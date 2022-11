Gran Hermano 2022, en vivo: entre gritos, sanciones y un posible complot, la casa atraviesa su momento más tenso

escuchar

11.40 | Coti y Alexis discutieron por Agustín

“El que tiene que hacer sus cosas es Agustín con nosotros, no nosotros con él. Nosotros tenemos que tener la información de todos, no él”, le explicó Alexis a Coti, al momento que la joven señaló que con su juego logró cumplir con el objetivo de eliminar a las dos personas que quería. Sin embargo, el cordobés destacó que su compañero no puede ser parte de conversaciones claves entre ellos, ya que podría utilizarlo para su juego.

11.15 | Marcos se quejó del tipo de estrategias

“Lo que me jode es lo que quieren hacer de armar grupitos y hacer sentir mal a uno y atacar”, explicó Marcos acerca de cómo ve el juego ajeno. Puntualmente, indicó que los acciones contra Agustín no le gusta, ya que lo dejan solo y van en contra de quienes le hablan.

11.00 | Cuándo es la nueva Gala de nominación

Son quince los jugadores que continúan en el reality, tras la eliminación de Mora. Este miércoles todos deberán emitir sus votos que se darán a conocer ese mismo día por la noche. A las 21:45 hs por Telefe, Santiago del Moro comunicará quiénes son los participantes que irán a placa y quedarán ante el voto del público.

10.50 | Nuevo round entre Coti y Alfa

Coti y Alfa no pierden oportunidad para demostrar que no mantienen una buena relación. Días atrás, los participantes protagonizaron dos peleas en las que los insultos no escatimaron y ahora, llegó la tercera. Mientras la correntina hablaba con Alexis en la habitación, Juan le arrojó un almohadón y al esquivar el lanzamiento, el objeto derribo elementos que se encontraban en la mesa de luz. Allí el hombre apuntó contra la joven: “Uh nena, que rompe pe....”. En ese momento, ella se exculpó y se retiró del lugar emitiendo insultos contra su compañero.

10.30 | La reacción de Mora al confirmar que Agustín no hizo la espontánea

Mora se convirtió en la tercera expulsada de Gran Hermano (Telefe). Tras su salida, en su presencia en el debate del ciclo conoció algunos detalles ocurridos dentro de la casa y uno de ellos fue saber que Coti hizo la nominación espontánea, cuando creía que había sido Agustín al verlo ingresar al confesionario al momento que se habría ejecutado la acción. En todo momento, el joven oriundo de La Plata indicó que solo había ido a pedir cosas que faltaban, pero nadie le creyó. Tras su eliminación, la misionera comprobó que su compañero siempre dijo la verdad y estalló en risa.

10.15 | ¿Complot en Gran Hermano?

A tan solo tres semanas de juego, se podría estar frente a un segundo complot entre los participantes. El primero involucró a Martina, Juan y Nacho, y la producción decidió sancionarlos con la anulación de sus votas. Ahora, los mismos protagonistas pero con Lucila a la cabeza, tuvieron una charla sobre contra quien irían. Utilizaron términos como “monos” y “bananas” para referir a sus compañeros.

10.00 | Nuevo grito para los participantes

Tras la eliminación de Mora, la banda de “Los Monitos” atraviesa un momento de desesperación al no comprender la reacción del público, del que creían que tenían apoyo. En medio de la incertidumbre, Lucila fue el foco de atención durante el lunes al recibir un claro mensaje del exterior con un contundente grito: “Tora, sos la próxima”. La joven lo escuchó y analiza un nuevo juego.

