And Just Like That: con unas fotos, Sarah Jessica Parker confirmó el fogoso reencuentro entre Carrie y Aidan

Una apasionada escena encarnada por los protagonistas de la serie And Just Like That en un adelanto difundido por la propia Sarah Jessica Parker en redes sociales, permite dudar acerca del dicho que señala que las segundas partes nunca fueron buenas.

A juzgar por las imágenes que han trascendido de la segunda temporada, la llama del amor sigue encendida entre el personaje interpretado por la actriz, Carrie Bradshaw, y su antiguo amor Aidan Shaw, a quien da vida en la pantalla John Corbett .

Las fotos muestran a ambos besándose en medio de una calle de la ciudad de Nueva York en distintas situaciones de intimidad. “Esto no es un simulacro”, escribió Parker junto a la publicación en Instagram, con la que desató furor entre los fanáticos de Sex and the city . El posteo también incluye una foto de Carrie sosteniendo la cara de Aiden mientras él le susurra algo al oído y otra en la que la intérprete enlaza sus brazos alrededor del cuello de su interés amoroso.

Los productores de la serie también compartieron las mismas imágenes, que recibieron comentarios de famosos actores y de la plataforma encargada de la realización de los nuevos capítulos, HBO Max, que expresó: “Esto no es un simulacro, sino un sueño hecho realidad”.

El regreso de la pasión entre dos viejos conocidos Craig Blankenhorn - HBO Max

Andy Cohen, Gwyneth Paltrow, Rachael Harris, Lena Waithe y Adrienne Bailon-Houghton fueron algunas de las celebridades que manifestaron su emoción por la continuidad de la historia en la pantalla.

Esta es la segunda vez en que Parker comparte una foto de su personaje con su antiguo amor. La primera vez fue en enero cuando publicó una instantánea de Carrie y Aiden tomados de la mano.

Una romántica escena en las calles de Nueva York desembarcará en la segunda temporada de la serie Craig Blankenhorn - HBO Max

Los personajes tuvieron citas intermitentes durante la serie original y finalmente se comprometieron. Sin embargo, cancelaron su promesa de enlace y siguieron caminos separados. Aiden regresó en Sex and the City 2, donde compartió un beso con Carrie y reveló que tenía dos hijos. En cuanto a ella, se casó con Mr. Big (Chris Noth), quien finalmente muere en la ficción.

Ahora, los fanáticos tendrán que esperar para ver qué sucede entre Carrie y Aiden, así como para saber cuándo regresa And Just Like That, puesto que la plataforma de streaming aún no anunció una fecha de estreno.

La filmación de la segunda temporada comenzó en octubre de 2022. Se sabe que John Corbett vuelve a ponerse en la piel de Aidan Show para un “arco sustancial de varios episodios”, luego de que la primera temporada de la serie concluyera con Carrie besando a su productor de podcasts, Franklyn (Iván Hernández) .

Aunque la historia y la trama de la segunda entrega se han mantenido en gran medida en secreto, las nuevas imágenes dan algunas pistas sobre lo que está por venir.

El productor ejecutivo Michael Patrick King y las guionistas de la ficción Elisa Zuritsky y Julie Rottenberg revelaron meses atrás que nunca estuvo en los planes que Aidan fuera parte de la temporada 1. Sin embargo, cuando se le preguntó a Rottenberg si la historia de amor entre Carrie y Aidan era cosa del pasado, King dejó la puerta entreabierta: “No, nada es viejo en Sarah Jessica Parker y John Corbett. Ni como actores, ni como seres humanos, ni en lo que respecta a sus intereses”.

“El hecho es que nunca dijimos nada sobre Aidan. Siempre tratamos de ser muy moderados y mirar la realidad de lo que la gente está experimentando y no tiene nada que ver con que Aidan aparezca o no”, explicó el productor sobre la primera entrega. Y agregaba: “El regreso de Aidan es una gran historia que todos en casa escribieron y que nunca habíamos tenido la intención de escribir”, agregó quien al parecer tomó la idea y la hizo realidad en la segunda parte.

