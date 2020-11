Recomendados: las producciones originales que llegan a Disney +

Las producciones originales que llegan a Disney +

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de noviembre de 2020 • 00:01

Finalmente, la espera terminó: este martes 17, la plataforma Disney + está disponible en la Argentina y en toda América Latina. Como parte de su estrategia para dar batalle en la guerra del streaming, el gigante del entretenimiento presenta un catálogo compuesto por sus contenidos televisivos y películas clásicas, además de todas las producciones de Pixar, Marvel, National Geographic y el universo Star Wars.

Los ávidos por descubrir contenido original, en tanto, tendrán a su alcance una decena de films, cortos, series y documentales que aún no se han podido disfrutar de este lado del mundo, y que bien vale la pena tener en cuenta a la hora de elegir qué ver.

Forky hace una pregunta

Este ciclo de Pixar fue realizado durante la producción de Toy Story 4. Conscientes de que Forky, el nuevo integrante de la troupe de juguetes con la voz del actor Tony Hale, sería un éxito entre el público tanto infantil como adulto, sus realizadores le encargaron a Bob Peterson (codirector de Up), un programa dedicado a él. Así, Peterson creó esta serie compuesta de diez cortometrajes animados en los que el tenedor/cuchara se hace grandes preguntas existenciales como "¿Qué es el amor?", "¿Qué es un amigo?" y "¿Qué es el dinero?", entre otras. Para ayudarlo a conocer las respuestas y mantener su concentración, una tarea casi imposible, en los episodios aparecen personajes conocidos de Toy Story como el chanchito alcancía Hamm y el cuarteto de juguetes veteranos que, en su versión en inglés, cuentan con las voces de cuatro leyendas de la comedia norteamericana: el recientemente fallecido Carl Reiner, Mel Brooks, Carol Burnett y Betty White.

Ganadora del premio Emmy al mejor ciclo de animación en formato corto, Forky hace una pregunta, como varios de los ciclos originales de Disney+, nace como un desprendimiento del popular catálogo del conglomerado de los estudios Disney. En este caso, más allá de la búsqueda del reconocimiento inmediato a través de la siempre rendidora saga de Pixar, el ciclo se sostiene muy bien por sí solo. Que es más de lo que se puede decir de su protagonista.

Por Natalia Trzenko.

Howard

Este documental, dirigido por Don Hahn, está dedicado a la vida y obra de Howard Ashman, creador de musicales como La tiendita del horror y letrista de La sirenita, La bella y la bestia y Aladino, que falleció a los 40 años por complicaciones relacionadas con el vih. Junto con el compositor Alan Mencken formaron una dupla clave en el reposicionamiento de las películas animadas de Disney, a fines de los 80. Canciones inolvidables como "Part of Your World", la declaración de deseo de Ariel en La sirenita, y "Be Our Guest", de La Bella y la Bestia, contribuyeron a que esas películas se convirtieran en clásicos, devolviéndole el brillo a la legendaria animación de Disney.

El film cuenta con un extenso material de archivo personal de Ashman y hallazgos como el making off de la grabación de la banda de sonido de La Bella y la Bestia. Las imágenes acompañan los reveladores testimonios de familiares, amigos, colaboradores como Mencken y Jeffrey Katzenberg; su pareja, Bill Lauch y hasta del propio autor, en viejas entrevistas. Howard es una película conmovedora en su retrato de un artista de enorme talento, que llevó su pasión por el teatro musical a las películas animadas, cambiándolas para siempre. También es la historia de un hombre que sufrió escondiendo la enfermedad que lo llevó a la muerte para protegerse de los prejuicios que imperaban en la época y poder seguir adelante con su obra.

Por María Fernanda Mugica.

Sparkshorts: proyectos de artistas Pixar

Flota, uno de los cortos de Pixar en Disney +

Aunque el público asocia a Pixar principalmente con sus largometrajes, esa productora también realizó en el campo de los cortos pequeñas joyas que vale la pena descubrir. De hecho, mucho antes de debutar en cine con Toy Story, el estudio se había granjeado un nombre de prestigio gracias a sus trabajos iniciales. Por ese motivo, una deuda siempre pendiente es la de reencontrarse con el fascinante mundo de los relatos breves de Pixar. Y dos de los estrenos más importantes que preparó Disney+, son Flota y Loop, dos cortos imprescindibles.

Ambas historias giran alrededor del trastorno del espectro autista, y la importancia de abandonar ese oxidado paradigma sobre qué significa ser "normal". Lejos de someter los relatos a una moraleja forzada, Flota y Loop fluyen con armonía y con la sensibilidad que caracteriza a Pixar, que aquí logra emocionar con algo tan sencillo como es el mecerse en una hamaca.

Por Martín Fernández Cruz.

The Imagineering Story

The Imagineering Story es la biografía que más le hubiese agradado a Walt Disney. Con un relato que es siempre apologético y admirativo, esta serie documental de seis episodios pinta menos a Disney como artista y mucho más como un visionario, un hombre decidido a transformar para siempre la industria del entretenimiento.

La materia prima de esta producción son los parques temáticos de Disney, un éxito que superó cualquier expectativa presentado aquí como el gran legado de su creador. Lo más interesante de la serie es la posibilidad de descubrir a un grupo único y talentoso de creadores que supieron darle forma y atractivo a todas esas ideas. Entre esos nombres desconocidos sobresale el de Bob Gurr, inventor del famoso tren monorriel y otras conocidas atracciones de los parques. Detrás del panegírico de Disney, Gurr y sus colegas son un modelo para descubrir en el comienzo de la serie. Nadie llegó más lejos en la integración entre el espíritu creativo pensado para la diversión y el poder de la tecnología.

