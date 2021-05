Friends: el enamoramiento entre Jennifer Aniston y David Schwimmer que fue mucho más que una ficción

Si los fanáticos de Friends hubieran sabido, mientras la sitcom se emitía, el secreto que reveló el especial de reunión de la serie -ya disponible en los Estados Unidos y que se verá por acá el 29 de junio cuando llegue a la Argentina la plataforma de streaming HBO Max-, probablemente hubiesen saltado de la alegría.

En el programa que mostró el reencuentro de los actores del ciclo en el estudio donde lo grabaron y que incluyó una entrevista del elenco completo con James Corden, ante la pregunta del conductor sobre romances ocultos entre ellos durante los diez años de trabajo en conjunto, Jennifer Aniston y David Schwimmer admitieron que la química entre Ross y Rachel no era casualidad sino un destilado de lo que ambos actores sentían el uno por el otro fuera de cámara.

Trailer de la reunión de Friends

“En la primera temporada Jen me gustaba mucho, y en algún momento el sentimiento fue mutuo. Pero fue como dos barcos cruzándose en el océano, porque alguno de los dos siempre estaba en una relación con otra persona y ese fue un límite que nunca cruzamos. Respetamos eso”, dijo Schwimmer mientras que por lo bajo, aunque lo escuchó todo el mundo, Matt Leblanc lo desmintió en tono jocoso.

David Schwimmer y Jennifer Aniston como Ross Geller y Rachel Green en Friends

Mientras el público esperaba ansioso el momento en que Ross y Rachel finalmente comenzaran su romance, detrás de escena, según contó Aniston, los actores estaban preocupados de que su primer beso fuera a ser frente a las cámaras. “Y lo fue”, aseguró la actriz, que también contó que entre tomas solían acurrucarse en el sillón del Central Perk y quedarse dormidos juntos. “Canalizamos nuestra adoración y amor en la historia de Ross y Rachel”, explicó Aniston.

La reunión de Friends HBO Max

Uno de los momentos más graciosos de la entrevista de Friends: The Reunion fue el desconcierto de Schwimmer cuando el resto del elenco le aseguró que, aunque él pensara lo contrario, todos sabían lo que estaba pasando entre Aniston y él. Claro que, como explicó Courteney Cox, que finalmente no pasara nada entre ellos fue lo mejor, porque si su romance detrás de las cámaras no funcionaba podría haber sido un desastre para el programa y para una de las líneas narrativas favoritas de los fanáticos: el romance entre el tímido Ross y la vibrante Rachel. Una complicación que no se hubiese podido resolver ni siquiera con una carta de catorce páginas escrita en la carilla del frente y la de atrás.