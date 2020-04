Cinco series que nos dejaron ansiosos por una nueva temporada

The Morning Show, entre las series que nos dejaron con expectativa para ver cómo continuará la historia Crédito: Apple TV

Con el anuncio de la extensión de la cuarentena, las propuestas de los servicios de streaming se vuelven necesarias para amortiguar el impacto de la prolongación del aislamiento social, producto de la pandemia de coronavirus.

Por otro lado, se incrementa la ansiedad por las nuevas temporadas de series que nos dejaron en vilo con sus últimos episodios, como las que citamos a continuación (yapas incluidas), que ameritan una revisión mientras esperamos su regreso.

*SERVANT (Apple TV+)

Servant fue una de las grandes sorpresas de 2019 , y una de las primeras apuestas de Apple TV+ . Producida por M. Night Shyamalan, el thriller de Tony Basgallop mostró su verdadera fuerza ya en el episodio inicial, en el que cualquier conjetura que se podría haber sacado sobre la trama era derribada como un castillo de naipes en su último plano. La premisa de Servant remite por momentos al film The Boy, al usar como MacGuffin -es decir, un elemento del guion que existe solo para hacer avanzar la trama- a un supuesto niño que en realidad termina siendo un muñeco (no es spoiler, es tan solo el comienzo de un intenso viaje). La historia se desarrolla a partir de la llegada de una ominosa joven llamada Leanne (Nell Tiger Free) a la casa de una familia acomodada compuesta por Dorothy (Lauren Ambrose), Sean Turner (Toby Kebbell), y su pequeño "bebé", Jericho. La tarea de Leanne consiste en ayudar a Dorothy con el pequeño, pero también ocuparse, según el contrato, de "otros deberes y responsabilidades". A lo largo de los capítulos -que duran poco más de media hora-, comenzamos a vislumbrar cómo el título de la serie alude a razones más descabelladas que hacen de este thriller un enigma en sí mismo que terminó con un gran cliffhanger.

*YOU (Netflix)

You siempre desembarca en Netflix cerca de Navidad , como perfecto regalo para quienes disfrutan de los thrillers camp , lúdicos, y autoconscientes. La primera temporada de la serie protagonizada por el ex Gossip Girl Penn Badgley fue producida y emitida por Lifetime, pero su popularidad aumentó cuando llegó al gigante del streaming. La primera entrega estuvo basada en la novela homónima de Caroline Kepnes, y nos mostraba cómo Joe, empleado de una librería, se obsesiona con su novia Beck (Elizabeth Lail) de manera enfermiza. La voz en off de Badgley fue un gran acierto, ya que le permitía a la historia sentar posición sobre su protagonista a partir del humor negro. Si bien fue efectiva y muy fácil de maratonear -el guion es ágil y con muchas vueltas de tuerca-, la primera temporada quedó eclipsada por la segunda, que también tomó como material de base a Kepnes (en este caso, a su libro Hidden Bodies) y para la cual los showrunners Greg Berlanti y Sera Gamble fueron un paso más allá en los golpes de efecto. Sin revelar demasiado, solo vamos a mencionar que You terminó trazando más de un paralelismo con Perdida, el largometraje de David Fincher que también ponía la lupa sobre un vínculo tóxico y eventualmente peligroso. Asimismo, cabe destacar la inspirada incorporación de Victoria Pedretti a la historia, quien había brillado en otra serie de Netflix, La maldición de Hill House, cuyo regreso también aguardamos con expectativa .

*THE MORNING SHOW (Apple TV+)

Otra de las fuertes apuestas del servicio de streaming Apple TV+ fue The Morning Show, el drama de Jay Carson cuya primera temporada constó de 10 episodios de más de una hora de impecable factura técnica . Protagonizada por Jennifer Aniston (ganadora del premio SAG por su brillante trabajo), Reese Witherspoon y Steve Carell, la serie comienza con un cimbronazo, cuando el popular ciclo matutino de noticias conducido por Alex Levy (Aniston) y Mitch Kessler (Carell) despide al periodista tras ser acusado de acoso sexual por varias mujeres del staff del programa. El primer capítulo muestra cómo la noticia repercute no solo en la cadena sino también en su amiga y colega Alex, el personaje más complejo de la serie, a través del cual se muestran todos los grises del movimiento #MeToo, con algunas referencias veladas al despido de Matt Lauer de la NBC . En este sentido, el rol de Witherspoon pierde fuerza y no es cohesivo. La actriz interpreta a una periodista que, sin proponérselo, busca darle aire fresco a The Morning Show, con un enfoque más progresista. De todas formas, el corazón de la serie es Aniston y la dupla que forma con Billy Crudup, cuya tensión promete escalar en la segunda temporada, que se encontraba en plena filmación hasta que la pandemia de coronavirus la puso en pausa.

*THE SOCIETY (Netflix)

Entre la amplia cantidad de ofertas de Netflix, podríamos decir que The Society lamentablemente pasó inadvertida. La serie de Christopher Keyser (creador de la popular Party of Five y de su spinoff, Time of Your Life ) se inspiró en la novela El señor de las moscas de William Golding para construir un relato con ciertos toques de narrativa young adult. En el pueblo estadounidense de West Ham se produce de manera súbita un curioso fenómeno: un olor desagradable al que no se le puede atribuir un motivo, y que va y viene también sin razón aparente. Todo cambia cuando los adolescentes del lugar se van de campamento y, al regresar al poco tiempo, descubren que en el pueblo ya no hay presencia de figuras adultas. De esta forma, sin sus padres, los jóvenes deberán investigar el origen de su desaparición, la subtrama más endeble de otra mucho más interesante: la construcción de una flamante sociedad, con sus reglas, sus políticas, y las eventuales desavenencias entre algunos grupos. Protagonizada por Kathryn Newton (una joven actriz de enorme talento a quien ya pudimos ver en Big Little Lies) como Allie, la líder involuntaria de su pueblo, The Society fue renovada para una segunda temporada que promete estrenarse en julio, aunque su fecha de regreso ahora está acompañada de un signo de interrogación .

*LUIS MIGUEL, LA SERIE (Netflix)

Si aludimos a producciones que se hicieron rogar, la bioserie sobre la vida de Luis Miguel es el ejemplo a citar . Su primera temporada se estrenó en abril de 2018 y fue un verdadero fenómeno que no solo representó un salvavidas para el cantante mexicano (su popularidad volvió a estar en el centro de la escena) sino también, y para sorpresa de muchos, se erigió como un drama que, cuando dejaba de lado elementos triviales, se volvía cada vez mejor. Como ejemplo de esto nos encontramos con el excelente tratamiento que se le dio a la desaparición de la madre de Luis Miguel, y a la relación del niño estrella con su padre, Luisito Rey. Por otro lado, Diego Boneta interpretó con solvencia al "Sol de México" -lo mismo hizo Izan Llunas como el pequeño Luismi-, pero fue el actor español Óscar Jaenada el que se "robó" la primera temporada con su interpretación del padre del artista. A fines de febrero se dio a conocer el adelanto de la segunda parte que comenzó su rodaje a inicios de este año . "Esta nueva temporada estará disponible en Netflix a nivel mundial a partir de 2020. Diego Boneta regresará al icónico rol de Luis Miguel, en esta ocasión interpretando al cantante en dos líneas de tiempo diferentes", confirmaba entonces Rodrigo Mazón, vicepresidente de Adquisición de Contenido para América Latina y España de Netflix.

*TRES YAPAS:

*Liar (DIRECTV Go)

*Modern Love (Amazon Prime Video)

*The Rain (Netflix)

