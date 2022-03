HBO Max anunció sus estrenos para 2022, con muchas producciones argentinas

Una buena cantidad de series y largometrajes realizados en la Argentina , entre los cuales aparecen algunos regresos destacados, forman parte del amplio paquete de novedades y estrenos que aparecerán de aquí a fin de año en la plataforma HBO Max.

El anuncio fue realizado de manera virtual desde los cuarteles generales de la compañía, instalados en Miami, e incluye además numerosas producciones originales (series, películas, documentales, reality shows y programas infantiles) hechas en México, Colombia y Brasil.

En la presentación se ratificó al mismo tiempo la llegada a la plataforma durante este año de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones , y el estreno de varios largometrajes de altísimo perfil de los estudios Warner que estarán disponibles en streaming 45 días después de sus respectivos estrenos en los cines.

La lista comienza con Batman (actualmente en cartel) y seguirá con Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore, DC Liga de Supermascotas y Elvis, protagonizada por Tom Hanks. HBO Max también sumará a su catálogo Spider Man: sin camino a casa, la película que en su paso por los cines argentinos (sigue exhibiéndose en algunos complejos) está muy cerca de alcanzar la marca de cuatro millones de entradas vendidas.

De todos los anuncios, lo más importante para el público y el abonado local es la confirmación del estreno en la plataforma durante este año de tres películas de producción nacional que se encuentran ahora en distintas etapas de desarrollo.

Matías Mayer, Nicolás Francella, Malena Sánchez y Alberto Ajaka escuchan al director Lucas Colomba en una pausa del rodaje de Un crimen argentino Pampa Films y Particular Crowd

El lunes 21 comienza el rodaje del thriller Los conspiradores , dirigido por Martino Zaidelis y escrito por Emanuel Diez, dos estrechos y habituales colaboradores de Juan José Campanella. La historia gira alrededor de un experimentado piloto comercial próximo a retirarse que para evitar ser castigado por una falta laboral grave acepta colaborar con los servicios de inteligencia en una misión que pondrá en riesgo su propia vida. Guillermo Francella encabeza el elenco integrado también por Carlos Portaluppi, Andrea Frigerio, Pablo Rago, Alberto Ajaka y Guillermo Arengo. La película llegará a los cines antes de su lanzamiento en streaming.

También llegará a HBO Max otro thriller, Un crimen argentino , sobre una historia de Reynaldo Sietecase y basado en hechos reales: la desaparición de un hombre de negocios en Rosario a comienzos de la década de 1980, en plena dictadura militar, y la investigación del caso que involucra a figuras comprometidas con la represión ilegal de ese tiempo. Darío Grandinetti, Nicolás Francella, Luis Luque, César Bordón, Rita Cortese y Luis Luque son sus protagonistas, dirigidos por Lucas Colomba. El rodaje finalizó a principios de marzo, la película legará a los cines locales el 25 de agosto próximo y después se sumará al catálogo de la plataforma.

También habrá intriga y suspenso en la trama de En la mira, de Ricardo Hornos y Carlos Gil, con Emilia Attias, Nicolás Francella, Gabriel Goity y Paula Reca. El mapa de thrillers de producción argentina por HBO Max se completa con Ecos de un crimen, de Cristian Bernard, con Diego Peretti y Julieta Cardinali, que tuvo un paso reciente por los cines y estará disponible a partir de este viernes 18 en HBO Max.

Días de gallos tendrá su segunda temporada

Por el lado de las series, la plataforma confirmó la llegada de las nuevas temporadas de El jardín de bronce y Días de gallos. En el primer caso, Joaquín Furriel interpreta por tercera vez al arquitecto Fabián Danubio, personaje surgido de la novela de Gustavo Malajovich, mientras sigue con su insistente búsqueda de certezas sobre su pasado. En este caso se suma a un equipo integrado por un policía (Marcelo Subiotto), una fiscal (Elisa Carricajo) y un perito criminalístico (Alejandro Awada) en la búsqueda de un secuestrador serial.

En cuanto a Días de gallos, historia ambientada en el mundo de las batallas musicales de freestyle rap entre adolescentes, la segunda temporada tendrá de vuelta a los personajes interpretados por Ecko, Angela Torres y Tomás Wicz, a los que se sumará Stefi Roitman.

Los ejecutivos confirmaron para junio el estreno, tanto en el canal Premium HBO como en la plataforma HBO Max, de María Marta, el crimen del country, la serie dramática de ocho episodios que recorre por primera vez desde la ficción los hechos ocurridos antes y después del hallazgo, en octubre de 2002, del cadáver de María Marta García Belsunce en su casa de Carmel. Con dirección de Daniela Goggi (Abzurdah, El hilo rojo), sus protagonistas serán Laura Novoa (María Marta García Belsunce), Jorge Marrale (Carlos Carrascosa), Carlos Belloso (Horacio García Belsunce), Mike Amigorena (el fiscal Diego Molina Pico), Muriel Santa Ana, Nicolás Francella, Valeria Lois, Guillermo Arengo, María Leal, Esteban Bigliardi y Ana Celentano. La serie se filmó a mediados de 2021.

