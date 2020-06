Cuando la familia es lo que mata: 10 series sobre convivencias infernales

La shakesperiana Succession, una de las grandes series sobre "familias infernales"

Paula Vázquez Prieto Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de junio de 2020 • 00:24

La dinastía de los Roy no puede ser más shakesperiana . Traiciones, mentiras, secretos, y un legado de poder y manipulación que encuentra en los medios de comunicación y el entretenimiento el eco de las disputas imaginadas por William Shakespeare para la corte isabelina. La lucha por la sucesión del magnate Logan Roy (Brian Cox) como CEO de la corporación Waystar Royco se convierte en una carrera en la que todos son feroces competidores, sus hijos -el atormentado Kendall, la fría Siobhan y el cínico Roman-, sus gerentes y accionistas, junto a una enorme marea de críticos y aduladores, piezas claves de un escenario en permanente tensión. Creada y escrita magistralmente por Jesse Armstrong y su equipo de guionistas, Succession explora los costados más oscuros de las relaciones familiares, los rencores y la dependencia afectiva, en un retrato preciso del ejercicio del poder, desde los entornos más íntimos de las relaciones humanas hasta las altas esferas del poder corporativo. Succession (Estados Unidos, 2018). Dos temporadas. Disponible en HBO Go.

Algo en qué creer

La elección del nuevo obispo de la iglesia danesa marca un punto de inflexión en la vida de Johannes (Lars Mikkelsen). No solo están en juego su ambición de poder y liderazgo comunal, sino toda la historia religiosa de su familia. Hijo y nieto de pastores, Johannes lidia día a día con sus fantasmas y debilidades, imponiendo a sus hijos sus más oscuras exigencias y esperando de ellos una devoción incondicional. La familia Krogh es, en la mirada de su creador Adam Price (artífice de la extraordinaria Borgen ), el espejo de una crisis que atañe a dos pilares fundamentales de la sociedad danesa, la familia y la iglesia. La crisis del patriarca, los complejos vínculos con sus hijos y su esposa, y el deber con sus fieles inicia un camino espinoso en el que la fe encuentra sus mayores retos. Con algunos ecos del riguroso protestantismo que Ingmar Bergman recogía de su infancia, recuerdos de los padres tiranos del cine de Carl Dreyer y las sombras que asedian a la fe en la tradición escandinava, Algo en que creer explora los costados más humanos de la fe y la familia, los infiernos de los otros que se vuelven propios. Algo en que creer (Dinamarca, 2017). Dos temporadas. Disponible en Netflix.

Bloodline

Situada en el entorno paradisíaco de los cayos de La Florida, Bloodline comienza con el regreso del primogénito de los Rayburn para una celebración familiar . Los Rayburn son las estrellas de la isla, dueños de un exquisito hotel y una tradición de respeto y hospitalidad. Pero la mancha oscura que sobrevive del pasado es la huida de Danny, rebelde en su adolescencia, propenso a los escándalos y los disturbios. Su llegada y el reclamo de permanencia despierta sospechas y resquemores, y se entremezcla con el descubrimiento de un cadáver en el río y el sorpresivo infarto del padre de familia. Con un elenco estelar que incluye a Sam Shepard, Ben Mendelsohn, Sissy Spacek y Chöe Sevigny , Bloodline explora las furias internas que sacuden a la familia Rayburn bajo su apariencia de armonía y civilidad. El clima es de constante premonición, con sucesos trágicos que se anuncian como la peor de las profecías. Anclada en el exuberante paisaje y las pasiones domésticas, diseña su rumbo entre la liberación y la fatalidad. Bloodline (Estados Unidos, 2015-2017). Tres temporadas. Disponible en Netflix.

Six Feet Under

Un absurdo accidente automovilístico termina con la vida terrenal de Nathaniel Fisher (Richard Jenkins), dueño de la célebre casa funeraria Fisher & Sons de Los Ángeles. Convertido en un fantasma que protege su legado y asedia a sus deudos, Nathaniel sobrevuela las vidas de sus hijos y su viuda, conmocionados por la noticia y dispuestos a seguir adelante con el enigma de su nuevo presente. Nate (Peter Krause) llega desde Seattle para ocupar el lugar que había resignado y ahora lo persigue desde la letra del testamento; David (Michael C. Hall) debe lidiar con sus rencores y sus culpas secretas; y la adolescente Claire (Lauren Ambrose), con sus rebeldías y el control que su familia ejerce sobre su futuro. Secretos, infidelidades, amores tempestuosos y una corte de féretros que agitan la vida y el negocio de los Fisher visten la comedia negra creada por Alan Ball de un ingenio notable para hacer de la familia el territorio propicio para el humor catártico. Six Feet Under (Estados Unidos, 2001-2005). Cinco temporadas. Disponible en HBO Go.

The White Queen

Inspirada en las novelas históricas de Philippa Gregory, The White Queen se concentra en uno de los períodos álgidos de la historia británica: la llamada Guerra de las Rosas. Signado por la disputa entre las familias Lancaster y York por el destino del trono inglés, asistimos al ascenso de Isabel de Woodville, viuda de cuna noble pero espíritu plebeyo que se convirtió en Reina de Inglaterra tras su matrimonio con Eduardo IV. Eslabón perfecto entre el ocultismo y la magia de la Edad Media y la estrategia política de la era Moderna, Isabel se configura como un personaje clave de aquella historia sangrienta, de aquella familia que sacrificó a sus herederos por la aspiración a la grandeza. Bajo el paraguas barroco del estilo de Gregory y una puesta en escena melodramática, The White Queen encuentra en la magnética presencia de Rebecca Ferguson el mejor rostro para Isabel, dueña de un poder inquieto y subterráneo, que sacudió a su época y dejó el más fascinante anecdotario. The White Queen (Gran Bretaña/Francia, 2013). Una temporada. Disponible en Starz Play.

