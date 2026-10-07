Estrenos de octubre: del aplaudido documental de Oasis al regreso de un ícono de Marvel y un esperado policial

Hay regresos muy esperados, reencuentros felices pero también divorcios muy conflictivos. Y en líneas generales, esos serán los ingredientes que tendrán varios de los estrenos que durante octubre llegarán a las principales plataformas de streaming.

A continuación, un repaso por numerosos lanzamientos a los que conviene prestarle atención en los próximos días.

La novia gitana (serie)

Esta ficción española de 24 episodios comienza con el asesinato de una joven gitana. Luego de su despedida de soltera, Susana Macaya (Zaira Romero) aparece sin vida, en el marco de un crimen muy similar al de su hermana, quien también había sido asesinada siete años atrás. Frente a ese escenario, una detective llamada Elena (Nerea Barros), junto a un equipo especializado en el análisis de casos, da inicio a una investigación para determinar qué ocurrió y quién es el responsable de ese delito. A partir de esa premisa, La novia gitana revela una oscura trama policial que lleva a la protagonista a obsesionarse con una dura verdad, por la que terminará pagando un costo demasiado elevado para ella y para el resto de su equipo. Ya disponible en FLOW.

Guerra (miniserie)

Un escandaloso divorcio es el eje de este drama protagonizado por Dominic West y Sienna Miller. Desde hace varios años, un poderoso empresario tecnológico llamado Morgan Henderson (West) y una prestigiosa actriz de cine de nombre Carla Duval, conforman un matrimonio adorado por los medios. Pero en el seno de esa relación convive la desconfianza y la traición. Y cuando uno de ellos es atrapado en una infidelidad, el vínculo se destruye y los dos entran en una verdadera guerra de demandas, contrademandas y chantajes de toda clase. Ambos procurarán guardar sus secretos más oscuros y se encontrarán con que esa persona de confianza ahora es un enemigo jurado, en el marco de una fría batalla en la que está en juego el prestigio y varios millones de dólares. Ya disponible en HBO MAX.

Carrie (miniserie)

El director Mike Flanagan (responsable de series notables como La caída de la casa Usher o La maldición de Hill House) recibió el difícil encargo de llevar adelante una nueva adaptación de Carrie, el emblemático libro de Stephen King. Y sin tenerle ningún tipo de miedo a la sombra de Brian de Palma (cuya versión del mismo libro aún hoy es un clásico), Flanagan pensó en una versión de Carrie contemporánea, que condensa los temas propios de esa obra, que giran alrededor de esa niña que sufre presiones insoportables por parte de su entorno, y especialmente, de su madre. Carrie (Summer Howell) convive de manera angustiosa con los maltratos y el bullying diario, hasta que estalla de una forma impensada contra aquellas personas que hicieron de su vida un infierno. Carrie ya se encuentra disponible en Prime Video.

Oasis: Don´t Look Back in Anger (documental)

La gira que marcó la reunión de los hermanos Liam y Noel Gallagher, fue uno de los eventos musicales más importantes del 2025. Luego de mantener una guerra abierta durante años, los músicos hicieron las paces dispuestos a reencontrarse con los millones de fans de Oasis que no podían contener la emoción frente a la vuelta de la banda. Y atentos al enorme valor de esa gira, desde el minuto se planteó la realización de un documental que siguiera de cerca el día a día de los Gallagher. El productor Steven Knight (creador de Peaky Blinders) escribió esta pieza que se revela como un producto de gran valor, que va mucho más allá de lo netamente musical para poner el foco en una historia de perdón y reencuentro. De esa manera, la película muestra la recomposición de un vínculo quebrado entre dos hermanos cuyo talento desmedido suele ser superado por su orgullo y vanidad, y el modo en el que ambos aprenden a restablecer esa hermandad más allá de las irreconciliables diferencias. Oasis: Don´t Look Back in Anger es un documental enorme, que indaga en la intimidad de una banda que marcó un hito ineludible en la historia del britpop. Estrena el 9 de octubre en Disney+.

Dragon Ball Súper: Beerus (nueva temporada)

El negocio que significa Dragon Ball no deja de dar ganancias formidables. Figuras de colección, remeras y cualquier tipo de artículo de merchandising se venden de forma inmediata, revelando el inagotable interés del público a partir de cualquier producto basado en Goku y su universo. Pero el corazón de todo ese negocio, en buena medida está relacionado a las series animadas que Dragon Ball tuvo a lo largo de las últimas cuatro décadas. En este 2026, llega una nueva serie que extiende las aventuras del mítico saiyajin, esta vez, enfrentándolo a nuevos y poderosos rivales. Sin lugar a dudas, Dragon Ball es un fenómeno inoxidable y una serie cuya longevidad y éxito continuo consagra a Goku como uno de los fenómenos culturales más relevantes del siglo XX y el siglo XXI. Dragon Ball Super: Beerus estrena el 11 de octubre en Crunchyroll.

VisionQuest (miniserie)

Desde el final de la miniserie WandaVision, en 2021, que el público no sabe nada del paradero de Vision (Paul Bettany). El androide creado a partir de un experimento tecnológico llevado a cabo por Tony Stark (Robert Downey Jr.), y que se reveló como una pieza clave en la batalla contra Ultrón (James Spader), encontró de forma inesperada el amor en los brazos de Wanda (Elizabeth Olsen). Pero el romance tuvo un destino trágico cuando Vision murió a manos de Thanos (Josh Brolin), y la Bruja, lejos de aceptar ese destino, recurrió a la hechicería para resucitar una versión mágica del robot, e incluso llegar a construir la fantasía de tener dos hijos. Claro que una vez más, esa ilusión culminó de forma abrupta, con un Vision resucitado pero alejado de cualquiera de sus viejos colegas Vengadores. Durante todo este tiempo, el héroe artificial permaneció alejado de la civilización, sumido en sus pensamientos e intentando indagar en su naturaleza, hasta que una recompensa sobre su cabeza lo obliga a salir del ostracismo. A partir de ahí, Vision deberá luchar contra sus fantasmas internos, que incluyen la reaparición de Ultrón y una impactante incógnita sobre el posible regreso de uno de sus hijos. Estrena el 13 de octubre en Disney+.

Nocturno (miniserie)

El policial del mes viene de la mano de este thriller que combina crimen y misterio. Aquí la historia gira alrededor de Jonah Lynn (Liev Schreiber), un antiguo soldado devenido en detective de homicidios. Pero agotado de investigar sórdidos casos, el protagonista elige mudarse a un pequeño pueblo ubicado en Pensilvania con la intención de llevar adelante una vida de mayor tranquilidad. Claro que desde luego eso no sucederá, y pronto Jonah descubrirá que tanto él como su familia y el pueblo en el que vive se encuentran a merced de un asesino serial, una situación que llevará al personaje a plantearse hasta dónde está dispuesto a llegar en la búsqueda por proteger a los suyos. Nocturno estrena el 30 de octubre en Apple TV+.