Por Marcelo Stiletano.

The Mandalorian

Trailer Mandalorian - Fuente: YouTube 01:44

Video

Es la serie "insignia" de Disney +, la que le generó las mejores críticas, más visualizaciones y nada menos que 7 premios Emmy (sobre un total de 15 nominaciones). Aunque las opiniones de los profesionales, el rating y las distinciones no siempre son sinónimo de calidad, en el caso de este proyecto capitaneado por Jon Favreau hay que indicar que todos los reconocimientos recibidos en solo un año (el primer episodio se lanzó en los Estados Unidos el 12 de noviembre de 2019) son merecidos. Es que, más allá de la indudable popularidad de todo el universo Star Wars, hay muchos fans que aseguran que The Mandalorian es lo mejor que se ha producido en el contexto de esta franquicia (incluso por encima de las 9 películas y la decena de spin-offs tanto animados como con actores).

Ambientada cinco años después del Episodio VI: El retorno del Jedi, narra las desventuras de un solitario cazador de recompensas (un Pedro Pascal con armadura al que nunca le vemos el rostro). Más allá de su cuestionable moral (un duro con algo del viejo Clint Eastwood), el protagonista arriesgará su vida por proteger a "The Kid", un encantador Yoda bebé que en verdad tiene... ¡50 años! Hay malvados de fuste interpretados por Giancarlo Esposito y Werner Herzog, directores de primera línea (además del propio Favreau, aparecen desde Taika Waititi hasta Peyton Reed y Dave Filoni) y una iconografía propia del western (llena de referencias cinéfilas) que la convirtieron ya en una serie de culto.

Por Diego Batlle.

Hamilton

Trailer de Hamilton - Fuente: YouTube 01:00

Video

Alexander Hamilton (1757-1804) es considerado como uno de los "padres fundadores" de los Estados Unidos junto a George Washington, John Adams, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson. Economista, estadista, político, escritor y abogado, resultó fundamental en la lucha por la independencia, en el diseño de la Constitución, en la creación del sistema financiero (fue el primer secretario del Tesoro) y en el desarrollo de la prensa (fundó el diario The New York Post). Además, claro, su rostro figura en cada billete de 10 dólares.

El musical que lleva su apellido fue concebido y protagonizado por Lin-Manuel Miranda y se estrenó en febrero de 2015 en el Teatro Público de Nueva York. Tras medio año en ese ámbito del off, se mudó a Broadway (más precisamente a la enorme y tradicional sala Richard Rodgers), donde se convirtió en uno de los mayores éxitos de los últimos tiempos tanto a nivel de crítica como de taquilla y de premios (ganó 11 estatuillas en los Tony). En plena pandemia, Disney+ dio un golpe al pagar 75 millones de dólares por los derechos y el resultado es este especial de 160 minutos supervisado por Thomas Kail (mismo director de la obra) que no se limitó simplemente a poner las 9 cámaras y que los actores, bailarines y cantantes (las canciones, entre el pop y el hip hop, son brillantes) hicieran lo suyo. Así, esta versión para streaming transmite en toda su dimensión la energía, el talento, la creatividad y la capacidad de provocación del musical original.

Por Diego Batlle.

High School Musical: The Musical: The Series

Después de tres películas, un musical para el escenario, un show sobre hielo, bandas de sonido y todo tipo de merchandising, parecía que ya no quedaba nada más por hacer con la exitosísima franquicia de High School Musical, fenómeno que atrapó a niños y algunos adultos, en la década del 2000. Pero en Hollywood, donde hay un deseo de seguir explotando una marca, hay una forma de hacerlo. Por suerte, en este caso, el creador Tim Federle tuvo una buena idea para actualizar la fórmula.

El secreto del éxito de la nueva serie es el humor. Desde su título absurdo, hay una conciencia sobre lo repetitivo que puede resultar una nueva iteración de High School Musical. La otra clave es el concepto: se centra en un grupo de adolescentes que preparan una puesta de High School Musical para el colegio. Con el formato de falso documental, en el que los personajes dan entrevistas a cámara, se desarrolla la historia de Nini, la tímida pero talentosa aspirante al papel de Gabriella; Ricki, su exnovio que quiere recuperarla; EJ, el nuevo novio que pelea por el rol de Troy; la profesora fanática de la saga musical; y el resto de los chicos, a veces unidos y otras enfrentados por la producción de la obra. Las canciones que fueron un éxito de la película original, como "We Are All in This Together", están incluidas, pero también hay temas nuevos que, como en todo buen musical, hacen avanzar la trama y revelan los sentimientos de los personajes.

Por María Fernanda Mugica.

El mundo según Jeff Goldblum

Actor de culto devenido a estrella tan extravagante como querible, Jeff Goldblum borró los límites de la realidad, y su persona mutó hacia un personaje. En cada episodio de esta serie documental, el actor analiza cuestiones cotidianas que bajo su prisma, se convierten en mundos apasionantes.

"Explorando lo ordinario, puede que descubras lo extraordinario" asegura su voz al comienzo del primer episodio, y esa es una premisa que cumple con creces. De esa manera, los helados o los tatuajes son los disparadores que permiten explorar cómo un hobbie puede transformarse en un estilo de vida.

Goldblum se sumerge en universos cercanos, pero no por eso familiares, y a través de su óptica un acto tan trivial como abrir una caja de zapatillas, puede convertirse en un espectáculo inesperadamente maravilloso.

Por Martín Fernández Cruz.

Conforme a los criterios de Más información