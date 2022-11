Gran Hermano 2022: Coti le contó a Julieta detalles sobre el fogoso encuentro que tuvo con Alexis

escuchar

A pocos días de cumplirse el primer mes de convivencia en la casa de Gran Hermano (Telefe), los participantes ya atravesaron diversas sensaciones propias del encierro y las dinámicas del juego. También, las dos parejas que se conformaron fueron captadas en momentos íntimos, donde trataron de evitar ser grabados por las cámaras. Por parte del público, las especulaciones acerca de estas situaciones fueron diversas, y para terminar con la duda Coti confirmó que tuvo relaciones con Alexis.

“¿No te dan ganas de c....?”, le preguntó Julieta a Coti al mismo momento que la alentó a que se deje llevar, ya que la segunda pareja de la casa -Juliana y Maxi- ya lo habían hecho. Sin dudarlo, la correntina reveló que ya había intimado con Alexis, lo que generó gran revolución en su compañera, quien le pidió detalles sobre el momento. En respuesta al pedido, señaló que ocurrió durante la noche en la habitación.

“Había una cámara apuntando”, detalló, Sin embargo, no fue un motivo para que ambos no continuaran con el momento íntimo, lo que emocionó a Julieta que quería saber todo sobre lo acontecido. Cuidando sus palabras, la protagonista concluyó en que “fue lo más” la experiencia, contrario a lo que se especulaba, ya que la mayoría de los usuarios consideró que debe ser incómodo al no poder contar con la intimidad que requiere el momento de pareja.

