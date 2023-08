escuchar

Sergio “Kun” Agüero vivió uno de los momentos más difíciles desde su retiro del fútbol en el 2021. El streamer encendió las alarmas del espectáculo cuando en su cuenta de Twitter oficializó que estaba soltero: “No, estoy más solo que nunca, así que por ahora nada”, escribió. Sin embargo, a los pocos días se comunicó con el periodista Rodrigo Lussich para aclarar de que se trataba de un impasse en la relación y este martes, Sofía Calzetti dejó la puerta abierta a una posible reconciliación.

El tuit de Sergio Agüero sobre su situación sentimental

Días después, el exfutbolista se comunicó con Rodrigo Lussich para darle más precisiones de su situación sentimental. “Dice el Kun ‘en realidad nos distanciamos unas semanas. Ya llevamos dos semanas y quizás tengamos dos semanas más’”, expresó el conductor en Socios del Espectáculo (eltrece) y luego se refirió a cuánto duraría este impasse: “Depende, pero no es definitivo por ahora (...) Lo real es que sí, estamos solos. Quizás se termine en serio o quizás no, pero las puertas para volver están”.

La palabra del Kun Agüero tras los rumores de separación de Sofía Calzetti

En este contexto, las cámaras del programa de espectáculos fueron a buscar la palabra de Sofía Calzetti en la previa a su cumpleaños número 26 que celebró junto a sus amigas este lunes por la noche. En el móvil se mostró optimista para retornar esta relación que nació en el 2019. El notero le consultó cómo estaba del corazón y ella respondió desde su automóvil: “Estoy muy bien, pero no me gusta hablar de mi vida”.

Sofía Calzetti habló de su relación con Sergio Aguero

Calzetti señaló que se apoya en toda su familia y sus amigas en un momento así, aunque aseguró con una sonrisa: “Igual está todo bien con Sergio, estamos bien. Él es lo máximo, ya lo conocen. Como todas las parejas nos peleamos”. Su mensaje ilusionó a los fanáticos de ambos que, al parecer, podrían tener una reconciliación luego de esta ruptura que duró varias semanas.

En su cuenta personal de Instagram, Sofía Calzetti compartió distintas postales de lo que fue su celebración de cumpleaños en Argentina acompañada de una gran cantidad de amigas. La joven sopló las velas de una torta en forma de corazón con el “26″ en el medio. “Pensando mis deseos”, escribió en una de las imágenes en la que posa junto a la torta. Cabe destacar que en ninguna de estas fotos apareció el exfutbolista.