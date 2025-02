Selena Gomez lanza un nuevo álbum con la colaboración de su prometido, el productor Benny Blanco

Fueron semanas intensas para Selena Gomez, puesto que quedó envuelta en el escándalo de la película que protagoniza, Emilia Pérez, y también en las repercusiones que generaron los dichos de su compañera de reparto, Karla Sofía Gascón. Si bien la cantante extendió su apoyo al filme del director francés Jacques Audiard, recientemente reconoció que “algo de la magia se perdió”. Sin embargo, en medio de la polémica y mientras se espera ver qué sucede con las 13 nominaciones que tienen en los Premios Oscar, los cuales se entregan el 2 de marzo, hizo un importante anuncio que enloqueció a los fans: lanzará un nuevo disco junto a su prometido, Benny Blanco.

“Siempre los engaño, chicos. Mi nuevo álbum I Said I Love You First con mi mejor amigo Benny Blanco sale el 21 de marzo”, escribió Selena Gomez el jueves en Instagram, red social en la que acumula nada más y nada menos que 421 millones de seguidores. Asimismo, anunció que la primera canción del disco “Scared of Loving You” ya estaba disponible en las plataformas de streaming y que estaba habilitada la preventa del merchandising.

Selena Gomez anunció el lanzamiento de su nuevo album I Said I Love You First junto a su prometido, Benny Blanco (Foto: Instagram @selenagomez)

“¡Estamos ansiosos por compartir este proyecto especial con ustedes pronto!“, cerró la cantante. Sus palabras estuvieron acompañadas por varias fotos promocionales del proyecto. Rápidamente, celebridades como Nina Dobrev, Lily Collins y Gracie Abrams celebraron la noticia y Benny le respondió: ”Te amo bebé“.

El jueves la pareja estrenó el primer single de su disco, “Scared of Loving You” (Foto: Instagram @selenagomez)

Asimismo, sus fanáticos no pudieron ocultar su emoción ante el anuncio. “¿Se dan cuenta de que Selena Gomez está tratando de darnos en su nuevo álbum todo lo que siempre le estuvimos pidiendo? Tardó, pero ella siempre vio y escuchó a sus fans”; “Selena Gomez va a sacar de la nada un álbum con 14 canciones y Benny Blanco forma parte de la creación de todas las canciones. Estoy en shock” y “Selena Gomez dice que se retira de la música solo para anunciar un nuevo álbum días después. Es muy graciosa”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en X.

Según indicaron en el sitio web de la cantante, el disco de Gomez y Blanco “celebra la historia de amor de la pareja, brindando a los fanáticos una ventana única a su relación” y, a la vez, “surgió de manera orgánica como el resultado directo de la comodidad que ambos sintieron al trabajar juntos de manera creativa, lo que les permitió producir arte que refleja auténticamente sus experiencias”. Asimismo, indicaron que I Said I Love You First narra su historia de amor completa desde antes de conocerse hasta enamorarse y comenzar a “mirar hacia lo que les depara el futuro”.

Los fanáticos celebraron el anuncio de Gomez y Blanco (Foto: Instagram @selenagomez / X)

“Scared of Loving You”, el primer single del nuevo disco de Gomez y Blanco, ya está disponible. “Porque no tengo miedo de amarte / Solo tengo miedo de perderte / No tengo miedo de nadie / O de morir joven / O si vas a encontrar a alguien nuevo / Porque ¿cómo podrían amarte tanto como yo?“, reza el estribillo de la canción, la cual fue escrita por la pareja y por Finneas O’Connell.

En menos de 24 horas, el videoclip tuvo cerca de 800.000 reproducciones en YouTube y se ubicó dentro de las tendencias de la plataforma. Además, la actriz publicó en Instagram un video con clips de algunos de los mejores momentos de la pareja y lo musicalizó con su nueva canción de amor.

Selena Gomez y Benny Blanco lanzaron su canción “Scared of Loving You”

Los artistas ya trabajaron juntos en proyectos musicales, pero esta será la primera vez que lo harán como pareja. En 2019 él produjo a “I Can’t Get Enough”, el tema de Selena Gomez, Tainy y J Balvin. Ambos hicieron varias colaboraciones a lo largo de los años y a fines de 2023, tras algunos rumores, la cantante confirmó en las redes que estaba en pareja con Blanco. Un año después, más precisamente el 12 de diciembre de 2024, anunció que estaban comprometidos.