Curiosidades, rivalidades y otras anécdotas increíbles detrás de las grandes series

De un desconocido profesor que se convirtió en una gran estrella, pasando por un desafortunado comentario que tuvo serias consecuencias, hasta llegar a una ficción de artes marciales que dio pie a una sonada polémica, todas ellas son parte de las muchas historias ocultas detrás de grandes éxitos. Y a lo largo del 2021, la sección TV Retro se ocupó de contar esas y otras tramas secretas que se cocinaron en torno a viejos hits televisivos. Por ese motivo, repasamos algunas de las más populares del año.

La Isla del Gilligan: un protagonista improbable y el insólito motivo de su cancelación

A comienzos de los sesenta, un prestigioso guionista televisivo llamado Sherwood Schwartz, presentó en CBS la idea de una comedia que transcurría en una isla desierta. El objetivo de la serie era muy claro, y si bien las risas iban a ser el hilo conductor, Schwartz también quería plantear una interesante reflexión: “Siempre me imaginé a La Isla de Gilligan como una crítica a la sociedad sedimentada en distintas clases. Quería mostrar que las barreras que nos dividen son artificiales y nos han sido impuestas. Deseaba que los televidentes se rieran, claro, pero que también entendieran que para salir de un aprieto o un problema común, todas las clases sociales debían unirse”,

A pesar de cierta reticencia por parte de la cadena televisiva, el proyecto logró su autorización y pronto se convirtió en un éxito fenomenal. En parte, eso tenía que ver no solo con los aceitados guiones de Schwartz y su equipo, sino también por el carisma del elenco. En primer lugar, el gran hallazgo en materia de intérpretes fue Bob Denver, un anónimo profesor universitario que termino consiguiendo el papel de Giligan. Luego de verlo en una primera entrevista, el guionista no tuvo ninguna duda: “ Era un actor brillante, y fuera de pantalla era la persona con menos probabilidades de le cayera un coco en la cabeza en el mundo. Hizo su papel realmente bien, pero siempre sentí pena porque no pudo demostrar todo lo que era capaz de hacer. Es cierto que en su vida personal atravesó muchos problemas y más de un divorcio, pero era un buen tipo ”.

La isla de Gilligan Archivo

Pero mientras Denver, como así también Alan Hale Jr. -en la piel del capitán Jonas Grumby-, estaban encantados con la fama que les brindó La isla de Gilligan, otros de los intérpretes como Russel Johnson (el profesor) o Tina Louise (Ginger) se sintieron encasillados en sus respectivos personajes, y penaron el no poder hacer una carrera que les permitiera escapar de ese éxito.

Durante tres temporadas, la comedia fue un verdadero suceso, y todo indicaba que su permanencia al aire se iba a prolongar por algunos años más. Pero intempestivamente, La isla de Gilligan fue cancelada. El motivo detrás de esa decisión, tuvo que ver con que el canal quería poner en su lugar a Gunsmoke, un western de poco vuelo que era el programa favorito de la esposa del presidente de la CBS.

Kung Fu: del ninguneo a Bruce Lee al agobio de David Carradine

Referirse al mundo de las artes marciales en televisión, es mencionar a Kung Fu. La recordada serie protagonizada por David Carradine, fue durante los setenta uno de los mayores éxitos de la pantalla chica, cuya popularidad se prolongó en las décadas siguientes a fuerza de numerosas repeticiones. Pero el germen de esa ficción escondió una maniobra artera. Según aseguran varias fuentes, Bruce Lee había ideado una historia en la que un joven monje, vivía distintas aventuras en el salvaje oeste.

En una vieja entrevista que salió a la luz luego de su muerte, Lee expresaba: “La idea original es que se llame The Warrior pero los estudios quieren que tenga una ambientación moderna porque creen que el lejano oeste pasó de moda. Pero yo quiero se filme como un western porque sino ¿cómo vas a justificar todos los golpes, las patadas y la violencia? Hoy en día no se anda dando patadas y puñetazos a un tipo, porque si lo hacés, saca un revólver y se acabó, sin importar cuán buen peleador seas”.

Sin embargo, cuando Kung Fu vio la luz en octubre de 1972, no solo Lee no era el protagonista, sino que ni siquiera figuraba en los créditos como autor. Mientras el jefe de Warner Bros. daba explicaciones vagas al respecto, el director de la serie, John Badham, daba una mirada más concreta: ”La historia es simple: ellos no querían que un chico asiático hiciera de un chico asiático, preferían a ‘uno de los suyos”. Pero la historia con David Carradine, tampoco fue nada fácil.

