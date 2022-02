And Just Like That: más temporadas con Samantha, aunque sin Kim Cattrall a la vista

Cuando Sarah Jessica Parker y el guionista y productor Michael Patrick King decidieron que había más historias para contar de las mujeres de Sex and the City y pusieron manos a la obra para desarrollar lo que sería And Just Like That, la ficción que cerrará su marcha este jueves cuando el décimo episodio esté disponible en HBO Max, no podían imaginarse que volverían a estar en el ojo de la tormenta. O tal vez sí pensaron que los nuevos episodios y la ausencia de Kim Cattrall llamaría la atención de los fanáticos y los medios, pero difícilmente pudieron prever el escándalo que se generó cuando se dieron a conocer las acusaciones por acoso y abuso sexual contra Chris Noth, su famoso Mr. Big.

De eso, claro, King prefiere no hablar en la entrevista que le dio a la revista Variety en la víspera del final del programa. Que no será el definitivo, parece. Es que aunque HBO Max aún no confirmó oficialmente una segunda temporada, según los datos provistos por la plataforma, And Just Like That resultó su ciclo original más visto hasta el momento. Y, como consigna Variety, tanto King como Parker están interesados en continuar la historia lo antes posible .

And Just Like That... tráiler oficial

Con respecto al escándalo alrededor de Noth, el productor aclara que la decisión de eliminar su imagen del décimo episodio surgió de la intención de diferenciar al actor del personaje. “ Quería que el programa se centrara en las historias de estas magníficas actrices y sus trabajos en los diez capítulos, y me negaba a que todo lo que quedara en la memoria sobre el final fuera sobre Mr. Big y Chris Noth. No son la misma persona y si dejaba su imagen en el capítulo la diferencia entre uno y otro se habría borrado para el público ”, detalló King que, con entusiasmo, también afirmó: ”Soy feliz siendo Samantha”.

Además de descorrer el telón para mostrar lo que los seguidores del programa ya saben hace rato, que el personaje de Cattrall representaba, en gran medida, las ideas y los puntos de vista de un hombre gay, la explicación del productor sirve, una vez más, para aclarar que aunque la actriz se haya negado rotundamente a volver a interpretar al personaje que la hizo famosa, la divertida Samantha sigue viva, aunque desterrada a Londres, mientras él lo decida. Sin ninguna esperanza de que la actriz cambie su decisión, King asegura que seguirá divirtiéndose pensando en modos de incluir a Samantha en la historia.

Sarah Jessica Parker y Willie Garson

Bastante más trágica y mucho más allá del control del productor, fue la salida del programa de Stanford Blatch, el personaje que interpretaba Willie Garson, el actor fallecido durante las grabaciones en septiembre de 2021 a causa de un cáncer de páncreas. En el comienzo, antes de saber de su enfermedad, los guionistas del programa habían planeado que Stanford apareciera en cada uno de los diez episodios acompañando a Carrie en su nueva vida y experimentando algunas cosas nuevas en la suya también.

“ Antes de saber que Willie estaba enfermo y que no iba a poder terminar las grabaciones, Stanford tenía todo un arco dramático en el que pasaba por una crisis de la mediana edad gracias a la que íbamos a explorar su dudosa carrera como representante de artistas y la posibilidad de su separación de Anthony (Mario Cantone). Un divorcio que aliviaría a todos porque sus peleas eran cada vez más insoportables de presenciar ”, contó el productor que además detalló que mucho de lo que escribió para las escenas de Carrie y Stanford se inspiraba en la larga amistad entre Parker y Gerson.

And Just Like That

“La vida y la muerte son una cosa en la ficción, pero cuando es real no son temas graciosos o tiernos. No quería dejar nada abierto o jugar demasiado con la ausencia de Stanford porque ni la audiencia, ni nosotros, lo íbamos a tolerar sabiendo que ya no iba a volver”, contó King que en la ficción mandó al personaje a Japón para apoyar a una de las artistas que representa y, de paso, alejarse de su mal avenido matrimonio. Una solución que no le cayó del todo bien a los espectadores. Pero aún los más críticos con el nuevo rumbo de los personajes siente curiosidad por el futuro del programa que despertó tanto interés como indignación en el público al que a esta altura no le quedan pocas dudas de que aún sin Cattrall y con sexo o sin él, Carrie, Miranda y Charlotte todavía tienen más vueltas que darle a la Gran Manzana.