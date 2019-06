Jessica Jones volvió a Netflix con su última temporada

Krysten Ritter en la última temporada de Jessica Jones

Jessica Jones, la súper heroína más recia de las calles de Nueva York, volvió con su tercera y última temporada. El fin de esta serie marca también el cierre del universo Marvel en Netflix , luego de que fueran canceladas Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher y ya no haya posibilidades de continuar con The Defenders, la miniserie que agrupó a los superhéroes callejeros.

En el comienzo de la tercera temporada, la investigadora privada de fuerza arrolladora, interpretada por Krysten Ritter, continúa con sus trabajos ayudando a quien necesita de su inteligencia y poderes únicos. Ella misma y todo lo que la rodea está transformado por los hechos sucedidos en la segunda temporada. Su relación con su hermana adoptiva Trish (Rachel Taylor) está quebrada luego de que esta matara a la madre de Jessica, por considerarla un peligro para Jessica.

Alrededor de este tema se desarrollan los dos primeros episodios de una temporada que se cuestiona lo que significa ser un héroe. El muy dinámico primer episodio, en el que Jessica vuelve a investigar y termina ayudando a su madre adoptiva a buscar a Trish, que ha desaparecido, actualiza los cambios en las vidas de la protagonista y los personajes secundarios. Jeri, la inescrupulosa abogada interpretada por Carrie Ann Moss, se enfrenta a su diagnóstico de ELA; mientras que Malcolm (Eka Darville) trabaja ahora para ella como investigador, con métodos algo cuestionables. No es necesario incurrir en el spoiler, basta con señalar que todo concluye con un cliffhanger que entusiasma para seguir con el segundo episodio.

Pero la curiosidad por saber cómo sigue la historia tendrá que ser pausada por un rato, ya que el segundo episodio es uno "especial". La forma en que este capítulo permite completar información que faltaba en el anterior, contando a lo que se estuvo dedicando Trish desde su propio punto de vista, es ingeniosa. La voz en off, una de las características que la serie tomó del cine noir, está a cargo de la exniña actriz con ambiciones de heroína. Más allá de esta curiosidad, el protagonismo de un personaje un tanto irritante como Trish y el escasísimo tiempo en pantalla de la genial Ritter aletargan un poco el ritmo de la historia general de la temporada y disminuyen el interés.

Al menos, la poca presencia de Ritter en este episodio se debe a un buen motivo, ya que la actriz y exmodelo debutó como directora en este capítulo especial.

La verdadera acción comienza a partir del tercer episodio cuando Jessica vuelve al centro de la escena para investigar un caso muy personal que la hará enfrentarse a un nuevo villano psicópata y la conducirá hacia el cierre de la historia.