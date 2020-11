Disney+ sale a dar batalla en la guerra del streaming

Baby Yoda, la inesperada estrella de The Mandalorian, la serie del universo Star Wars que es el gran éxito de la plataforma de Disney, que el martes 17 estará disponible en la Argentina y en toda América latina Crédito: Disney Plus

El día está cada vez más cerca. A partir del martes 17, la plataforma de streaming Disney + estará disponible en la Argentina y en toda América Latina con un primer imán atractivo y poderoso para salir a buscar al público en un escenario de competencia que tiende a ser cada vez más fuerte en el terreno del entretenimiento interactivo: la exclusividad de todas las películas de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars. A esa monumental oferta se sumará una gran cantidad de contenidos (largometrajes, series, documentales, ciclos infantiles, producciones animadas) con el sello de todas las marcas de la compañía que tiene al ratón Mickey como símbolo más popular.

Lo que trae Disney+ 00:30

Video

En este tiempo caracterizado por lo que en el negocio del entretenimiento se conoce como la "guerra del streaming", que tendrá sus "batallas" más fuertes seguramente a partir del año próximo, Disney aspira a fortalecer su lugar estratégico con la integración en una sola plataforma de todos los materiales identificados con su sello, muchos de los cuales estaban hasta ahora repartidos y dispersos en otros espacios similares que a partir de ahora se transformarán en competidoras directas, como Netflix y Amazon Prime Video.

Tráiler "Mulan", que se conocerá en la plataforma en diciembre - Fuente: Fandango Latam 02:32

Video

Esa integración se completa con una campaña muy fuerte de lanzamiento de contenidos originales a través de la plataforma desde el mismo momento en que el público acceda a ella. La novedad más fuerte de esta etapa inicial será sin duda el estreno directo de Mulan, la versión con personajes de carne y hueso del largometraje animado de 1998, que no pudo estrenarse en los cines por los avatares de la pandemia. Mulan, dirigida por Nikki Caro y con un elenco integrado por nombres destacados de origen chino (la película se filmó en ese país), llegará a Disney+ el 4 de diciembre sin costo adicional para los abonados, a diferencia de lo que ocurrió en el mercado norteamericano, donde hubo que pagar un valor diferenciado por tratarse de un contenido premium.

Teaser de Mandalorian - Fuente: Disney+ 01:00

Video

Antes de eso, en el mismo momento en que se ponga en marcha el funcionamiento de la plataforma en nuestro país, sus abonados podrán ver la primera temporada completa (ocho episodios) de The Mandalorian, la producción actual más importante que gira alrededor del universo de Star Wars. Esta suerte de western retrofuturista creado por Jon Favreau y protagonizado por el chileno Pedro Pascal, acaba de ganar siete premios Emmy. La segunda temporada, que ya comenzó, llegará a la plataforma en forma simultánea con el estreno de cada episodio en Estados Unidos. Ya se conocieron allí los tres primeros capítulos (por lo que estarán disponibles desde hoy) y el cuarto arribará el próximo viernes 20.

Los fans de Star Wars encontrarán además en Disney + otras novedades: el documental Disney Gallery: The Mandalorian, con los secretos de la serie y el detrás de escena, y el lanzamiento del tramo final de la serie animada The Clone Wars, que se podrá ver completa junto con el resto de los largometrajes y las producciones de la saga creada por George Lucas.

Trailer de Wandavision - Fuente: Disney Plus 01:20

Video

Por el lado de Marvel, el primer gran lanzamiento en Disney + será WandaVision , con Elizabeth Olsen y Paul Bettany retomando ahora en formato de serie sus personajes de Scarlett Witch y Vision, respectivamente, conocidos a través de las películas de los Avengers. Las primeras imágenes reveladas por Disney los muestran rodeados al comienzo de una ambientación típica de las series de comedia clásicas de los años 50, pero luego se instalarán en la actualidad. El estreno será el 15 de enero, con una temporada de nueve episodios.

El año que viene se sumarán a la plataforma otras series originales de la nueva fase del Universo Cinematográfico de Marvel. Tanto Loki, con Tom Hiddleston, como Falcon y el Soldado del Invierno, con Anthony Mackie y Sebastian Stan, nos mostrarán en sus respectivas tramas acontecimientos que ocurren después de los hechos narrados en Avengers: Endgame. Para más adelante (entre 2021 y 2022) quedarán Hawkeye (con Jeremy Renner y, quizás, Hailee Steinfeld), She-Hulk (con Tatiana Maslany), Ms. Marvel y Moon Knight.

Noelle, película navideña original con Anna Kendrick Crédito: Disney Plus

Entre los contenidos originales surgidos de los estudios Disney, lo primero en llegar a la plataforma serán algunos largometrajes estrenados en la plataforma Disney+ durante este año en Estados Unidos y Europa, como la comedia navideña Noelle, con Anna Kendrick y Bill Hader, y la película de aventuras Togo, inspirada en hechos reales ocurridos en el invierno de 1925 en Alaska. Sus protagonistas son Willem Dafoe y un perro que le da el título a la película con su nombre.

