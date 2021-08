El reino, Shrill y What If...?, tres series para ver el fin de semana

El reino. La política, la religión y unos oscuros secretos de un pasado que no queda atrás. La serie creada por el director Marcelo Piñeyro y la escritora Claudia Piñeiro cuenta con un elenco de excepcionales actores argentinos encabezado por Mercedes Morán, Diego Peretti, Joaquín Furriel, Chino Darín, Peter Lanzani y Nancy Dupláa. Sus personajes llevan adelante la trama de intriga que comienza con un magnicidio, catalizador de todos los conflictos que atraviesan los ocho episodios de la ficción cuyo punto de encuentro es el poder. Ya se trate del poder político que busca alcanzar el personaje de Furriel a través de la candidatura del pastor Emilio (Peretti) o el poder religioso que este ejerce para solventar el poder económico que consigue gracias a su iglesia. Los modos de la fe y los barros de la intriga política empiezan a parecerse demasiado cuando los mandamases en las sombras deciden que la mejor opción frente al asesinato de su candidato a presidente es que el pastor sea su sucesor.

Amores secretos, fundamentalismos y una investigación a cargo de la fiscal que interpreta Dupláa con excepcional firmeza, además de una notable producción para un ciclo local, hacen de El reino, una serie ideal para el consumo en ritmo maratón. Una temporada. Disponible en Netflix.

La capitana Carter en What If...? Marvel

What If…? Con la idea de ampliar su exitoso universo narrativo cinematográfico Marvel está haciendo un destacado uso de las posibilidades del streaming. A partir del lanzamiento de Disney+, lo que eran series basadas en los personajes de los cómics que tenían débiles conexiones con las tramas desplegadas en el cine, se convirtieron en los mejores vehículos para unir ambas pantallas. Después de la imaginativa Wandavision, la más tradicional Falcon y el soldado del invierno y la enredada Loki ahora llegó el turno de What If…? , un ciclo de animación que puede que sea lo mejor que estrenó la plataforma en los últimos tiempos. Cada episodio, lanzado semanalmente, se pregunta qué pasaría si algunos de los personajes más conocidos del universo Marvel existieran en un mundo paralelo con características similares a los explorados en las películas, aunque con diferencias fundamentales. Así, en el primer capítulo la agente Peggy Carter tomaba el lugar de Steve Rogers en la creación del supersoldado de la Segunda Guerra Mundial y se convertía en la primera Avenger. En el segundo, la pregunta es que hubiera pasado si T´Challa, el príncipe heredero de Wakanda, era secuestrado de la Tierra por Yondu en lugar de Peter Quill. La respuesta es un Star Lord que roba para los poderosos para beneficiar a los que menos tienen.

“Dedicado a nuestro amigo, nuestra inspiración y nuestro héroe Chadwick Boseman”, se lee en los títulos finales del episodio que resultó la despedida del actor fallecido en 2019. Además de Boseman los episodios cuentan con las voces de casi todos los actores repitiendo la interpretación de los personajes que encarnaron en las películas. Una temporada. Disponible en Disney+.

Aidy Bryant, la protagonista de Shrill. HBO Max

Shrill. “Date permiso de estar bien. Podrías ser preciosa. Hay una mujer delgada en tu interior desesperado por que las dejes salir”, le dice casi al pasar una desconocida a Annie. Y por la reacción de ella es evidente que no es la primera vez que escucha ese tipo de “consejos” no solicitados y completamente desubicados. Muchos creen que los necesita y debería agradecerlos porque Annie es gorda. Se podría decir que tiene un cuerpo que no cumple con los estándares de belleza hegemónica pero, como explica en su libro de memorias Lindy West, una de las creadoras del ciclo basado en su trabajo literario, eso sería repetir los modos condescendientes con los que el mundo suele tratarla. La serie, una comedia que logra equilibrar el humor con sus aspectos más dramáticos, sigue de cerca a Annie, interpretada por la fantástica Aidy Bryant, integrante del elenco de Saturday Night Live, una joven periodista que a pesar de trabajar en una revista que siempre admiró está estancada en la sección de agenda, un trabajo nada gratificante del que no sabe cómo escapar. Que su jefe, encarnado por el director y actor John Cameron Mitchell y su desdeñosa secretaria Ruthie (destacado trabajo de la comediante en ascenso Patti Harrison), no le presten atención es apenas uno de los problemas de Annie. Es que su vida sentimental no funciona mucho mejor: el hombre con el que está saliendo solo parece estar interesado en ella para tener sexo y avergonzarse de ella más allá de la cama. Atenta al contexto cultural actual, pero sin volverse expresamente aleccionadora, Shrill divierte, emociona y hace pensar. Mucho más no se le puede pedir a una serie. Tres temporadas. Disponibles en HBO Max.