David Carradine en Kung Fu

El actor que se quedó con el papel de Kwai Chang Caine, tardó muy poco en hastiarse del compromiso que le significaba filmar a diario y durante varias horas. En una entrevista que brindó en 2002, Carradine recordó el agobio que sentía por ese trabajo: “Por suerte el show terminó antes de que me hiciera mal a la cabeza, y no me refiero a los golpes sino a ser una estrella de televisión. Estaba en prácticamente todas las escenas, grababa todos los días. Cuando anuncié que no quería seguir recibí todo el odio del canal y del estudio, creo que todavía siguen molestos porque me fui ”. Sin embargo, y aunque duró apenas tres temporadas, Kung Fu aún es un título emblema.

Columbo: un policial contra todas las reglas y el inolvidable carisma de Peter Falk

Cada tanto surgen series que van contra lo establecido, propuestas que asumen el riesgo de destruir los moldes presuntamente exitosos, para armar nuevas estructuras que en algunos casos, terminan por reformular el paradigma. Y ese es el caso de Columbo, la gran serie que protagonizó Peter Falk a lo largo de trece temporadas, emitidas entre 1971 y 2003. La premisa era muy sencilla, y giraba alrededor del detective del título, un hombre cuyas investigaciones y métodos eran totalmente atípicos. Falk fue el protagonista de este título, y ese papel lo llevó al olimpo de los grandes personajes de televisión.

El rupturista esquema de cada episodio consistía en mostrar en el inicio al responsable del delito, para que el espectador se divirtiera observando los métodos de Columbo para llegar a la verdad. Peter Falk representó al personaje hasta el 2003, aunque lo hubiera hecho una última vez en 2007, cuando presentó el guion de un último especial que, lamentablemente, la ABC rechazó. En 2011 el actor murió, y un cuadro de demencia senil le impidió en sus últimos años, recordar ese gran éxito que enamoró (y enamora) a millones de televidentes alrededor del mundo.

Michael Richards: de la fama de Kramer a un exabrupto que sepultó su carrera

El público sabe perfectamente quiénes son los Fab Four. Jerry, Elaine, George y Kramer son los cuatro fantásticos de la televisión, el cuarteto central que, a través de Seinfeld, lograron una sitcom perfecta que jamás fue igualada. Y Michael Richards, era el encargado de darle vida a Kramer, el extravagante vecino del protagonista. El comediante ganó fama mundial, y gracias a esa comedia se convirtió en uno de los intérpretes más cotizados de la pantalla. Su profesionalidad y su gran destreza física para el humor slapstick, hicieron de él un comediante único en su especie, pero luego que terminó esa sitcom, su fama no tuvo continuidad.

Richards protagonizó series que pronto eran canceladas, mientras se presentaba en clubes de comedia a dar monólogos de stand up. Y en uno de esos shows, en el año 2006, se produjo un incidente del que se arrepentiría de por vida. Durante su rutina humorística, y al parecer mientras un grupo de afroamericanos charlaba de fondo, Richards vociferó: ”Hace cincuenta años te hubiéramos puesto boca abajo con un tenedor en el culo. Sáquenlo a patadas de acá. ¡Es un negro, es un negro! ¡Un negro, miren, hay un negro! Esto es lo que pasa cuando interrumpís a un hombre blanco” . Como era de esperar, el episodio grabado en video se viralizó, y el actor debió pedir disculpas públicas al respecto. De ese modo, se apagó de forma muy desagradable una carrera brillante.

Chips: una ficción que se derrumbó por los celos entre sus protagonistas

Los años setenta llegaban a su final cuando vio la luz Chips, un policial de tono familiar, centrado en las aventuras de dos agentes en moto. La ficción no buscaba romper el molde y su violencia era notablemente baja, por ese motivo, Chips era el show favorito del público de todas las edades. Y en buena medida, eso tenía que ver con la dupla protagonista, con Larry Wilcox como Jon Baker, y Erik Estrada como Frank Poncherello. La popularidad de los actores disparó la fama del título, pero eso pronto se tradujo en una fricción puertas adentro.

Si bien hay versiones encontradas con respecto a qué sucedía entre Estrada y Wilcox, el paso de los años hizo cada vez más insostenible la convivencia entre ambos. Y aunque los planes originales eran posicionar a Wilcox como la estrella, el magnetismo de Estrada fue el que terminó por robarse el protagonismo. Eso derivó en que él tuviera una serie de exigencias que la producción debió obedecer, mientras su compañero veía con celos la ascendente popularidad de quien estaba destinado a ser su segundo.

Con el tiempo, Wilcox renunció asegurando que lo habían echado por pedido de su colega, algo que jamás se comprobó. Y entre tantas idas y vueltas, Chips terminó por desinflarse en materia de rating, hasta que llegó a su final luego de 139 episodios.