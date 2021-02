Sorpresa y lágrimas: Kaley Cuoco reveló cómo se enteró de que The Big Bang Theory iba a terminar

La actriz norteamericana Kaley Cuoco recuerda con orgullo y afecto su paso por la comedia The Big Bang Theory, que coprotagonizó durante 12 temporadas junto con Johnny Galecki y Jim Parsons, por quien mantiene una gran admiración, según contó en una entrevista con Variety. “Jim fue cien por ciento la revelación, merecidamente. Lo que hizo en el programa fue una experiencia surrealista”, dijo del actor que saltó a la fama por el rol de Sheldon Cooper.

Durante la charla, Cuoco rememoró cómo recibió la noticia de que la exitosa sitcom dejaría de grabarse. En el verano de 2018, al inicio del rodaje de la temporada 12, Chuck Lorre, uno de los creadores de la serie, convocó a las principales estrellas a su oficina. Ella y Galecki creyeron que se trataría de una conversación sobre una posible 13ª entrega. Era algo de lo que ya habían hablado entre ellos en varias ocasiones. Ambos tenían ganas de seguir. Pero de repente se encontraron con un panorama completamente distinto, al oír a Jim decir: “No creo que pueda continuar”.

Cuoco quedó atónita. “Estaba tan sorprendida que me quedé pensando: ‘¿Continuar con qué?’, como que no entendía de qué estaba hablando. Lo miré a Chuck [Lorre] y dije: ‘Wow. Creí que íbamos a... Estoy anonadada en este momento”, relató la actriz y recordó las palabras de Lorre: “Somos todos para uno y uno para todos. Y no vamos a hacer esto sin el equipo entero”. De acuerdo con su testimonio, hubo lágrimas en aquella reunión y todos los presentes expresaron sus emociones.

Pero con el transcurso de la temporada, Cuoco comenzó a aceptar que la serie iba a terminar. Casi dos años más tarde, derramó algunas lágrimas al describir el rodaje del episodio final. Su padre estaba presente -como en el resto de las filmaciones durante esos 12 años-, sentado en una silla que llevaba su nombre.

Galecki y ella eran los encargados de animar a la audiencia antes de cada episodio, haciendo bromas y respondiendo a preguntas a los fans. Pero aquella noche “se podía escuchar la caída de un alfiler”, recordó Cuoco. “Johnny y yo nos quedamos ahí parados y lloramos”, continuó y agregó: “Todo el equipo de producción ingresó al escenario para escucharnos hablar. Nos escucharon como si fuera el último discurso que oirían en sus vidas”.

Kaley Cuoco junto al elenco principal de The Big Bang Theory

Aunque su intención era que la serie continuara al menos una temporada más, Cuoco cree que la despedida finalmente fue “una bendición”, ya que, de haber seguido, quizá no habría podido realizar The Flight Attendant, serie inspirada en una novela del mismo nombre, que ella produjo y protagonizó. “Con la pandemia, tal vez nunca habríamos podido filmarla”, dijo y agregó: “Realmente creo que alguien me estaba cuidando, diciendo: ‘No te preocupes, tengo un plan para vos”.

La actriz describió a The Big Bang Theory como “una experiencia que se da una sola vez en la vida”. “Hicieron que lo nerd se volviera cool y sexy y divertido. Era tonto y a la gente le encantó. Y yo amé el tiempo que pasé allí”, cerró Cuoco.

LA NACION