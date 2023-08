escuchar

María Belén es asesora de seguros y vive en Ramos Mejía, en la provincia de Buenos Aires. El martes participó de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) y se convirtió en una de las jugadoras más destacadas del día. Extrovertida y segura, se mostró dispuesta a todo por ganar el premio mayor, aunque quedó a solo un escalón de la gran final. No obstante, todas las miradas se posaron en ella cuando reveló la insólita situación que vivió en los Estados Unidos y por la que casi termina presa. ¿El motivo? Quería conocer a su ídolo, Adam Sandler.

Al comienzo del programa, la mujer, que también es maestra, contó que, si ganaba los 3 millones de pesos los usaría para llevar a sus hijos a ver la Copa América que se jugará en los Estados Unidos entre junio y julio de 2024. “Hay que juntar la platita ahora porque si no, no alcanza”, expresó. La participante tuvo un buen arranque y avanzó a paso firme. En el escalón de “Intérpretes”, mientras escuchaba la canción “I Say a Little Prayer”, y se debatía en quién la cantaba, Guido Kaczka dio una información íntima sobre ella: “Es fanática de Adam Sandler”.

María Belén es fanática del actor Adam Sandler e incluso lo tiene tatuado en la piel (Foto: Captura eltrece)

La maestra aseguró que “amaba” al comediante, que cuenta con una extensa lista de trabajos cinematográficos, de los cuales se destacan Un papá genial, Click, perdiendo el control y Como si fuera la primera vez. “¡Lo tiene tatuado! Y además lo fuiste a buscar a la casa”, acotó Guido Kaczka quien no dudó en preguntarle hasta dónde avanzó para intentar conocer al actor.

“A Los Ángeles”, reveló María Belén y se dispuso a explicar la situación, que sin dudas pudo haber terminado de la peor manera: “Llegué, le quise tocar el timbre y cuando me bajé, se encendieron las luces, empezaron a sonar las sirenas y ahí me dijeron que estaba en propiedad privada, que me iban a detener“. En esta misma línea, continuó: “Nos subimos al auto y nos fuimos arando otra vez y nos volvimos con el corazón a mil”.

María Belén recordó el día en el que casi va presa por Adam Sandler

Si bien el fanatismo desmedido no valía el riesgo de terminar tras las rejas en otro país, la mujer destacó que, a pesar del tenso momento, no se quedó con las manos vacías. “Me saqué una foto en la puerta de la casa, es importante”, comentó. El conductor, por su parte, continuaba anonadado por la experiencia de la mujer. “Pero, ¡qué situación!, como de una película de Adam Sandler”, vociferó en tono jocoso.

La participante, en tanto, se defendió y dijo: “Pero porque realmente lo amo, es real. Si me está mirando que me pegue un llamadito”. Incluso aseguró que su marido “entiende” la situación. “Con Adam Sandler no tiene problema que tomes un café”, acotó el conductor, a lo que ella le explicó que no, “y si lo tiene bueno, besito”.

El comentario generó risas en el estudio y, a pesar de todo el relato, María Belén no perdió la concentración y respondió que la intérprete de la canción que sonó durante todos esos minutos era Aretha Franklin, lo cual era correcto. No obstante, y a pesar de su buen juego, quedó a solo un paso de disputar la gran final.

El participante que le hizo una sorpresiva propuesta a Pampita

El mismo día que María Belén estuvo en Los 8 escalones, también participó Cristian, quien contó que trabajaba en la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Reconquista y que además era cantante de Cumbia y participaba de eventos y casamiento. En el intercambio que tuvo con el conductor, sugirió que si Carolina “Pampita” Ardohain volvía a casarse, él podía cantar en la fiesta.

“Esperemos que no, que sea la última”, acotó la modelo que se encuentra felizmente casada con Roberto García Moritán. Fue entonces cuando intervino Carmen Barbieri y dijo:“¿Con el mismo, por qué no?”. La idea no fue del todo descartada por Carolina: “O con el mismo, cuando renueve votos...”. El participante le sugirió entonces que si se casaba en otro lado podía llevarlo para que interpretara algunos temas de cumbia. “Buena idea”, culminó Pampita.