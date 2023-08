escuchar

Desde antes de su estreno, la segunda temporada de And Just Like That... (HBO Max) estaba dando qué hablar. Primero, fue el sorpresivo cameo de Kim Catrall, quien lleva años distanciada de Sarah Jessica Parker. Luego, el regreso de Aidan, el viejo amor de Carrie que viene a darse una nueva oportunidad con la escritora luego de la pérdida de su marido, Mr Big. Ahora, la serie es noticia por cómo sus guionistas decidieron decirle adiós al personaje interpretado por el Willie Garson, quien murió en septiembre de 2021 a causa de un cáncer de páncreas.

Mario Cantone, Sarah Jessica Parker y Willie Garson en la escena del funeral de Mr. Big

En el último episodio que la plataforma de HBO Max subió se ve a Carrie Bradshaw (Parker) recibir una carta de su querido amigo, Stanford Blatch, quien sólo fue parte de los primeros tres capítulos de la primera temporada y que, según el guion de la historia, se fue de viaje a Japón por trabajo. En el escrito, el querido amigo de la protagonista dice que se quedará a vivir en el país oriental definitivamente, en donde parece haber encontrado una nueva vocación. En otra escena, se ve cómo la fanática de los stilettos le comunica la noticia a Anthony Marentino, el exesposo de Stanford interpretado por Mario Cantone.

“Desde que Willie murió tuvimos que explicar la pérdida de nuestro maravilloso amigo y actor, Willie Garson. Lo que se nos ocurrió es que fue a Japón en una gira de TikTok”, contó el showrunner Michael Patrick King en el podcast And Just Like That… The Writers Room. A su vez, el creador dijo que la salida del personaje de Stanford fue una “curita” para todos los que siguieron su papel y la inesperada noticia de su muerte. “Fue una solución rápida. Teníamos que hacerlo porque de repente no estaba en el programa y no queríamos que Stanford muriera. Queríamos que Willie estuviera vivo como Stanford en algún lugar del mundo”, agregó.

Así fue como los guionistas encontraron esta vuelta de tuerca donde “él se queda en Japón y se convierte en un monje”. De hecho, King aseguró que se inspiró en un viaje que hizo a Japón con Sarah Jessica Parker en el año 2010 para promocionar la segunda película de Sex and the City. “Fui a Kioto con Sarah Jessica después de la segunda película que no fue bien recibida. Los críticos no fueron amables con esa película. Estábamos en Japón y yo iba de templo en templo; me sentí en paz”, relató el creador que no encontró mejor idea que convertir a Stanford en un hombre dedicado al mundo espiritual.

Willie Garson y Sarah Jessica Parker en una de las escenas de Sex and the City

“Quería rendirle homenaje de alguna manera a Willie y poner a Stanford en un lugar donde fuera dorado y lleno de luz porque espero que Willie esté en un lugar dorado y lleno de luz. Para mí fue poético y muy emotivo”, concluyó el showrunner.

Una muerte que tomó por sorpresa al elenco

En septiembre de 2021, la familia de Sex And the City perdió a uno de sus personajes más queridos, Stanford Blatch. Garson murió a los 57 años a causa de un fulminante cáncer de páncreas entristeciendo no sólo a sus compañeros de elenco sino también a ese público que lo siguió durante seis temporadas, dos películas y tres episodios del nuevo reboot.

“Te quiero mucho, papá. Descansa en paz. Estoy encantado de que compartieses todas tus aventuras conmigo y que pudieses cumplir tanto. Estoy muy orgulloso de ti. Siempre te querré, pero creo que es hora de que emprendas tu propia aventura. Puedes descansar en paz. Siempre serás la persona más divertida e inteligente que he conocido”, escribió su hijo, Nathen Garson, en su despedida.

La respuesta de Sarah Jessica Parker a Chris Noth que da cuenta del dolor que le produjo la partida de Willie Garson Instagram

Al parecer, el intérprete había mantenido su lucha contra la enfermedad en secreto, razón por la cual la noticia de su partida asombró a todos. “La mayoría de nosotros no lo sabíamos. La última vez que lo vi fue en el set y me dan ganas de darme patadas cada vez que pienso que no tuve la oportunidad de hablar con él”, confesó Chris Noth, el encargado de interpretar a Mr. Big en una entrevista con The Guardian.

“Era extraordinariamente divertido y gracioso y solo puedo decir que ha sido desgarrador. Es triste para todos y para la serie también porque creo que iba a tener una historia realmente importante. Pero formará parte de esa trama hasta donde llegó a rodarla”, añadió el actor en su momento.

Cynthia Nixon, quien le da vida a Miranda Hobbs, también habló de su compañero en un emotivo posteo en su cuenta de Instagram: “Todos lo queríamos y adorábamos trabajar con él. Era tan divertido en la pantalla como fuera de ella. Era una fuente de luz, amistad y un gran profesional”, escribió la actriz junto a una imagen de ellos en los ‘90.

LA NACION