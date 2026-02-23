A más de 25 años: cuándo se estrena por por Flow la miniserie de La Llama que Llama, el ícono publicitario de los 90

La Llama que Llama, uno de los íconos de la publicidad argentina de fines de los 90, vuelve este viernes 27 de febrero como una miniserie original que se podrá ver en Flow, el servicio de TV y streaming de Personal. El estreno llega en formato de microcontenidos, con ocho capítulos de entre 4 y 6 minutos y un esquema de lanzamiento escalonado, de acuerdo con lo informado por la compañía en un comunicado de prensa.

Cuándo se estrena La Llama que Llama, el ícono publicitario de los 90 en formato de miniserie por Flow

El anticipo juega fuerte con la nostalgia y el humor negro. En un cementerio, una lápida con la inscripción “La Llama que Llama 1998-2001” aparece rodeada de flores marchitas. La escena sugiere un “descanso” definitivo, pero el remate llega con la irrupción de una pata de peluche que emerge desde la tierra y toma un smartphone: en la pantalla se lee “FEBRERO”, como fecha de vuelta.

La apuesta busca reactivar la memoria emotiva de aquellos comerciales —y, al mismo tiempo, actualizar el universo de personajes con una producción pensada para consumo rápido y serializado—: las llamas regresan “con las voces originales” y, por primera vez, interactúan con celebridades que se irán revelando a medida que avance la historia, según la descripción oficial.

Desde la marca ya lo presentan como “una nueva serie original” de “humor absurdo y directo”, que retoma a “un ícono de los 90” y lo reubica en clave de catálogo de entretenimiento.

La Llama que Llama, uno de los íconos de la publicidad argentina de fines de los 90, vuelve este viernes 27 de febrero como una miniserie original que se podrá ver en Flow Gentileza/Flow

Quiénes son los creadores y cuándo se estrenan los capítulos

La miniserie fue creada por Maximiliano Anselmo y Sebastián Wilhelm, y está dirigida por Francisco Colombatti (Landia), según el comunicado de la empresa. Con ocho episodios breves, el lanzamiento se organizará en tres tandas:

Viernes 27 de febrero: 4 capítulos.

Jueves 5 de marzo: 2 capítulos.

Jueves 12 de marzo: 2 capítulos.

Quiénes son los personajes

El regreso mantiene a la familia original, con su esquema de roles y chistes telefónicos. En esta nueva etapa vuelven:

La Llama que Llama: el padre que hace las llamadas y nunca paga la factura.

Llamona: la madre, con su historia de origen en clave de humor.

Llamiro: el hijo adolescente.

Viejo: el padre de Llamona.

Bebé: el más chico, con “conducta bandida”, según la presentación oficial.

El regreso de La Llama que Llama mantiene a la familia original, con su esquema de roles y chistes telefónicos Gentileza/Flow

De la campaña de 1998 al regreso en streaming

La campaña original nació en Telecom a fines de los 90 y se convirtió encitados de esa época. Se lanzó en 1998, fue desarrollada por Agulla & Baccetti y buscó incrementar el consumo de llamadas de larga distancia: sus protagonistas eran muñecos de felpa “habitantes de la Puna” que llamaban para hacer cargadas. La propuesta tuvo etapas, expandió su presencia y hasta derivó en merchandising.

La serie de comerciales se extendió durante tres años, con 26 piezas emitidas en TV, y quedó instalada en la memoria popular por su humor irreverente y sus guiños culturales, siempre según el comunicado.

A más de 25 años de aquel fenómeno, la vuelta se apoya en ese capital nostálgico y en la persistencia del fandom en redes: la empresa sostiene que los personajes se mantuvieron vivos en comunidades online, incluso con los cambios tecnológicos y de consumo.