A ellas se sumará una nueva versión del clásico animado de 1955 La dama y el vagabundo, en este caso a través de una realización "en vivo" con estilo fotorrealista similar al que tuvieron en el pasado reciente otras remakes de Disney como El libro de la selva y El rey león. También estará disponible desde el primer día Hamilton, el muy popular musical escrito e interpretado por Lin-Manuel Miranda a partir de hechos de la historia de Estados Unidos. Lo que se verá es el registro filmado en un teatro de Nueva York del musical completo con su elenco original.

Trailer de Hamilton 01:00

Video

Hay más novedades ya confirmadas, como Elephant, uno de los documentales de la serie Disney Nature, que registra la vida de un grupo de elefantes en su hábitat natural africano con la narración en off en la voz de Meghan Markle, la duquesa de Sussex, y el documental Howard, un emotivo recorrido por la vida y la obra de Howard Ashman, el talentoso creador de las letras de varios clásicos animados de Disney (Aladdin, La bella y la bestia, La sirenita), fallecido de SIDA en 1991.

También se aguarda con expectativa el estreno de High School Musical, la serie, que actualiza el exitoso modelo en el que se mezclan coreografías, canciones e historias estudiantes y que lanzó las carreras de Zac Efron y Vanessa Hudgens. Hay elenco renovado y referencias permanentes al formato original. Otros largometrajes originales de Disney que llegan directamente a través de la nueva plataforma son Star Girl, primer papel protagónico de la cantante y actriz Grace VanderWaal, surgida del reality show America's Got Talent, y Sociedad secreta de hijos reales, largometraje en el que se mezclan aventuras en la realeza con situaciones propias de superhéroes en acción.

Forky Pregunta, uno de los estrenos de Pixar Crédito: Disney Plus

Por el lado de Pixar, los primeros estrenos tendrán formato chico, con la colección de cortos Sparkshorts y Forky Pregunta, este último protagonizado por el personaje que apareció por primera vez en la película Toy Story 4. Una incógnita todavía no definida es qué pasará con Soul, la película de Pixar que iba a estrenarse en los cines en junio pasado hasta que la pandemia alteró todos los planes. Después de algunas modificaciones en el calendario de lanzamientos se anunció que llegará directamente a la plataforma de streaming en Navidad, pero el anuncio oficial por ahora se limita al hemisferio norte.

Disney + también contará con todo el catálogo de la señal National Geographic, al que se sumarán varios estrenos disponibles con la llegada de la plataforma. Entre ellos se destaca la serie El mundo según Jeff Goldblum, 12 episodios en los que el reconocido actor y músico muestra todo lo que aparece detrás de algunos objetos sencillos de uso cotidiano. Y también The Right Stuff, adaptación del best seller de Tom Wolfe sobre la crónica de los primeros tiempos del programa espacial de Estados Unidos. Entre los productores de esta serie de ocho episodios aparece Leonardo DiCaprio.

Más allá de las novedades, los estrenos y los lanzamientos originales, el catálogo de Disney + contará con todos los títulos clásicos y recientes de la historia del estudio, como Blancanieves y los siete enanitos, Pinocho, Bambi, La cenicienta, Dumbo, La bella y la bestia,La sirenita y Pocahontas. También tendrá todos los largometrajes de Pixar y de Marvel (desde Iron Man hasta las más recientes aventuras de los Avengers y desde la primera Toy Story hasta Unidos), las series más conocidas de Disney Channel (Hannah Montana, Zack y Cody, Los descendientes, Camp Rock,Kim Possible), las series de TV con los personajes de Marvel realizadas desde los años 70 (X-Men, El Hombre Araña) y varios documentales originales de Nat Geo, como el largometraje Free Solo (ganador del Oscar) y la serie La ciencia del absurdo.

The Right Stuff, drama sobre la conquista de la Luna Crédito: Disney Plus

Y no faltarán las temporadas completas de las producciones realizadas por Disney en la Argentina y en la región, como Violetta, Soy Luna y Bia para los adolescentes, y Playhouse Disney, El Jardín de Clarilú y Junior Express para los más chicos.

A partir de la puesta en funcionamiento de la plataforma el costo del servicio (que tendrá una prueba gratuita de 7 días) será de 385 pesos por mes o de 3850 pesos por un año. Por ese valor el abonado podrá acceder a Disney+ a través de 4 dispositivos en forma simultánea y hacer descargas ilimitadas en 10 dispositivos y la posibilidad de configurar siete diferentes perfiles, entre ellos la opción de que los padres creen directamente perfiles para sus hijos. Disney+ también estará disponible a partir de este 17 de noviembre para abonados de Flow, con tres meses bonificados.

