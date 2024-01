escuchar

La intérprete Sara Ramírez, quien dio vida a Che Díaz, comediante y amante no binaria de Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) en las dos primeras temporadas de And Just Like That..., no formaría parte de la tercera entrega de la serie, que se espera esté en pantallas en 2025. Así lo afirma un artículo del Daily Mail que cita a fuentes internas de la producción, aunque la noticia aún no ha sido confirmada por HBO Max ni por Ramírez.

Según trascendió, Ramírez -quien en 2020 se declaró como una persona no binaria e interpreta a uno de los personajes nuevos que más rechazo generó entre los seguidores de la ficción- ha sido dejada de lado porque su personaje era una “pérdida de tiempo de pantalla”. Ramírez, sin embargo, dio a entender que su despido podría ser por causa del apoyo que le ha brindado a Palestina en medio de la guerra desatada tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas en Israel.

En sus redes sociales, Ramírez planteó que existe una lista negra en Hollywood para cualquiera que se manifieste en esa dirección, aunque sugirió luego que a algunos artistas se los eleva por apoyar a Palestina mientras que a otros, de menor llegada, se los castiga.

“Nuestra industria es tan engañosa. Mientras reparten premios, los directores de casting y los agentes están haciendo listas negras de actores y trabajadores que publican cualquier cosa en apoyo de los palestinos y Gaza para asegurarse de que no vuelvan a trabajar”, escribió. “Mientras que elevan a algunos de sus clientes que han hablado en contra de este genocidio, están despidiendo a otros que tienen plataformas más pequeñas. Mientras otorgan premios a las ‘organizaciones LGBTQ’, guardan silencio sobre los vínculos de esas organizaciones con los fabricantes de armas que están actualmente apoyando al Ejército israelí mientras comete un genocidio en Palestina, que incluye a vidas de la comunidad LGBTQIA2S+. Lo entiendo. Los premios siempre brillan y la gente necesita pagar su alquiler o sentirse especial y poderosa. Mientras tanto, ya superamos los 100 días de esta ‘guerra’ que ha sido reconocida por varios, incluido el Tribunal Penal Internacional, como un genocidio. Es loco cuan performativos son muchos en Hollywood, aún más performativos que el último rol que interpreté”.

Fuentes cercanas a la producción alegaron, en cambio, que llevaban tiempo pensando en eliminar al personaje interpretado por Ramírez. “ Sara no fue despedida por apoyar a Palestina y el alto al fuego. Fue despedida porque Che ya no aportaba nada a la serie ”, explicaron al Daily Mail. “Estaba en la guillotina desde la temporada pasada”, sumaron.

“ Después de que Che se separara de Miranda, el personaje ya no tenía ningún valor y a los espectadores les resultaba fastidioso ”, agregaron. “El argumento de una comediante en dificultades era una pérdida de tiempo de pantalla y Sara lo sabía. Ella necesita aceptar que esto no es Grey’s Anatomy y que su personaje no era una parte fundamental de la historia”.

La fuente citada por el Daily Mail refutó que exista una lista negra en Hollywood, alegando que la actriz Cynthia Nixon, intérprete de Miranda en la serie, también se ha manifestado en apoyo de los palestinos y su participación en la serie está fuera de cuestión: “Cynthia ha mostrado su apoyo a Palestina de manera visible”, dijo, añadiendo que la actriz también ha sido abierta respecto de su lesbianismo.

La incorporación del personaje de Che Díaz en la secuela de Sex and the City fue interpretada como un poco forzada por los fans de la serie.

En la trama, la comediante no binaria de gran confianza en sí misma y corazón libre como un pájaro, conquistó a una Miranda Hobbes agotada de su vida burguesa como abogada, madre y esposa de Steve Brady (David Eigenberg).

Algunos criticaron al personaje como una caricatura de una persona no binaria o queer. Sin embargo, el director de la serie, Michael Patrick King, sostuvo a Che al menos hasta el final de la segunda temporada. La antipatía hacia el personaje solo aumentó.

Grieta en Hollywood

El conflicto entre Israel y Hamas ha provocado una grieta en Hollywood, con algunas estrellas manifestándose en favor del Estado judío, otras en favor de Palestina y un tercer grupo manteniendo una postura de neutralidad.

Entre otros antecedentes, está el de Susan Sarandon, actriz que se quedó sin representantes después de que United Talent Agency, que la representaba desde 2014, juzgara que había hecho comentarios contra los judíos en un mitin en Nueva York para exigir un alto el fuego. La protagonista de Thelma & Louise había dicho que muchos judíos, que sentían temor de vivir en estos tiempos en los Estados Unidos, estaban “probando lo que es ser musulmán” en ese país. Muchos consideraron que Sarandon justificaba los episodios de antisemitismo que se han vivido en las últimas semanas, pero la actriz atribuyó su frase a un “terrible error”. “La frase implicaba que los judíos no sabían que hasta hace poco qué era ser perseguidos, cuando la verdad es todo lo contrario”, escribió en un comunicado luego.

La actriz Melissa Barreira, por otro lado, fue despedida de la futura Scream VII por una serie de publicaciones de Instagram. Desde el comienzo de la guerra, Barrera utilizó sus redes sociales para compartir información sobre la situación en Gaza, denunciando los ataques de las fuerzas israelíes contra civiles y refiriéndose a estas acciones como “genocidio”, “limpieza étnica” y señalando a Israel como una “tierra colonizada”.

“La postura de Spyglass es inequívocamente clara: tenemos tolerancia cero con el antisemitismo o la incitación al odio de cualquier forma, incluidas las falsas referencias al genocidio, la limpieza étnica y el Holocausto, y la distorsión el cruce flagrantemente de la línea del discurso de odio”, comunicó la productora de Scream VII tras el despido.

