Simone Ashley, la nueva protagonista de Bridgerton: “Los argentinos tienen una cultura maravillosa”

En una acogedora casa del condado de Surrey, al sudeste de Inglaterra, Latha y Gunasekharan Pillai musicalizaban sus vidas con vinilos de Fleetwood Mac, Phil Collins, los Rolling Stones, entre otros, mientras sus dos hijos absorbían esa pasión por el arte. Eso mismo hizo Simone Ashley cuando, en ese hogar familiar, disfrutaba de los momentos en los cuales las expresiones artísticas le ganaban la batalla a una formación más estricta que ocasionalmente asomaba.

“Crecí en un contexto conservador, pero la música no faltaba nunca, y eso se lo debo a mi padre especialmente, que siempre amó el rock”, contó la joven de ascendencia india quien, años después de esas jornadas en el Reino Unido, estaría siendo maquillada en un hotel de Nueva York y mirando por la ventana, en estado de shock, un enorme cartel con su rostro y el de Jonathan Bailey, los protagonistas de la segunda temporada de Bridgerton.

El mensaje de Simone Ashley a los fanáticos de Bridgerton de Argentina

Ashley, de 27 años, fue la elegida para interpretar a la temeraria Kate Sharma, una joven decidida que no se deja intimidar, incluso cuando la sociedad espera que se comporte de otro modo. El regreso, el 25 de marzo pasado, de la serie producida por Shonda Rhimes y creada por Chris Van Dusen para Netflix, se convirtió en un fenómeno global, y en la Argentina se mantiene firme como la cuarta ficción más vista en la actualidad, una que resiste a las nuevas incorporaciones al catálogo.

Centrada en el personaje de Anthony Bridgerton, el mayor de la familia, la segunda vuelta ambientada en el período conocido como la Regencia en el Reino Unido, toma como base la novela El vizconde que me amó, la segunda entrega de la saga literaria de Julia Quinn, y ha demostrado ser inoxidable, sobre todo cuando el pase de batuta de Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page a Ashley y Bailey se produjo orgánicamente, con una gran recepción de una audiencia abierta a los cambios y al quiebre de las estructuras.

Jonathan Bailey y Simone Ashley protagonizan la historia de amor de la segunda temporada de Bridgerton netflix

Gracias a ese dinamismo intrínseco a la serie, la presencia de la actriz que interpretó a Olivia en Sex Education es tan magnética como los intercambios con su partenaire, con quien consigue la química sobre la cual se construye la fluctuante relación que los une, con guiños a Orgullo y prejuicio, influencia más que notoria en esta segunda temporada.

Para una actriz que creció bajo el mandato de padres académicos orientados a las ciencias, el haber podido plantear su objetivo de estudiar en la escuela ArtsEd de Londres fue un momento bisagra. Si bien su familia continúa preocupada por la inestabilidad que conlleva mantenerse en una industria ciertamente competitiva, Simone, como Kate, no teme caminar en arena movediza porque se encuentra bien plantada. De hecho, el año próximo la veremos en La sirenita, el esperado musical de Rob Marshall producido por Lin-Manuel Miranda.

En diálogo con LA NACION, Ashley se explayó sobre la fuerte conexión que sintió con el personaje de Kate Sharma, adelantó algunos detalles de la tercera temporada de la serie y manifestó su deseo de visitar la Argentina. “ Si hay algo que quisiera decirles a los fanáticos de Bridgerton de allí es que pueden estar más que orgullosos de la hermosa cultura que tienen ”, expresó la actriz.

-¿Cómo te sentiste cuando obtuviste el papel de Kate y cuál era tu relación con las ficciones de época?

- Lo que me pasaba era que en las películas o series de época que había visto nunca encontraba una mujer que luciera como yo, y por eso estoy muy agradecida de haber obtenido el papel y de ser parte de una historia de amor tan hermosa. Kate Sharma es un personaje muy complejo.

-¿En qué aspectos te sentís similar a ella?

-Lo que me conectó fuertemente con Kate fue su espíritu. Ella se reconoce como una mujer fuerte, es la clase de mujer que siente que lo puede hacer todo sola, es muy humana y tiene mucha humildad, y creo que muchas veces no se da cuenta del poder que tiene. Amo su sentido de preservación, que lo vemos cuando la conocemos por primera vez, ella realmente está dedicada a su hermana [Edwina, interpretada por Charithra Chandran]. Yo no quería personificarla como una mujer que fuera escandalosa, o con toques de villana, o como alguien que pudiera traicionar a su hermana. Para poder dar un paso al frente y rendirse ante el amor por Anthony, había que trabajar primero en ese otro amor, que es el que Kate siente por Edwina, y también había que explorar su compasión.

Charithra Chandran como Edwina Sharma, Simone Ashley como Kate Sharma, y Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton en la ficción de Netflix que tiene cautiva a la audiencia Daniel Liam - Netflix

-Trabajar todas sus aristas...

-Claro, mi idea era poder mostrar que cada decisión que tomara Kate nunca iba a afectar o a estar en contra de su hermana, que cada elección estaba ligada a esa sinceridad que tiene consigo misma. Kate es honesta con la gente que la rodea, y creo que tiene un corazón muy puro en ese sentido y eso es lo que me gusta de ella, es buena con los animales, algo con lo que yo empatizo, es académica, ama la poesía y las novelas, tiene un corazón increíblemente intuitivo, y eso podemos notarlo en sus intercambios con Anthony. Kate tiene la capacidad de calmarse y tomar las riendas de la situación cuando él no puede, y realmente disfruto esa parte de ella.

-¿Cómo fue trabajar con Jonathan Bailey y lograr esa química que la historia requería?

- Con Johnny nos llevamos muy bien desde que nos encontramos por primera vez y supimos que teníamos que trabajar juntos. Creo que los dos tenemos la habilidad para estar increíblemente focalizados cuando estamos filmando una escena y todo alrededor nuestro es como si desapareciera. En ese sentido, es un vínculo muy similar al de Kate y Anthony, es todo muy fuerte lo que pasa y siempre hay alguien escuchando o mirando o está pasando algo, pero ellos permanecen en su propio planeta. Johnny y yo trabajamos mucho para que eso suceda.

- Y los veremos nuevamente en la tercera temporada...

-¡Ay, sí! Estoy tan emocionada de que todos vean a Kate asumir el rol de vizcondesa, verla convertirse en una mujer aún más valiente, verla ocupar un rol en esa familia. El cambio es que ahora se siente necesitada, está rodeada de personas que la ayudan y no necesita hacerlo todo ella sola. Me entusiasma ver hacia dónde va tanto el personaje de Kate como la historia de amor entre ella y Anthony.

- ¿Cómo era la Simone Ashley pequeña, viviendo en esa casa de Surrey?

-Yo fui muy afortunada. Crecí en una casa donde nunca faltaba la música y esa fue una influencia clave en mi vida y en mi carrera, el escuchar The Doors, Pink Floyd y otras bandas y músicos increíbles. También mirábamos grandes películas, fue muy inspirador. En mi corazón, siempre sentí que me tenía que dedicar al arte, y mi familia fue muy importante en ese aspecto.

Charithra Chandran, Jonathan Bailey y Simone Ashley en la premiere de Bridgerton en el Reino Unido Grosby Group

¿Alguna vez viniste a Latinoamérica o quisiste venir? ¿Tenés algún mensaje para los fanáticos argentinos de la serie? Bridgerton es un éxito en nuestro país...