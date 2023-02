Tras ser internada, Dani “La Chepi” dio detalles de su estado de salud: “Tengo una condición que es congénita y no tiene solución”

escuchar

El jueves por la tarde, los más de 4 millones de seguidores de Dani “La Chepi” se preocuparon después de que la artista subiera a su cuenta de Instagram unas historias desde el hospital. “Un cólico feroz se apoderó de mi cuerpo. De la grabación sin escala a la clínica de Olivos”, escribió en la primera de una serie de historias que publicó en su perfil.

“ Soy libre, no eran mis riñones. ‘Distensión abdominal ’”, publicó unos minutos más tarde. “Ante cualquier duda, consulten a sus médicos/as siempre”, agregó una vez fuera de la clínica, cuando le dieron el alta. En diálogo con LA NACION, la conductora e influencer quiso llevar tranquilidad y explicó la razón por la que en el último tiempo estuvo internada en algunas oportunidades.

“ Nací con problemas de riñones y problemas de intestinos, razón por la que se me obstruyeron dos veces los intestinos, y eso genera situaciones muy graves. Me encanta decirlo, aunque suena horrible, pero soy una persona bridosa, que significa que tengo bridas, que son como cicatrices o lesiones en los intestinos que están ahí para siempre ”, explicó. “Entonces, como el órgano ya está mal y no funciona correctamente, cuando tengo algún malestar tengo que ir sí o sí al médico para descartar que sea algo grave”, añadió.

En el último tiempo, la animadora de El gran juego de la oca estuvo tomando consciencia de lo que le sucede y empezó a priorizarse ella y su salud. “ Tengo que tomar 3 litros de agua por día, no estoy comiendo harinas. Este año me puse las pilas y estoy haciendo las cosas bien, empecé terapia una vez por semana, medito, y ayer, cuando me empecé a sentir mal y tenía un dolor muy fuerte, dejé todo y fui a la clínica, como tenía que ser” , contó.

“Ayer estuve como 40 minutos doblándome del dolor, así que llamé al médico y le expliqué que estaba hinchada y con los intestinos distendidos, por eso me pidió que vaya a la guardia. Es muy gracioso porque llego a la clínica y ya todos me saludan, yo doblada del dolor y todos haciendo chistes”, recordó sobre su odisea del jueves por la tarde. “ Por mis antecedentes, cuando me siento así no me puedo arriesgar, entonces me internan, me ponen una vía, un electro y me hacen una tomografía computada. Tenía que descartar una obstrucción o que las piedras en los riñones que no me pudieron sacar la última vez estuvieran causando eso ”, sumó.

Dani intenta siempre ponerle humor a las situaciones difíciles instagram @danilachepi

“Por suerte, mientras estaba internada vino el urólogo y me dijo: ‘Tengo una excelente noticia, no tenés ni una piedra en el riñón, solamente es la parte intestinal que tiene una distensión’. Ahora me mandaron a tomar Factor G para eliminar los gases y tomar mucha, pero mucha agua. Lamentablemente cada vez que me pasa algo así tengo que ir a la guardia, no puedo hacer como las otras personas que se tiran en la cama y esperan ”.

Estas situaciones son cosas a lo que “La Chepi” no puede escapar. Lo físico también se suma a lo emocional, que muchas veces hace que las cosas exploten. Un problema en su casa, las preocupaciones por el trabajo y su hija, la reciente muerte de su padre y otras cuestiones del día a día llevan a que sea más propensa una recaída. “Tengo una condición que es congénita, que no tiene solución alguna, o sea, no es que no tiene arreglo. Lo único que tengo que hacer es controlar, por eso yo siempre que pasan estas cosas, al final de mis historias digo que ante cualquier duda vayan al médico” , aseguró desde su lugar de influencer.

En su afán por contar lo que le sucede al público, Dani también enfrenta muchas críticas por parte de aquellos que le reprochan que no guarde ciertas cosas para la intimidad. “A mí cuando me dicen: ‘Ay, ¿cómo podés hacer esa historia?’, y la verdad es que encontré en la risa la forma de pasar todas estas cosas de salud con las que nací. Yo nací así, lo tengo que aceptar”, asume. “Además, las historias las subí una vez que pasó todo, cuando ya sabía que no era nada”.

Un cambio de vida

En los últimos meses, Dani se propuso cambiar la forma en la que ve las cosas para, de esta manera, cambiar su vida. “Estoy aprendiendo”, reconoce. “ Todos me decían que estoy bien, haciendo lo que hay que hacer, que es ocuparme de mí, tomarme como prioridad yo, que es algo que no hubiese hecho en otro momento . Antes mi actitud hubiese sido otra, pensar que iba a pasar y seguir laburando”, reflexiona. “Estoy grabando una novela, armando un show que es algo que le prometí a Cacho Castaña, y en otra etapa hubiese dejado mi salud para lo último y priorizado el trabajo”.

“Esto es el día a día. Todos los días es levantarme y convencerme de ‘ok me voy a hacer el bañito de crema, voy a hacer mi meditación, me voy a preparar un matecito, comer una fruta’, así aunque no tenga ganas. Porque no quiero que mi hija vuelva de sus vacaciones y se encuentre con una madre destrozada, sino que vea que hago cosas por mí, que me ocupo de mí, para que tenga ese ejemplo ”, explica sobre lo que la motiva a cambiar todos los días. “Estoy aprendiendo que lo primero que hay que hacer es ocuparse de uno y ponerse uno como prioridad, como en el avión cuando te dicen ‘la máscara primero ustedes y después el otro’, es lo mismo”.

- ¿Sentís que así estás mejor?

- Yo tengo 43 años y todavía sigo buscando el “para qué”, y capaz que nunca lo encuentre, pero me voy a estar siempre con las botas puestas. Lo voy a buscar todos los días, y lo voy a ir encontrando de a poco. Mientras tanto voy a seguir este caminito de la mano de la terapia, porque creo que es una búsqueda constante también, y probablemente en ese proceso muchas veces me llene de pedos como ayer, pero está bien.

