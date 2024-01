escuchar

Este martes la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood dio a conocer la lista de nominados a los premios Oscar 2024. Oppenheimer resultó el film con más nominaciones, seguida por Pobres Criaturas y Los asesinos de la Luna. Una de las grandes favoritas, Barbie, competirá en solo 8 categorías, pero ni su directora Greta Gerwig ni su protagonista, Margot Robbie, fueron tenidas en cuenta . Frente a esta situación, Ryan Gosling, que sí fue reconocido y compite en la terna de mejor actor de reparto, se mostró “decepcionado”.

“Me siento sumamente honrado de haber sido nominado por mis colegas junto a artistas tan notables en un año con tantas películas excelentes. Y nunca pensé que iba a decir esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que la nominación haya sido por la interpretación de un muñeco de plástico llamado Ken”, expresó el actor en un comunicado que hizo llegar a la prensa. Y continuó: “ Pero no hay Ken sin Barbie. Y no habría película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y celebrada a nivel mundial ”.

Ryan Golsing como Ken, en Barbie Película "Barbie"

“Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, determinación y genialidad. Decir que estoy decepcionado de que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse corto ”, protestó. “Contra todo pronóstico, solo con un par de muñecas sin alma, escasamente vestidas y afortunadamente sin entrepierna, nos hicieron reír, rompieron nuestros corazones, impulsaron la cultura e hicieron historia. Su trabajo debería ser reconocido junto con los otros nominados muy merecedores”, señaló el actor.

Y finalizó: “Habiendo dicho eso, estoy muy feliz por América Ferrara y los otros artistas increíbles que contribuyeron con su talento para hacer de esta una película tan innovadora”.

Margot Robbie y America Ferrera Instagram/@americaferrera

Ferrara, quien recibió una nominación como mejor actriz de reparto por su interpretación en el film, fue por el mismo camino. “Estoy sorprendida y muy conmovida por haber sido nominada entre los artistas brillantes que han realizado un trabajo hermoso e importante este año. Y estoy muy orgullosa de poder representar a los latinos en la ceremonia este año, junto con mis compañeros latinos nominados. Estoy encantada de celebrar a mi fenomenal familia Barbie y todos sus logros. Greta y Margot hicieron historia y elevaron la vara. El impacto cultural e industrial que han logrado se sentirá durante generaciones y les estoy muy agradecida por pedirme que sea parte de esto”, indicó.

“ Me decepcionó increíblemente que no estuvieran nominadas ni Margot ni Greta ”, le dijo la actriz a Variety. Y agregó. “Greta ha hecho casi todo lo que un director tiene que hacer para merecer ser nominado: crear este mundo y tomar algo que no tenía valor inherente para la mayoría de la gente y convertirlo en un fenómeno global. Es decepcionante no verla en la lista”. En cuanto a su colega, que le prestó su piel a la emblemática muñeca articulada de Mattel, Ferrara indicó: “Lo que ella logró como actriz es totalmente increíble. Le agrega mucho corazón, humor, profundidad, alegría y diversión al personaje. En mi opinión, ella fue una maestra”.

