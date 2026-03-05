Estrenos en marzo: de la nueva comedia de Steve Carell al spin-off de Yellowstone con Michelle Pfeiffer y Kurt Russell

Un repaso por las principales novedades del mes en las plataformas de streaming

Para LA NACION Martín Fernández Cruz Escuchar Nota

Si algo va a caracterizar al mes de marzo, al menos en lo que a plataformas de streaming se refiere, es la cantidad de nuevas ficciones protagonizadas por importantes estrellas de Hollywood. De Michelle Pfeiffer a Nicole Kidman, pasando por Steve Carell, Elisabeth Moss y Jason Bateman, hacemos un repaso por las principales ficciones que se estrenan este mes.

La llama que llama (miniserie)

A finales de los años noventa, una campaña publicitaria de una compañía telefónica se convirtió en un éxito impensado. Las protagonistas eran unas llamas que hacían todo tipo de bromas telefónicas y que disparaban un chiste detrás del otro empleando una infinidad de ingeniosos juegos de palabras. Las llamas ganaron una popularidad enorme que derivó en merchandising, mientras el público se entusiasmó tanto con esos personajes que hubo numerosas entregas publicitarias. Ahora, a varias décadas de esos clips, las llamas regresan en formato de miniserie con una temporada de capítulos breves. Hay humor, hay muchísimos gags que hacen referencia a temas actuales y un bienvenido sentido de la comedia que se aleja de cualquier tipo de corrección política. Ya disponible en FLOW.

DFT St. Luis (miniserie)

Con un tono que oscila entre el drama y la comedia negra, aquí Jason Bateman compone a Clark, un meteorólogo que, aunque en apariencia parece alguien pleno, en realidad está sometido a una serie de insatisfacciones que lo mortifican de manera constante. Por otro lado, está Floyd (David Harbour), un compañero de trabajo que a su vez se siente estancado en su matrimonio con Carol (Linda Cardellini). El conflicto entonces comienza cuando Clark decide registrarse en una aplicación para tener una aventura extramatrimonial, sin saber que una serie de sucesos posteriores dejarán al descubierto una antigua relación que mantuvo con Carol. Pero todo se complicará aún más cuando algo le suceda a Floyd y un astuto investigador decida averiguarlo todo sobre esa persona y su entorno cercano.

DTF: St. Louis se presenta como una ácida reflexión acerca de la mediana edad, que promete grandes resultados. El primer episodio ya está disponible en HBO Max.

Rooster (primera temporada)

Steve Carell es uno de los intérpretes más talentosos de su generación y, ya sea en comedia o en drama, sus trabajos suelen dar grandes resultados. Por este motivo es que Rooster despierta un gran interés, ya que se trata de su nuevo protagónico. En esta ficción, el actor le da vida a un prestigioso escritor llamado Greg, quien está ante el desafío de mantener una armoniosa relación con su hija Katie (Charly Clive). Ella es profesora en una universidad, y luego de haber sufrido la infidelidad de su marido, se encuentra sumergida en una profunda crisis. Y cuando Clark comience a trabajar en el campus universitario donde su hija da clases, entre ambos surgirán algunas fricciones que revelarán la naturaleza cambiante de ese vínculo. Disponible a partir del 8 de marzo en HBO Max.

Scarpetta: médico forense (miniserie)

Nicole Kidman regresa con una nueva miniserie, esta vez ambientada en el mundo de las investigaciones forenses. La trama de Scarpetta: médico forense sigue a la investigadora del título, una profesional capaz de resolver los crímenes más violentos a través de una notable habilidad deductiva. Claro que, como es habitual en muchos relatos de este tipo, en el pasado de Kay Scarpetta hay un caso que jamás pudo resolver y que regresará para atormentarla en el presente, llevándola a revivir un doloroso momento de su vida. De esta manera, Kidman se sumerge en un oscuro thriller en el que los secretos se suceden uno detrás del otro, en un marco en el que abundarán los personajes macabros y los delitos violentos. Junto a la mencionada Kidman, el elenco de este policial lo completan Jamie Lee Curtis, Simon Baker, Bobby Cannavale y Ariana Debose. Estrena el 11 de marzo en Prime Video.

Madison (primera temporada)

Taylor Sheridan, creador del universo de Yellowstone, continúa su expansión a través de un nuevo spin-off que se dedica a contar la historia de otra familia que hace de los negocios rurales su centro de vida. Aquí los protagonistas son los Clyburn, un clan que luego de un tiempo en Nueva York decide mudarse a la zona aledaña al río Madison para sanar una dolorosa herida familiar. Stacy Clybun (Michelle Pfeiffer) es la matriarca del grupo, quien junto a su esposo Preston Clybun (Kurt Russell) maneja los negocios, pero también la educación de sus hijas. Aunque la trama se aleja de la familia Dutton, The Madison tendrá varios puntos en común con el universo Yellowstone, aunque aquí se impondrá un tono más intimista y vinculado al drama. Estrena el 14 de marzo por Paramount+.

Mujeres imperfectas (primera temporada)

La actriz Elisabeth Moss elige con mucho cuidado sus proyectos. Luego de su destacado paso por Mad Men y protagonizar una serie tan relevante como El cuento de la criada, Moss evaluó con detenimiento su futuro laboral. Y ese camino la llevó a producir y a actuar en Mujeres imperfectas, una ficción en la que une sus fuerzas con la actriz Kerry Washington (estrella de Scandal). Basada en la novela homónima de Araminta Hall, este thriller narra el trágico modo en el que tres mujeres, cuya amistad se prolonga desde hace décadas, ven sus vidas afectadas para siempre luego de un terrible crimen. A partir de esa instancia, el relato explora, desde la óptica de las protagonistas, el modo con el que cada una de ellas convive con sentimientos tan poderosos como la culpa, la traición, el remordimiento, el amor y la venganza. Y según avanza la investigación que busca descubrir al autor del delito, esas tres amigas desenredarán un vínculo en el que nada se mostrará tan inocente como aparentaba. Corey Stoll, Kate Mara y Joel Kinnaman completan el elenco de esta prometedora serie. Mujeres imperfectas estrena el 18 de marzo en Apple TV+.

Amor animal (primera temporada)

Una de las mayores apuestas de marzo es esta ficción nacional que se ambienta en el mundo del trap y que hace de los jóvenes sus principales polos de atracción. La trama se inicia con Kaia (Tatiana Glikman), una trapera de gran talento, cuyo destino fortuito la lleva a cruzarse con Nico (Franco Masini), un muchacho de clase alta que atraviesa una crisis emocional. Y, como es de esperar, entre ambos surge una conexión romántica inmediata, que los lleva a compartir una irrefrenable pasión. Pero las realidades de ambos, tan opuestas entre sí, les significarán el tener que soportar estoicamente los embates de sus respectivos entornos y de aquellas personas que quieren ver fracasar a ese romance. Aunque estamos ante un tradicional relato de amor entre protagonistas de clases sociales diferentes, esta producción a cargo de Sebastián Ortega promete un registro visceral, con un elenco de talentosos actores y actrices entre quienes también se encuentran Olivia Nuss, Toto Rovito, Valentina Zenere, Antonio Birabent, Ariel Staltari y Santiago Achaga. Estrena el 20 de marzo en Prime Video.