical.

Pablo Rago, Luciano Castro, Flor Vigna y Carla Conte protagonizaron El Divorcio Gerardo Viercovich

“Están separados, lo van a negar por unos días porque todavía tienen que seguir estando juntos en un trabajo que tienen, pero el entorno íntimo de Flor Vigna y Luciano Castro me confirma que se están separando”, explicó Nancy Duré en Socios del espectáculo (eltrece). Y sumó: “La idea de trabajar juntos no fue tan buena como ellos pensaban. Evidentemente hay problemas, ella estuvo el fin de semana sola en la Bresh, él negó la separación”.

En este contexto, durante una de las recientes ediciones de Mañanísima (Ciudad Magazine), Estefi Berardi dio a conocer el mensaje que recibió de parte de Flor Vigna cuando le preguntó sobre su situación emocional actual.

“Le escribí para preguntarle si se bajaba de la obra por una crisis, como se estaba diciendo, porque mi entorno -tenemos amigos en común- decía que estaba todo bien, que Luciano es divino y que se aman”, contó la panelista.

Continúan los rumores de crisis entre Luciano Castro y Flor Vigna Gerardo Viercovich

Y, sobre la respuesta de la autora de “Suelto”, dijo: “Ella siempre me contesta y me tira la posta, pero esta vez tardó mucho en responderme. Le insistí y le dije que tal vez era el tema del día porque se dijo mucho que estaba separada y me contestó de una manera muy extraña. Me puso ‘Perdón, Estefi. No es de mala, pero esta vez prefiero no decir nada”. Dicho eso, todos en el estudio opinaron que podría tratarse de una crisis pasajera. No obstante, no se sabrá hasta que alguno de los involucrados lo comunique de manera oficial.

