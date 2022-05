House of Hammer: cómo es el documental que mostrará el costado siniestro de la familia de Armie Hammer

Los documentales y miniseries true crime han adquirido, desde The Jinx hasta La escalera (el más reciente estreno de HBO Max) una incuestionable popularidad que hizo que las producciones no cesen. Una de las últimas en las que está trabajando Discovery+ tiene el título tentativo de House of Hammer, que pondrá la lupa en el siniestro pasado de la poderosa familia del actor Red social, Armie Hammer.

La información fue confirmada por la publicación Variety. “House of Hammer mostrará diferentes escándalos de la familia Hammer a lo largo de las décadas y el especial incluirá material de archivo y entrevistas a sobrevivientes e integrantes de la familia para investigar una disfuncional dinastía en la que sus integrantes masculinos exhibieron las consecuencias devastadoras de un privilegio que se volvió salvaje”, adelantaron sobre el proyecto comandado por el periodista del New Yok Times, Edward Jay Epstein .

Si bien House of Hammer abordará las denuncias de agresión sexual y canibalismo que se han realizado contra el actor de Llámame por tu nombre, también mostrará los actos perpetrados por las generaciones que lo precedieron.

Los Hammer, una dinastía compleja

El tatarabuelo del actor, Julius Hammer, fue condenado a tres años y medio de prisión por homicidio en primer grado en 1919, después de haberle practicado un aborto en la esposa de un diplomático ruso que murió días después de la intervención. Asimismo, su hijo, Armand Hammer, estuvo vinculado con estafas y habría sido un espía soviético.

El hombre se casó con Olga Vadina Von Root, su primera mujer con la que tuvo a Julian, el primogénito de la familia y abuelo de Armie, quien cuando tenía 26 años mató a un amigo a tiros, en medio de una pelea por una deuda de juego.

Julian tuvo dos hijos, Michael y Casey, quien reveló que había sido abusada sexualmente por su padre cuando era una niña. “Era un hombre alcohólico y adicto a las metanfetaminas que entraba y salía de las instituciones mentales durante la mayor parte de mi vida”, declaró la tía de Armie.

En 2015, Casey publicó un libro llamado Surviving My Birthright , en el que cuenta cómo su padre la agredía sexualmente y cómo tenía un comportamiento abusivo contra otros miembros de la familia. La mujer formará parte de House of Hammer, documental para el que brindará su testimonio.

Por otro lado, Michael Armand Hammer, padre del actor, se vio envuelto en una demanda por la supuesta venta de un cuadro falsificado de Jackson Pollock por 17 millones de dólares. La galería familiar fue acusada de haber ganado más de 70 millones de dólares vendiendo 63 falsificaciones de obras circunscritas al expresionismo abstracto. Además, e l padre de Hammer consumía alcohol y drogas frecuentemente y habría tenido una tendencia a los fetiches sexuales que su propio hijo no desconocía. House of Hammer mostrará con crudeza los hechos que atravesaron las cinco generaciones de la familia y solo resta aguardar su fecha de estreno.

El presente de Armie Hammer

En febrero, luego de completar un período de tratamiento de nueve meses en rehabilitación por sus adicciones al sexo, las drogas y el alcohol, y en medio de la investigación que abrió la policía de Los Ángeles en base a las denuncias de varias mujeres que alegaban tendencias violentas, problemas con las drogas y canibalismo, Armie fue visto con su exmujer, Elizabeth Chambers.

Armie Hammer y Elizabeth Chambers anunciaron su separación, luego de 10 años de matrimonio

La pareja, que se había separado poco tiempo antes de que surjan las declaraciones en contra del actor, pasó un tiempo en las Islas Caimán, donde el actor continuaba el camino comenzado en la clínica de rehabilitación.

“Obviamente tenían muchos problemas, pero la rehabilitación de Armie demostró que estaba comprometido con los grandes cambios. Se llevan bien y disfrutan pasar tiempo con los niños”, declaró una fuente cercana a Chambers, quien tuvo dos hijos fruto de su relación con Hammer, Harper (7) y Ford (5).

Armie Hammer, del ascenso a la fama al ocaso tras que salieran a la luz perturbadoras denuncias AGENCIAS

En cuanto al plano profesional, el actor dejó de formar parte de varios proyectos tras el surgimiento de las declaraciones en su contra. En marzo de 2021, una mujer llamada Effie Angelova declaró que el actor la había forzado a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad y que había llegado a temer por su vida.

Asimismo, se filtraron mensajes del actor en los que aludía a su canibalismo. “Soy 100 por ciento caníbal. Te quiero comer... Asusta admitirlo. Nunca lo admití antes. Corté el corazón de un animal vivo anteriormente y me lo comí mientras aún estaba caliente”, decía uno de los mensajes que habría recibido otra de las mujeres que acusó a Hammer. Junto con estos comentarios se habrían filtrado también capturas de pantalla de chats que mostraban que el actor le decía a una mujer que “necesitaba beber su sangre”.

Tras obtener el contenido de esos textos, la policía de Los Ángeles derivó el caso a la oficina fiscal del distrito local para continuar con la investigación que aún sigue en curso. Aunque Hammer nunca admitió ser el autor de dichos comentarios, otras mujeres con las que el actor había entablado una relación se pronunciaron al respecto, como Paige Lorenze y Courtney Vucekovich, quienes aseguraron quedar “traumadas” tras sus encuentros con Hammer.