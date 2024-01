escuchar

Este martes, apenas terminó el anuncio de los nominados a los premios Oscar 2024, comenzaron a llover las críticas contra la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood: Barbie, el film más taquillero del año, compite en varias categorías -inclusive la de mejor película- pero su directora, Greta Gerwig, y su protagonista, Margot Robbie, no lograron meterse en la competencia . Y así como en las redes estalló la bronca de los fans, algunos de sus compañeros de elenco como America Ferrera -nominada como actriz de reparto-, Ryan Gosling -nominado a actor de reparto- y otros colegas se sumaron al repudio.

Ferrera, quien en la historia sobre la famosa muñeca le da vida a Gloria, una empleada de Mattel que ayuda a Barbie en su incursión al mundo real, utilizó sus redes sociales para apoyar a Gerwig y Robbie a través de las palabras de Ryan Gosling. La actriz compartió ayer la declaración de su colega, quien interpretó a Ken, con un mensaje contundente: “ Oh Ryan. Muy bien dicho .” Recordemos que Ferrera sí logró meterse en la lista de nominados y buscará su primer Oscar el próximo 10 de marzo en Los Ángeles.

Ryan Gosling, Margot Robbie y America Ferrera en la premiere mundial del film JON KOPALOFF - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Gosling alzó su voz porque si bien él también recibió una nominación en la categoría como mejor actor de reparto por su papel de Ken, que La Academia no haya nominado a Gerwig ni a Robbie le resultó un verdadero despropósito. “Me siento sumamente honrado de haber sido nominado por mis colegas junto a artistas tan notables en un año con tantas películas excelentes. Y nunca pensé que iba a decir esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que la nominación haya sido por la interpretación de un muñeco de plástico llamado Ken”, expresó el actor. “ Pero no hay Ken sin Barbie. Y no habría película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y celebrada a nivel mundial ”, agregó de inmediato.

Una de las escenas de Barbie, el film que volvió a poner en el centro de la escena la famosa muñeca de Mattel (Fuente: Warner Bros)

“Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, determinación y genialidad. Decir que estoy decepcionado de que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse corto”, protestó. “Contra todo pronóstico, solo con un par de muñecas sin alma, escasamente vestidas y afortunadamente sin entrepierna, nos hicieron reír, rompieron nuestros corazones, impulsaron la cultura e hicieron historia. Su trabajo debería ser reconocido junto con los otros nominados muy merecedores ”, señaló el actor, y cerró: “Habiendo dicho eso, estoy muy feliz por América Ferrara y los otros artistas increíbles que contribuyeron con su talento para hacer de esta una película tan innovadora”.

Además de pronunciarse en Instagram, Ferrera le brindó una nota a la revista Variety y compartió su decepción. “Greta hizo todo lo que un director podría hacer para merecerlo. Crear este mundo, tomar algo que no tenía valor inherente para la mayoría de las personas y convertirlo en un fenómeno global. Es decepcionante no verla en esa lista”, explicó. En cuanto a Robbie, Ferrera aseguró que lo que logró como actriz en Barbie es “realmente increíble”. “Una de las cosas que tiene Margot como actriz es que hace parecer todo muy fácil”, expresó. “Pero Margot es una maga como actriz frente a la pantalla, y fue uno de los honores de mi carrera poder verla realizar la increíble actuación que hizo”, completó.

Una sátira con crítica

Para compartir su punto de vista, el actor John Stamos recreó, junto a su esposa Caitlin McHugh, una escena de Barbie y compartió el material en su cuenta de Instagram. En el vídeo, McHugh interpreta a la Barbie mientras que Stamos asume el papel de Ken. El diálogo que eligieron fue el que tiene lugar cuando Barbie se encuentra en el mundo real y le pide a Ken que desaparezca.

“ Esto va para Greta Gerwig y Margot Robbie, quienes crearon una película que fue a la vez un éxito de crítica y un fenómeno cultural, profundizando en temas feministas a través de la lente de Barbie y desafiando las normas patriarcales ”, escribió el actor de Full House junto al video. “Esta película no solo resonó profundamente, sino que también recaudó MÁS de mil millones de dólares. Sin embargo, en un giro de ironía, ambas mujeres fueron desairadas por la Academia. Todos vuelvan a ver Barbie esta noche”, cerró, contundente.

