What If…?: Marvel reversiona su propia historia e imagina distintos destinos para sus héroes

What If…? (EE. UU./2021). Dirección: Bryan Andrews. Guion: A.C. Bradley. Elenco: Jeffrey Wright, Hayley Atwell, Chadwick Boseman y Samuel L. Jackson. Disponible en: Disney+. Nuestra opinión: buena.

En 1977, Marvel puso en práctica una idea muy sencilla, pero con mucho potencial. Una nueva colección llamada What If...? planteaba realidades alternativas, en las que determinados sucesos de ese universo se producían de un modo distinto al ya conocido. El primero de ellos jugó con dos de las colecciones más populares de la editorial, y proponía una trama sobre qué hubiera sucedido si Spider-Man se unía a Los 4 fantásticos. Esta línea de historietas autoconclusivas, si bien no fueron un gran éxito editorial, se mantuvieron vigentes con cierta continuidad, casi hasta el día de hoy. Y esa misma premisa, llega hoy a Disney+ en forma de una miniserie animada.

En esta ficción, la intención es la de replicar esa vieja fórmula de los años setenta, pero trasladándola a los eventos y personajes más emblemáticos de Marvel en el cine. De esa manera, aparecen nuevas versiones de héroes y villanos ya conocidos, y la posibilidad de volver a visitar pasajes clave en la historia de este universo, pero que ahora muestran inesperadas vueltas de tuerca . Y un poco como sucede con su equivalente en las historietas, el resultado final se presenta algo irregular.

Qué hubiera pasado si Peggy Carter recibía el suero del Súper Soldado, qué hubiera pasado si Spider-Man obtenía las cualidades místicas de Doctor Strange, o si T´Challa se convertía en Star Lord, son algunos de los disparadores de What If...? (dicho sea de paso, aquí se puede apreciar el último trabajo profesional de Chadwick Boseman, en la voz de su emblemático personaje). Pero en sus primeros episodios, esta serie demuestra que las tramas y sus figuras, aunque atractivas, terminan siendo retratadas de manera superficial. Las historias se sienten compactadas, casi resumidas, y los relatos, que tienen potencial para mucho más, concluyen de manera precipitada y dejan una sensación de gusto a poco. Por ese motivo, resulta difícil comprender What If…? como algo más que un curioso experimento, y que a diferencia de las otras series de Marvel, no dejan ningún tipo de huella en la continuidad de este universo .

Hay una vieja muletilla en la crítica, y es la de asegurar que tal o cual producto, “es solo ideal para los amantes de ese género”. Se trata de un lugar común que solo sirve para justificar la poca calidad un producto mediocre (o peor aún, que considera mediocre al público que disfruta con él). Probablemente, nadie aseguraría que Los imperdonables es “ideal para los amantes del western”, o que Halloween solo la disfrutarán “los que se enganchan con las películas de terror”. Pero a riesgo de ser contradictorio, quizás esta sea la excepción a la regla, y que a What If…? le quepa esa frase prefabricada que la convierte en solo apta “para los amantes del universo Marvel”.

El primer episodio, reversiona no solo el origen de Peggy Carter, sino también el de Steve Rogers. Marvel

Las historias de esta ficción, tan ancladas en escenas previamente vistas, demandan conocimiento sobre lo que sucedió originalmente en todas las películas citadas (o en los cómics originales), y solo de ese modo se pueden reconocer guiños para así apreciar estas nuevas versiones. Por ese motivo, esta propuesta frustrará al no iniciado en este mundo, mientras que provocará un sincero entusiasmo en los eruditos en Marvel.