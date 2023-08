escuchar

“Más solo que nunca”, fueron las palabras que Sergio “el Kun” Agüero lanzó por Twitter como respuesta a un seguidor sobre la posibilidad de que contrajera matrimonio. Su declaración puso fin a los rumores de crisis con Sofía Calzetti para comenzar a hablar sobre una separación definitiva de la pareja que compartió cuatro años. Si bien ambos se llamaron a silencio, la vida de soltero del exjugador es de gran interés y esto generó un momento de furia para él.

“El Kun Agüero me escribió re mil enojado porque comuniqué que estaba en un boliche en Alemania. Yo puse un storie de él entrando en el boliche. Claramente, lo invitó uno de los dueños, y vi unas stories en las que el Kun estaba en la mesa de otro famoso. Había unas chicas bailando mostrando la cola, y estaba un amigo de él”, contó Marcia -popularmente conocida como Pochi, la mujer detrás del perfil de Instagram @gossipearme- en diálogo con Juan Etchegoyen (Mitre Live).

Sofía Calzetti y el Kun Agüero comenzaron su relación en 2019 prensa Gaby Alvarez

Esta publicación en redes sociales enfureció al exjugador del Barcelona, según las palabras de la influencer. Ella misma esbozó la posibilidad de que la mesa donde las mujeres bailaban podría ser la que ocupaba el Kun. “Yo le dije que no había dicho nada grave, nunca dije que a esas chicas él las conocía, solo dije que él estaba parando en esa mesa, hay que tener cuidado porque está bastante susceptible”, destacó Pochi sobre la conversación privada que mantuvo con el involucrado, quien le aseguró que aclararía la situación en uno de sus stream en vivo.

El Kun Aguero se enfureció por imágenes que lo muestran en un boliche

Por su parte, la involucrada indicó que la reacción de Agüero podría estar relacionada con las últimas declaraciones en las que dio a entender que se había separado, por lo cual estas imágenes filtradas podrían haber “herido susceptibilidades”. Sin embargo, destacó que si bien la charla comenzó con un hostil ida y vuelta debido al enojo de él, culminó de muy buena manera ya que después de su explicación comprendió que no se trataba de un asunto grave o un intento de señalamiento negativo.

Qué tiene de cierto la separación de El Kun y Sofía Calzetti

Si bien fue el propio exjugador quien expresó que se encuentra en un estado sentimental de soltería, creyó propio realizar una serie de aclaraciones. En diálogo con Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo (eltrece), Agüero le detalló al periodista que atraviesa un impasse con quien era su novia.

“Dice el Kun: ‘En realidad nos distanciamos unas semanas. Ya llevamos dos semanas y quizás tengamos dos semanas más’”, leyó Lussich del mensaje que recibió por parte del protagonista de los rumores. Cabe aclarar que ella está en Miami y él en España, por lo que esta distancia también es física.

La palabra del Kun Agüero tras los rumores de separación de Sofía Calzetti

Consultado por la posibilidad de que el impasse se convierta en una separación, leyó: “‘Depende, pero no es definitivo por ahora. Lo real es que sí, estamos solos. Quizás se termine en serio o quizás no, pero las puertas para volver están’”. De esta forma, dejó en claro que la intención de un reencuentro está planteada por su parte, no obstante no se conoce la posición de Sofía, quien se mantiene con un perfil bajo ante los medios pero muy alto en redes sociales, donde muestra diversos aspectos de su vida, como los paseos y fiestas a las que asiste actualmente.