Jorge Marrale en una escena del rodaje de la primera serie de ficción sobre el crimen de María Marta García Belsunce, que llega en junio a la plataforma HBO Max

El programa de estrenos de series incluye también Té para seis, una comedia romántica enfocada en el fenómeno de las “relaciones poliamorosas”, con Nicolás Furtado y Delfina Chaves, y Las Bravas F. C., producción que dirigió en México el prolífico director argentino Ariel Winograd (Sin hijos, Mamá se fue de viaje, El robo del siglo, Hoy se arregla el mundo) con un acercamiento al mundo del fútbol femenino y los vínculos solidarios entre las jugadoras.

También desde México llegará la remake con trama y elenco latino de El padre de la novia, con la presencia de Diego Boneta, Andy García y Gloria Estefan en el amplio elenco. Será uno de los muchos largometrajes de producción original de HBO Max con estreno directo en la plataforma. Esa lista también incluye Rise, la quinta entrega de la serie Evil Dead, creada por Sam Raimi, y la tercera (y última) de Magic Mike, Last Dance, con la vuelta de Channing Tatum.

Una escena de House of the Dragon, precuela de Game of Thrones, una de las series más esperadas de 2022.

Por el lado de las series, la novedad más importante es el estreno confirmado en la segunda mitad de 2022 de House of the Dragon, con el retrato minucioso de la trama de la guerra civil de la casa Targaryen, 300 años antes de los hechos narrados en Game of Thrones. A este lanzamiento se suman varios regresos: la segunda temporada de The Flight Attendant (con la incorporación al elenco de Sharon Stone), la segunda de la excelente y premiada Hacks, con Jean Smart; la cuarta de Westworld, la tercera de His Dark Materials, la quinta y última de Gomorra, la tercera de My Brilliant Friend y la segunda de Merlí Sapere Aude, más el agregado de Original Sin, spin off de Pretty Little Liars, que llegará a comienzos del segundo semestre.

Hay dos series más que llegarán a HBO Max envueltas en una gran expectativa. Por un lado, el regreso del gran David Simon, creador de The Wire, con We Own This City, inspirada en los hechos reales ocurridos en Baltimore en 2015, cuando la muerte de un joven afroamericano que estaba bajo custodia policial desató una sucesión de incidentes que obligaron a la declaración del toque de queda y el estado de emergencia, además de abrir fuertes reclamos en torno de los abusos policiales por cuestiones raciales.

La nueva temporada de His Dark Materials, filmada el año pasado, llegará en algún momento de 2022 a la plataforma Simon Ridgway - Simon Ridgway

Y por el otro, la vuelta a la TV de otro grande, Michael Mann (Fuego contra fuego, Collateral, El informante) como director del piloto de Tokyo Vice, sobre un periodista occidental que en la capital japonesa se involucra con uno de los jefes criminales más importantes de la ciudad. Ansel Elgort (Amor sin barreras) y Ken Watanabe protagonizan esta serie que tendrá en la mayoría de sus episodios la dirección de Destin Daniel Cretton (Shang Chi: la Leyenda de los Diez Anillos). A propósito de grandes directores, el francés Olivier Assayas retoma en clave de serie a uno de sus personajes más exitosos, Irma Vep, ahora con Alicia Vikander como protagonista.

Los estrenos de series en lo que queda del 2022 por HBO Max se completan con dos exponentes del true crime: The Staircase (10 episodios), sobre un autor de novelas policiales (Colin Firth) acusado de matar a su esposa, con un elenco también integrado por Toni Collette, Sophie Turner, Rosemarie DeWitt, Dane DeHaan y Michael Stulhbarg; y Love & Death (6 episodios), inspirada en el caso real de una ama de casa que asesina con un hacha a su mejor amiga y compañera de coro en una iglesia metodista de los suburbios de Dallas. Elizabeth Olsen (WandaVision), Jesse Plemons (El poder del perro) y Patrick Fugit encabezan el elenco de esta producción de David E. Kelley.

Finalmente, junto con los anunciados estrenos en la plataforma de Batman y Liga de Supermascotas, el universo DC tendrá varios lanzamientos en HBO Max. El más importante es el estreno de la serie DMZ, con Rosario Dawson y Benjamin Bratt al frente de un elenco multirracial expuesto en un futuro distópico a una guerra civil que golpea a Estados Unidos y convertirá a Manhattan en una zona desmilitarizada. Las novedades se completan con la llegada de nuevas temporadas de Batwoman, Superman and Lois y Doom Patrol.