Sharp Objects

En la imaginaria Wind Gap, tierra de Misuri recreada por la literatura de Gillian Flynn, ha ocurrido algo terrible. Muertes espeluznantes y desapariciones misteriosas crean la atmósfera gótica de un presente al que regresa Camille (Amy Adams), convertida en periodista de un diario de St. Louis, marcada por heridas y recuerdos del pasado, dispuesta a descubrir la verdad. Detrás de los rituales del pueblo, del calor pegajoso y la exuberante vegetación, se encuentra su familia, heredera del garbo aristocrático del siglo XIX, con sus plantaciones feudales y su imponente mansión. Allí reina su madre Adora (Patricia Clarkson), artífice de ese ensueño que no la abandona, como un aroma mortífero y embriagador. Sharp Objects recupera la más fascinante tradición del gótico sureño, de los melodramas dinásticos y sus historias de crueldad y necrofilia, y lo hace bajo un espíritu moderno de thriller y enigma, en el que la familia resulta la más asfixiante telaraña. Sharp Objects (Estados Unidos, 2018). Una temporada. Disponible en HBO Go.

The Crown

La magistral creación de Peter Morgan, inspirada en sus perseverantes investigaciones sobre la corona británica, no solo es un intenso recorrido por la Europa de la segunda mitad del siglo XX, signada por cambios radicales y crisis reiteradas, sino la historia de una familia, definida por sus conocidos privilegios y opresivas obligaciones. Luego de la muerte del rey Jorge, Elizabeth llega al trono en sus años de juventud e inexperiencia, corroída por la incertidumbre de su aptitud y la magnitud de su aprendizaje. Ese es solo el comienzo del camino, detrás de ella Morgan hilvana los destinos de todos los Windsor, los elegidos y los desplazados, las caras públicas y las privadas. Desnudar los entretelones de la familia reinante a partir de sus infinitas representaciones se convierte en el juego predilecto de la serie, convirtiendo a cada personaje en una pieza ejemplar de ese tejido infinito del que nunca pueden desprenderse. The Crown (Estados Unidos/Gran Bretaña, 2016). Tres temporadas. Disponible en Netflix.

Little Fires Everywhere

La nueva producción comandada por Reese Witherspoon es la historia de dos familias en la coqueta Shaker Heights durante los años 90. Allí, a esa ciudad destinada a la convivencia racial y a la ejemplaridad familiar, llegan Mia Warren (Kerry Washington) y su hija adolescente en un descanso de su tránsito aventurero. El encuentro entre Mia y Elena Richardson (Witherspoon), madre y ciudadana modelo, se convierte en una inesperada colisión que arrasa sus mundos y sus familias, que tuerce para siempre esos destinos de equilibrio. Basada en la exitosa novela de Celeste Ng, la serie creada por Liz Tigelaar sintoniza de manera deslumbrante con un presente de tensiones e inquietudes, envuelto en una historia de ecos novelescos pero no por ello menos efectiva. No solo aquel pretendido paraíso de tolerancia revela sus grietas más profundas sino que todos los personajes son arrastrados por el fuego de esa disputa, recorriendo un pasado de promesas y renuncias, un presente de aspiraciones y conquistas. Little Fires Everywhere (Estados Unidos, 2020). Una temporada. Disponible en Amazon Prime Video.

Los Soprano

La serie creada por David Chase no solo revitalizó al universo de la mafia, sino que lo situó en los límites domésticos de una familia disfuncional. El clan Soprano, heredero de la tradición de los gángsters de los 30, inmigrantes y conquistadores del ascenso social en el marco de la Depresión, desmitificó la gloria gestada por Francis Ford Coppola y su saga de la familia Corleone, recuperó la violencia de la Little Italy scorseseana y actualizó la mala fortuna de los criminales de Tarantino, para apropiarse definitivamente de ese territorio conocido, de sus contornos cotidianos y malestares contemporáneos. El diván y la violencia se conjugaron en un relato adulto, pionero de la nueva era de la televisión, que alumbró nuevas coordenadas para las ficciones sobre el crimen. Tony Soprano era el hombre detrás de la organización, una pieza marcada por sus dudas y sus fantasmas, un antihéroe imposible y definitivo. Los Soprano (Estados Unidos, 1999-2007). Seis temporadas. Disponible en HBO Go.

Retribution

Todo comienza con un video casero, imágenes de un casamiento y una historia de amor. Pero detrás del idilio juvenil entre Adam Elliot y Grace Douglas se esconde la muerte y el misterio. Creada por los hermanos Harry y Jack Williams ( The Missing , Liar ), esta miniserie de cuatro episodios delinea la vida de dos familias en un paraje perdido de la Escocia rural, lindantes en sus propiedades y atravesadas por lazos críticos e indestructibles. La muerte de sus hijos, la repentina aparición de un desconocido y el descubrimiento de secretos y mentiras que habitan en el pasado se revela bajo la apariencia de un thriller invernal, estructurado como una investigación criminal cuyas pistas siempre están a la vista de todos. La clave del estilo de los Williams siempre radica en la tensión que subyace al género, en cómo rodear al espectador con especulaciones y falsos culpables para desnudar bajo los erráticos comportamientos las más oscuras motivaciones. Retribution (Gran Bretaña, 2016). Una temporada. Disponible en Netflix.