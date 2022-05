La casa del Dragón: la vuelta de las criaturas mitológicas, las construcciones medievales y los Targaryan, en el primer vistazo de la esperada serie

Dragones, construcciones medievales y melenas platinadas dan a los fanáticos esperanzas: Game of Thrones no terminó. Los apellidos Stark, Baratheon y Targaryen se pueden leer en el teaser de La casa del dragón (House of the Dragon), la primera de las precuelas de la saga inspirada en los libros de George R.R. Martin, que promete otra guerra por el trono de hierro, traiciones, una familia que une hermanos en matrimonio, el origen de los dragones y mucho más por contar. “La historia no recuerda la sangre. Recuerda los nombres”, anuncia el adelanto de la ficción que se estrena el próximo domingo 21 de agosto por HBO y HBO Max.

El drama original de HBO está compuesto por 10 episodios y basado en el libro Fuego y Sangre. Ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones, la ficción se centra en la historia de la Casa Targaryen, la misma de la que formaba parte Daenerys (Emilia Clarke), la madre de los dragones.

Protagonizada por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans, House of Dragon es la primera de los spin off de Game of Thrones que se estrenan.

Completan el elenco: Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes y Savannah Steyn.

Lo que se sabe de la serie

La casa del Dragón llega a HBO Max el 21 de agosto HBO MAX

A poco de que comenzara el rodaje de La casa del Dragón, la jefa de contenidos de HBO, Casey Bloys, en diálogo con la revista Variety, dijo que la precuela ambientada siglos antes de los eventos de la serie original “se ve espectacular”. Asimismo, la ejecutiva afirmó que “el elenco que convocaron Miguel [Sapochnik] y Ryan [Condal] se ve bien”, refiriéndose a los showrunners de la nueva producción de la franquicia.

Además de Condal y Sapochnik -el director británico hijo de argentinos que dirigió seis episodios de GOT, incluida la popular “Batalla de los bastardos”-, La casa del Dragón contará con la colaboración de George R.R. Martin, autor de las novelas.

Matt Smith como Daemon Targaryen HBO MAX

Esta primera temporada se centrará en un período crucial para la estirpe que gobernó durante siglos Westeros: el reinado de Viserys I y la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones .

Mientras que Considine encarnará a Viserys, Matt Smith -conocido por su rol como Felipe de Edimburgo en las dos primeras entregas de The Crown- se pondrá en la piel de su hermano menor, el príncipe Daemon Targaryen. En tanto, el personaje de Toussaint es Lord Corlys Velaryon, también conocido como The Sea Snake, y Cooke e Ifans interpretarán, respectivamente, a la reina Alicent Hightower y su padre Otto, mano del rey de Viserys, como también del predecesor -y abuelo- de este último, Jaehaerys I.

La actriz Emma D’Arcy compondrá a la princesa Rhaenyra Targaryen, la primogénita del rey, “de pura sangre valyria” y “jinete de dragones”, quien deberá afrontar un difícil desafío,

En una entrevista que brindó en enero de este año para The Independent, el actor que interpretó a Tyrion Lannister en Game of Thrones, reveló qué espera de la precuela. “ Creo que la clave está en no imitar a Game of Thrones. Si intentás hacer eso, parecerá que solo te importa el dinero. En el caso de muchas secuelas, la razón por la que llegan a existir es porque la serie original hizo mucho dinero, y por eso es que no suelen imponerse . En lo que a mí respecta, estoy muy entusiasmado de ver La casa del Dragón, desde un simple lugar de espectador, y sin saber qué sucederá con la historia”, declaró el múltiple ganador del Emmy por su personificación en la creación de David Benioff y D. B. Weiss.

Cabe recordar que La casa del Dragón es tan solo uno entre varios spin offs de GOT que HBO prepara, en su intento de explotar al máximo esa marca y hacer frente a sus competidores en la llamada “guerra del streaming”. Hasta ahora, se sabe que Martin está involucrado en al menos seis otras producciones, de las cuales una -basada en su serie de novelas titulada Los cuentos de Dunk y Egg- todavía se encuentra en las primeras fases de desarrollo.