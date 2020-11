Gambito de Dama: el detalle usado en los looks que sorprendió en las redes

Anya Taylor-Joy en Gambito de Dama, una de las series más comentadas del año Crédito: Netflix

Gambito de Dama, la miniserie de Scott Frank (Out of Sight, Godless, Logan) para Netflix se convirtió, sin dudas, en uno de los fenómenos del año. La producción, basada en la novela de 1983 de Walter Tevis, se centra en el ascenso en el mundo del ajedrez de Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), una niña húerfana que va superando obstáculos personales -de la muerte de su madre a la lucha contra sus adicciones- hasta convertirse en la N° 1 del mundo.

Recientemente, la cuenta oficial de Netflix Latinoamérica arrojó un dato que se viralizó rápidamente, vinculado a los looks que usa Beth a lo largo de los episodios.

"Todavía no supero que la diseñadora de vestuario de Gambito de dama, Gabriele Binder, haya usado cuadritos a lo largo de la serie para evocar tableros de ajedrez", se podía leer en el tuit que ya cosechó más de 17 mil likes y muchos comentarios alusivos a ese aspecto de la cuidada miniserie. La mayoría de los usuarios se mostraron sorprendidos por la acertada decisión de Binder, mientras que otros decidieron compartir sus outfits favoritos.

Gambito de Dama comienza poniendo el foco en cómo Beth queda huérfana de pequeña y vive toda su niñez y preadolescencia en un hogar que, a fines de los 50, administraba a los jóvenes barbitúricos. En ese espacio y con el trauma de la muerte de su madre a cuestas, Beth halla consuelo en sus partidas de ajedrez con el señor Shaibel (Bill Camp), conserje del lugar y nada menos que su primer maestro.

"Lo que me pasó al leer el guion fue que sentí que podía entender lo que hacía Beth, su proceder, y me gustaba la posibilidad de contar su historia, desde mi lugar, apropiadamente. Lo pensé de este modo: la manera en la que ella se vincula con el ajedrez es la misma con la que yo me relaciono con el arte, con la actuación. Sentimos las cosas del mismo modo. Las dos le ponemos mucha pasión a lo que hacemos, y somos tenaces y resolutivas", le contaba Taylor-Joy en exclusiva a LA NACION, quien también habló sobre la experiencia de actuar en los silencios.

"Comunicarse a través de lo gestual es fascinante también, y en este caso fundamental al tratarse del mundo del ajedrez. La gente me pregunta cómo hice para que el juego sea interesante de ver, y mi respuesta es siempre la misma: porque para quienes lo están jugando es interesante, entonces lo experimentan con entusiasmo, con emoción, con frustración, con todo el espectro de emociones. Una vez que entrás en esa lógica, podés transmitirlo", explicaba la actriz.

Dato. Netflix anunció esta semana que Gambito de Dama es la miniserie más vista de su historia : la vieron 62 millones de suscriptores en los primeros 28 días desde su estreno.

