“Estoy más solo que nunca, así que por ahora nada”, fueron las palabras con las que Sergio “Kun” Agüero informó su separación de Sofía Calzetti en X -ex Twitter- tras cuatro años de relación. Se trató de una respuesta a un seguidor a principios de agosto, quien le consultó cuándo se casaría. A pesar de tratarse de contundentes declaraciones, parece que la situación cambió para los jóvenes, que dieron un paso importante en las redes sociales que podría formar parte de su camino hacia la reconciliación.

Sofía Calzetti y Sergio “Kun” Agüero se mostraban como una de las parejas más consolidadas del mundo del fútbol, ambos se acompañaban mutuamente y compartían fotos mientras vivían gratos momentos, muchos de ellos con Benjamín, el hijo del futbolista y Gianinna Maradona. Es por ello que luego de varios días en los que no apareció ninguna publicación de ellos juntos sus seguidores se preocuparon y surgieron los rumores de crisis, que finalizaron con las palabras del exjugador. No obstante, luego de sorprender con sus declaraciones, como no es habitual debido a que mantiene un gran hermetismo con lo que respecta a su vida privada, el Kun dio detalles de la decisión tomada.

Kun Aguero informó sobre su separación (Captura Twitter)

Con la intención de ser más claro sobre su situación sentimental, Agüero se comunicó con Rodrigo Lussich quien en Socios del espectáculo (eltrece) leyó el mensaje que recibió, en el que el exjugador indicó que junto a Sofía coincidieron en tomar distancia, pero que no era del todo definitivo, sino que buscaban darse un tiempo y determinar luego si volverían o no. Recientemente, fue la joven que ante el mismo medio se sinceró: ”Me contienen mi familia y mis amigas, igual estamos bien, está todo bien. No sé si estamos juntos, pero estamos bien”.

La expareja comenzó a seguirse nuevamente en Instagram (Captura Instagram)

Ante las declaraciones de ambos, en las que no descartaron una nueva apuesta a la pareja, sus seguidores comenzaron a prestar más atención a sus movimientos en redes sociales y encontraron un gran gesto entre ellos: volvieron a seguirse en Instagram.

Luego de las primeras declaraciones del Kun, ambos dejaron de seguirse en la red social, lo que en estos tiempos modernos significa un quiebre de la relación, lo que sucedió reiteradas veces entre ellos, hasta que confirmaron que tomaron distancia.

Sofía Calzetti habló de su relación con el Kun

Sin embargo, recientemente este gesto virtual fue revertido, por lo que se especula que, tal como lo declaró Sofía, realmente están bien y podrían recomponer su vínculo, que comenzó en 2019 cuando se vieron por primera vez en una fiesta en un boliche porteño. En ese entonces, decidieron mantener su relación en secreto hasta que luego de varios meses la blanquearon.

En ese entonces, Sofía decidió dejar su vida en Buenos Aires para instalarse en Inglaterra, debido a que Agüero jugaba en el Manchester City. Desde entonces, se mostraron muy unidos y ella forjó una gran relación con Benjamín, quien en diversas ocasiones se mostró feliz junto a la novia de su padre en las redes sociales. La propia Gianinna Maradona, madre del adolescente, le agradeció por los detalles que tiene con él en cada visita que realiza a la casa que ella comparte con Sergio.

Por el momento, ninguno de los protagonistas dio detalles acerca de cómo está hoy su relación, pero este gesto en las redes sociales ilusionó a sus seguidores, quienes quieren volver a verlos juntos y felices.