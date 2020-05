Santiago Camaño, en una participación especial de Send Nudes Crédito: Captura de TV

23 de mayo de 2020

En medio de la cuarentena, una nueva aplicacio´n de citas llamada Fluck renueva las esperanzas de todos aquellos que esta´n solos. El aislamiento (y las redes) vuelven a cruzar a Martín y Juan Manuel despue´s de dos an~os de estar separados. ¿Estara´n abiertos a enfrentar el juego que la cuarentena (y Fluck) les proponen? A partir de esta idea sencilla, Send Nudes es una de las primeras series web argentinas realizada cien por ciento en aislamiento durante la cuarentena, con los recursos disponibles y la complejidad de grabar respetando el aislamiento social, y valiéndose de las cámaras de los celulares.

La serie cuenta con seis capítulos que se estrenan cada domingo, a las 20, por el canal de YouTube del mismo nombre, y trata temas directamente vinculados con estas nuevas formas de comunicarse que impone la cuarentena, las relaciones amorosas, las aplicaciones de citas, el sexting, la exposición en el mundo virtual o el cyberbulling.

" Send Nudes es la típica frase de 'levante' en redes sociales y apps de citas, a la que nosotros le damos un sentido menos literal, la idea de desnudar a los personajes desde sus emociones para así entrar en sus casas, en sus vidas, lejos de la superficialidad y el anonimato de un perfil social, y poder verlos por dentro con sus miedos y deseos más íntimos", explica Guido Gastaldi, productor y protagonista de esta serie.

El proyecto surgió a partir de una obra de teatro que apenas se había estrenado en el Teatro Porteño, a mediados de marzo, dos días antes de que se decretara la cuarentena obligatoria y bajó de cartel inmediatamente por la cuarentena. "La obra trataba distintas situaciones que se generaban a través de una aplicación de citas, desde creer que vas a encontrar al amor de tu vida y después te encontrás con un loco peligroso, o descubrir que tu marido te está engañando a través de esa aplicación. Distintas historias de ese estilo", explica Gastaldi.

Justamente, a fuerza del aislamiento obligatorio, al autor Nicolás Sorrivas se le ocurrió aprovechar este tiempo para gestionar un nuevo proyecto basado en esa pieza. Con textos de Nicolás Sorrivas y la dirección de Victoriano Polla, producción de Guido Gastaldi y la post producción de Ivan Repicio, Send Nudes: la serie viene a marcar una tendencia que asoma en el horizonte, como es la realización de series autogestivas que buscan la identificación de los espectadores a partir del encierro. Y al menos hasta ahora mal no le ha ido: ya suma más 10 mil reproducciones en los 3 capítulos estrenados hasta hoy.

"Parece ser un típico relato sobre el levante contemporáneo y luego se descubre como una radiografía de la soledad, el desamor, la búsqueda de felicidad. También es una serie muy inclusiva, que habla del amor, del sexo y de los distintos géneros. Eso hace que el público joven empatice con lo que ellos estan viviendo también, la imposibilidad de poder tener sexo, de poder verte con la persona que querés", sigue Gastaldi.

Respecto del proceso de producción, la serie fue grabada cien por ciento en aislamiento, con toda la dificultad que eso requiere, mientras los ensayos se realizaron por videollamadas. "La idea era simular comunicaciones que en realidad no se hacían en el momento, sino que luego se editaban. Eso generó cierta complejidad, porque la idea era mostrar que los personajes estaban conectados entre sí, cuando en realidad se estaba grabando cada uno por su venta en su casa, y no es lo mismo actuar frente a otro que no poder verlo. Nos hemos pasado desde las diez de la noche hasta las seis de la mañana grabando, cosas que cuando tenés el equipo y el set armado es mucho más práctico de hacer. Al 10 de abril decidimos hacer un primer capítulo piloto y ahí empezamos a ver que funcionaba Ese fue también nuestro desafío, y con el transcurrir del tiempo pudimos ir aceitando cada vez más distintas cuestiones técnicas. No sé si cuando pase la cuarentena va a funcionar igual que ahora, pero en este momento la gente necesita una serie que empatice con lo que está viviendo", concluye el protagonista de la historia, junto a Victoriano Pololla, Mel Richi, Kairo, Francisco Castells, Javier Grosso, Santiago Caamaño (participación especial), Valentín Crucianelli Ballester, Esteban Lamarque, Jorge Carossia y José Arrué.

Send Nudes: la serie . Son 6 capítulos que se estrenan cada domingo, a las 20, por el canal de Youtube (https://www.youtube.com/channel/UC_DL3Beyj6U0wwC0_9Wl4Pg o por el Instagram TV de @snudeslaserie.

Guido Gastaldi, uno de los protagonistas de Send Nudes Crédito: Captura de TV