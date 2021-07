Friends: la inesperada pelea entre David Schwimmer y el entrenador de la mona “Marcel”

En un momento de la esperada reunión de Friends (que ya se encuentra disponible en HBO Max), David Schwimmer se sumó a sus compañeros para compartir anécdotas de la popular sitcom que eran desconocidas para la audiencia.

El actor reveló que fue muy complejo trabajar junto a la mona “Marcel”, tal como era su nombre en la serie, en los ocho episodios que compartieron en la primera temporada, y sus declaraciones no fueron del agrado del entrenador Mike Morris.

“Este era el problema: la mona obviamente estaba entrenada”, aclaró Schwimmer en un principio, pero luego se quejó de cómo retrasaba el rodaje. “Tenía que llegar a su marca y hacerlo bien en el momento perfecto, pero lo que empezó a pasar fue que todos teníamos ensayada la escena a la perfección y al final se arruinaba porque la mona no hacía bien su trabajo. Eso nos llevaba a empezar de nuevo la grabación”, contó el actor en Friends: The Reunion, donde también se quejó de cómo alimentaban a la mona con larvas vivas mientras ella yacía en su hombro entre escena y escena.

“Tenía manos sucias por todas partes. En un punto, ya era hora de que Marcel se fuera”, recordó el actor, quien fue duramente criticado por Morris, el entrenador de la mona de la discordia. “Nunca miré Friends en mi vida por los comentarios que siempre ha hecho sobre ella”, le contó a la publicación The Sun. “Ya en una ocasión brindó una entrevista en la que decía que no le gustaba trabajar con animales, y desde entonces me rehusé a ver la serie”, manifestó Morris, para luego ahondar en qué sucedió detrás de escena con “Marcel” en la filmación en la que era inseparable del personaje de Ross.

Trailer de la reunión de Friends - Fuente: HBO Max

“ En los primeros dos capítulos David Schwimmer era bastante bueno con los monos, pero después de eso se puso un poco amargado por estar ahí, y también hizo que fuera más difícil trabajar ”, amplió. “Es difícil trabajar en un programa de cinco cámaras, y si tienes un actor que no es muy útil, lo hace aún más difícil”, añadió sin filtro.

Asimismo, el entrenador aseguró que parte de la molestia de Schwimmer provenía de los celos. “Al comienzo fue bastante amigable con ella y después de eso, Marcel comenzó a conseguir muchas risas y lo estaba confundiendo o poniéndolo un poco celoso”, disparó, y le pidió al actor que deje de mencionar a la mona, quien falleció recientemente de cáncer.

“Que siga hablando mal todos estos años después me parece bastante infantil. Me parece despreciable que él siga hablando mal de ella, pasaron 25 años, soltá”, concluyó molesto.

Friends: The Reunion está disponible en HBO Max.

