Gran Hermano 2022: Alfa quiso festejar que no estaba nominado y la respuesta de sus compañeros no fue la esperada

escuchar

El miércoles por la noche, los participantes de Gran Hermano (Telefe) vivieron una nueva Gala de eliminación. La tensión entre cada de uno de ellos se transmitía en sus serios gestos al momento que Santiago del Moro les comunicaba la decisión de sus compañeros. Daniela, Juan, Nacho y Agustín quedaron en placa, pero fue Walter Santiago, conocido como Alfa, quien se llevó la atención de la noche en redes sociales, debido al fallido festejo que intentó realizar.

El 17 de octubre, la casa de Gran Hermano abrió sus puertas y, desde aquel entonces, Alfa integró las tres placas de nominación al recibir los votos de sus compañeros. Pero fue el público quien eligió que el hombre continuara en el reality, detalle que lo fortaleció para poner en marcha cambios en sus actitudes. Este podría ser el motivo por el cual en una nueva votación no recibió votos.

Por primera vez, el mayor de los participantes no estuvo nominado y la noticia fue inesperada para él, y sus compañeros. En medio de la emoción, al saberlo, intentó festejar, pero por la inesperada respuesta de los participantes no logró hacerlo. Alfa buscó en La Tora un cálido abrazo, pero no lo encontró. Caminó hacia Romina ella reaccionó fríamente. Al volver a su lugar, Thiago lo espero con los brazos extendidos y allí encontró calidez. Mientras, el resto de los jugadores no reaccionaron; sin embargo, esto no logró opacar la felicidad del sexagenario, que se destacó en Twitter.

LA NACION